Giacche: il blazer oversize diventa un capo super sexy

C heck, Principe di Galles, pied-de-poule, blu, nero o terracotta. Il modello di blazer oversize perfetto è maxi, con bavero over, taglio maschile e spalline squadrate

Avete presente quelle giacche oversize, un po' boyish (magari proprio rubate dall'armadio del fidanzato o del marito) che si adattano ad ogni occasione, ad ogni stagione e soprattutto ad ogni umore? Oggi sono anche fashion e super-sexy!

La giacca oversize è un must

Ce n'eravamo accorte già la scorsa stagione, ma quest'anno il blazer "comodo" è stato elevato a must-have del guardaroba genderless di ognuno di noi. Capo interscambiabile all'interno della coppia, questa giacca si può indossare davvero con tutto: jeans o leggings, minigonna o longuette, pantaloni a sigaretta o panta-palazzo e persino come minidress per l'occasione. Cosa c'è di più semplice che sfilarsi un tubino appena uscite da una lunga riunione di lavoro per catapultarsi a un aperitivo con gli amici sfoggiando un body, un paio di collant in pizzo, un paio di tacchi e una giacca over. Un paio di mosse e sembreremo tutte pronte per il front row di una sfilata parigina: adoriamo quel " je ne sais quoi" delle donne francesi che sanno trasformare senza sforzi qualsiasi outfit in un tocco di classe.

Spotlight 1 di 19 Spotlight 2 di 19 Spotlight 3 di 19 Spotlight 4 di 19 Spotlight 5 di 19 Spotlight 6 di 19 Spotlight 7 di 19 Spotlight 8 di 19 Spotlight 9 di 19 Spotlight 10 di 19 Spotlight 11 di 19 Spotlight 12 di 19 Spotlight 13 di 19 Spotlight 14 di 19 Spotlight 15 di 19 Spotlight 16 di 19 Spotlight 17 di 19 Spotlight 18 di 19 Spotlight 19 di 19

Una tendenza maliziosa

Prendete appunti perché da oggi, almeno in fatto di giacche, le mezze misure non sono più contemplate. La scelta vira direttamente dalle box jacket, e cioè quelle corte in vita, in tweed oppure bouclé che fanno tanto Jackie Kennedy ed Audrey Hepburn, alle "maschili" dalle spalle larghe che strizzano l'occhio ai Novanta e tanto lunghe da poter essere indossate anche come vestito. Una tendenza che non può essere sfoggiata prima delle 18 - anche se in tante, allungando l'orlo e con una cintura in vita ci hanno provato - ma che ci permette di trasformare un capo essenziale dell'armadio in un pezzo sensuale e malizioso.

Come indossare il maxi-blazer

Il consiglio di stilisti e influencer? Prima di osare con le infinite tonalità messe a disposizione dal mondo fashion, iniziate con modelli base (magari low cost) in nuance scure e classiche come il blu navy, il marrone cioccolato (fondente), il verde bosco oppure il classico black o il Principe di Galles.

Infine, se, come noi, non siete proprio alte un metro e novanta come Karlie Kloss, evitate ballerine o sneakers: per slanciare a dovere la figura si devono indossare le décolleté (banditi anche i tronchetti).

Il blazer è eccessivamente corto? Basta aggiungere un paio di "ciclisti" in versione short e il gioco è fatto.

E ora non ci resta che uscire dalla nostra comfort zone e divertirci con l'amico blazer.