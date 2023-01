Giovanna Civitillo, i look iconici della “first lady” sanremese

G iovanna Civitillo è inviata della Vita in diretta dietro le quinte dell'Ariston, ma sicuramente la vedremo anche sul palco accanto al marito Amadeus. L'anno scorso ha stupito tutti con i suoi look vistosi ma glamour. Quest'anno cosa indosserà?

È bastato che si diffondesse la notizia che Giovanna Civitillo era stata confermata nel ruolo di inviata nel backstage dell'Ariston per La vita in diretta perché si scatenasse la polemica: la moglie di Amadeus è stata accusata di essere una “raccomandata”. Ma la showgirl è ormai da tempo una presenza fissa in tv: da settembre, per esempio, è nel cast di È sempre mezzogiorno, la trasmissione mattutina di Antonella Clerici su Rai1. Adesso che si accinge a calcare di nuovo il palcoscenico più famoso d'Italia, tutti si chiedono come vestirà. Infatti, sono ancora impressi nella memoria i look glamour e iconici che l'ex ballerina dell'Eredità ha sfoderato durante la scorsa edizione, quando era sempre seduta in prima fila.

Quando Giovanna Civitillo faceva la ballerina

Una carriera che si era interrotta bruscamente quella di Giovanna Civitillo. Nata il 9 settembre del 1977 a Vico Equense, in provincia di Napoli, a vent'anni già lavorava come ballerina in diversi programmi di Rai e Mediaset, come Fantastica italiana, Carràmba! Che sorpresa con Raffaella Carrà, Beato tra le donne, Domenica in. Nel 2002 approda all'Eredità, il game show condotto all'epoca da Amadeus. S'innamorano, quattro anni dopo Giovanna Civitillo segue il compagno a Mediaset affiancandolo nel quiz 1 contro 100. Intanto prosegue gli studi di danza, apre diversi corsi per aspiranti ballerini e showgirl. Ma la sua carriera si blocca.

«Ama mi ha stravolto la vita...»

«Incontrare Ama è stata la fine della mia carriera televisiva», ha raccontato Giovanna Citivillo, «prima di lui ho fatto parte di tutti i corpi di ballo di Rai e Mediaset. Volevo fare la ballerina, ma lui mi ha stravolto la vita, ho realizzato il mio vero sogno, quello di costruirmi una famiglia e avere un figlio meraviglioso. Non rimpiango nulla. Tutto questo mi è costato un po’ di dolore. Io quando vado a teatro, al momento degli applausi piango».

La "first lady" si riprende i suoi spazi

Oggi Giovanna Civitillo si prende i suoi spazi da “first lady” nell’azienda di viale Mazzini, dove Amadeus è ormai uno degli uomini più potenti.

Già nel 2020 era stata scelta dal programma La vita in diretta come inviata da Sanremo. Le polemiche non erano mancate, ma lei non se n'è curata. Adesso ci porterà dietro le quinte del Festival. Ma la curiosità è tutta attorno ai suoi look, specie dopo che lo scorso anno ha incantato tutti sfoggiando sopra e sotto il palcoscenico dell'Ariston abiti elegantissimi e iper colorati.

Ipa 1 di 8 - Giovanna Civitillo con Amadeus durante la prima serata del Festival di Sanremo 2022. Ipa 2 di 8 - Giovanna Civitillo osa il giallo sul palcoscenico dell'Ariston nel 2022. Ipa 3 di 8 - Giovanna Civitillo e il figlio Josè raggiungono Amadeus sul palco di Sanremo 2022. Ipa 4 di 8 - Giovanna Civitillo in rosso bacia Amadeus durante la seconda serata di Sanremo 2022. Ipa 5 di 8 - Il tailleur in stile mannish di Giovanna Civitillo a Sanremo 2022. Ipa 6 di 8 - Giovanna Civitillo in black al Festival di Sanremo 2022. Ipa 7 di 8 - Giovanna Civitillo conquista tutti con un abito arancio sul palcoscenico dell'Ariston. Ipa 8 di 8 - Giovanna Civitillo con Amadeus durante l'ultima serata di Sanremo 2022.

Giovanna Civitillo a Sanremo in giallo e rosso

Per tutta l'edizione 2022, Giovanna Civitillo è stata in prima fila insieme al figlio Josè. Impossibile non notarla già dalla prima serata della kermesse, quando ha illuminato la platea con un abito lungo firmato Gai Mattiolo di uno sgargiante color giallo, con spalline sottili e quattro strati di balze.

La sera dopo, Giovanna Civitillo era in rosso fuoco con un abito firmato Rossorame con spacco, una profonda scollatura e il bordo del corpetto con punte che ricordavano vagamente delle fiamme.

Con il tailleur mannish ha stupito tutti

Ovviamente, non è mancato il classico nero. Giovanna Civitillo ha confermato la sua classe ed eleganza scegliendo diversi abiti total black, come il tailleur giacca e pantaloni in stile mannish firmato Gai Mattiolo sfoggiato durante la terza serata del Festival.

Il blazer era audace: senza bavero, con un unico bottone gioiello e cristalli silver lungo tutta la scollatura. Per completare il suo outfit, la “first lady” del Festival ha abbinato maxi orecchini di diamanti di Salvini, décolleté glitterati neri e un tiratissimo chignon.

Giovanna Civitillo: stesso abito, colore diverso

E che dire del sontuoso abito nero indossato durante la quarta serata? Ancora una volta era firmato Gai Mattiolo, lo stesso brand di Amadeus. L'abito da sogno lasciava le spalle scoperte ed era caratterizzato da un drappeggio sul corpetto e sulla gonna. A completare il look, un girocollo scintillante.

Infine, l'abito più clamoroso della scorsa edizione: questa volta colore arancio, sempre di Gai Mattiolo, che per l'ultima puntata della kermesse canora ha realizzato per lei un vestito lungo in raso con una scollatura a barca caratterizzata da un drappeggio "appuntito". Il particolare che non è sfuggito a nessuno: l'abito era identico a quello della serata precedente, anche se di un colore diverso e più vitaminico. Segno che Giovanna Civitillo non ha paura di osare, e soprattutto vuole distinguersi tra la folla.