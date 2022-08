G usto inconfondibile, nutriente, lo storico formaggio italiano Grana Padano diventa protagonista di originali ricette. Eccone 3 per aperitivi sfiziosi. Tante altre, per un menù completo, le trovate online sul sito

Da Nord e Sud per gli italiani l’aperitivo è un’istituzione. Un rito irrinunciabile, soprattutto d’estate. Farlo al bar è cool ma diciamoci la verità: preparare e gustare l’aperitivo a casa, con amici e parenti, è un piacere aggiuntivo. All'atmosfera più intima si aggiunge la soddisfazione derivante dal fai-da-te.

Ecco allora 3 idee tutte preparate con un ingrediente speciale, un simbolo del made in Italy: il Grana Padano. Sono facili, originali e sfiziose. Perfette per l'estate, buone tutto l'anno!

L'ingrediente speciale

La storia del Grana Padano ha origini remote, se ne trova traccia già nel 1135 circa. Ma era il 1951 quando fu ufficialmente riconosciuto il formaggio “di Grana Lodigiano”.

Nel 1954 nacque il Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano, nel 1996 arrivò la Denominazione di Origine Protetta dell'Unione Europea.

Risultato di una lavorazione artigianale basata su regole ferree che ne garantiscono la quantità - a cominciare dall’utilizzo di latte crudo parzialmente scremato e a una stagionatura che va da un minimo di 9 a oltre 20 mesi -, il Grana Padano è un alimento altamente funzionale.

Apporta nutrienti essenziali, tutti biodisponibili, cioè facilmente assimilabili dall’organismo. Può essere consumato a qualsiasi età, anche da chi è intollerante al lattosio o ha problemi d’ipertensione, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia.

È una preziosa fonte di proteine e sali minerali, tra cui calcio, fosforo e zinco. Dà energia, quindi è perfetto anche per gli atleti e i giovanissimi, e diventa un prezioso alleato in gravidanza, durante l’allattamento, in menopausa.

A seconda della stagionatura, cambiano la consistenza e il sapore, più o meno intenso o delicato. Ecco perché è un formaggio che ben si adatta ai più svariati usi in cucina: può essere l’ingrediente jolly nella preparazione di un intero menu o l'immancabile per dare un tocco speciale a una ricetta particolare.

Delle tante disponibili sul sito, ecco 4 idee facili e sfiziose da copiare subito.

Americano e spiedini di peperoni ripieni con Grana Padano Riserva

Ingredienti per 4 persone:

2 peperoni rossi

2 peperoni verdi

100 g di Grana Padano Riserva

50 g di pangrattato

1 cucchiaio di capperi

olio extravergine di oliva

alloro

sale

pepe

Procedimento: Grigliate i peperoni, fateli raffreddare e spellateli con cura. Tagliateli in modo da ottenere filetti lunghi e stendeteli su un tagliere.

In una ciotola mescolate il pangrattato, i capperi tritati, il Grana Padano Riserva grattugiato, un filo di olio extravergine e un pizzico di sale e pepe.

Distribuite la panatura ottenuta sui filetti di peperoni.

Arrotolateli e infilzateli con spiedini alternando con foglie di alloro e disponeteli su una teglia protetta dalla carta forno.

Prima della cottura, aggiungete un filo di olio di oliva e fate cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 10 minuti.

Servite gli involtini intiepiditi, accompagnando con il cocktail Americano.

Americano

3 cl di bitter Campari

3 cl di vermouth rosso

soda

ghiaccio

scorza di limone e fettina di arancia

Procedimento: Riempite il bicchiere di ghiaccio e versate bitter Campari, vermouth e soda. Mescolate, servite guarnendo con una scorza di arancio.

Medaglioni di melanzane fritte con Grana Padano Riserva

Ingredienti per 4 persone:

3 melanzane

400 g di carne macinata di manzo

100 g di Grana Padano Riserva

100 g di pangrattato

2 uova

erbe aromatiche

sale

pepe

olio di semi di arachidi (per friggere)

Procedimento: In una terrina, mescolate la carne macinata con le erbe aromatiche tritate e il Grana Padano Riserva grattugiato, aggiungendo sale e pepe se necessario.

Impastate fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto.

Tagliate a fette sottili le melanzane, farcitele con il ripieno che coprirete con un'altra fetta di melanzana e passate il tutto prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato, avendo cura di ricoprire bene i lati in modo che non si aprano durante la cottura.

Friggete le melanzane in abbondante olio di semi fino a doratura, scolatele e fatele intiepidire su carta assorbente. Sale, pepe e servite ancora calde.

Mini Burger di tacchino con Grana Padano

Ingredienti per 4 persone:

400 g di carne di tacchino macinata

100 g di Grana Padano

1 uovo

1 scalogno

1 cucchiaio di pangrattato

1 ciuffo di prezzemolo

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Procedimento: In una terrina, mescolate la carne di tacchino macinata con il Grana Padano grattugiato, lo scalogno tritato, il pangrattato, l’uovo, il prezzemolo tritato, pepe macinato e un pizzico di sale.

Lavorate bene l’impasto amalgamando. Quando risulta compatto formate dei piccoli mini burger di tacchino aiutandovi con un coppapasta rotondo.

Scaldate una padella antiaderente con un filo d'olio e fate cuocete i mini burger per 3-4 minuti su entrambi i lati, fin a doratura.

Servite i mini burger ancora caldi, con pomodoro, insalata e scaglie di Grana Padano.