A cque turchesi e color smeraldo nascoste tra grotte da Portovenere al Salento tutte da scoprire

Le grotte marine sono dei luoghi magici e suggestivi. Ecco quali sono le più belle e suggestive grotte sul mare in Italia da visitare assolutamente.

Grotta Azzurra, Capri

La Grotta Azzurra è una delle attrazioni più famose di Capri. Si tratta di un antro naturale largo 25 metri e lungo 60 metri, scavato nella scogliera. Una perla blu da scoprire a bordo di una piccola barca.

Una meraviglia della natura: all'interno l'unica fonte di luce è quella data dall'azzurro del mare. La sera, è il momento ideale per visitarla senza la ressa di turisti.

Grotte di Nettuno, Alghero

La Grotta di Nettuno si trovano nel golfo di Porto Conte, e sono tra le sea caves più famose della Sardegna. La grotta può essere raggiunta sia in barca, via mare dal molo di Alghero, che via terra attravers una scalinata, l’Escala del Cabirol, sulla roccia.

Uno scenario spettacolare: due arcate delimitano il lago la Reggia, dove si trova una spiaggia di sabbia bianchissima e, nell’ultima parte della grotta, una terrazza naturale, la Tribuna della Musica.

Grotte di Palinuro

A Palinuro le grotte da ammirare dalla barca sono moltissime. Si tratta di luoghi raggiungibili solamente via mare. Tra questi siti spettacolari ce ne sono quattro: davvero imperdibili : la Grotta Azzurra, la Grotta del Sangue, la Grotta dei Monaci, e la Grotta Sulfurea.

Si parte a bordo di un gozzo, la tipica imbarcazione dei pescatori che ogni giorno compiono la tratta, e si raggiungono queste affascinanti grotte. Tra tutte, la più suggestiva è la Grotta Azzurra, a Punta Quaglia. Essa deve il suo nome allo spettacolare colore azzurro del fondale marino, illuminato dalla luce di un cunicolo subacqueo che sbuca sul lato opposto all'ingresso. L'atmosfera è davvero fiabesca.



Grotta di Byron, Portovenere

Ci spostiamo in Liguria, nell' Area Marina Protetta del Parco delle Cinque Terre, dove sorge la misteriosa Grotta di Byron, a ovest di Portovenere. Una delle più belle grotte sul mare in Italia. Qui sembrerà di aver raggiunto il set di un film, ambientato in nord Europa.

Sormontata dalla Chiesa di San Pietro e dal Castello, è un luogo magico che ha rapito anche Lord Byron che scelse di trascorrere parte della sua vita proprio qui in questo bellissimo rifugio.

Grotta Azzurra Taormina

Come per le altre grotte azzurre, anche per la Grotta Azzurra di Taormina, la colorazione delle sue acque è data da un effetto ottico donato dai raggi del sole che attraversano l’acqua del mare da un’insenatura posta sul fianco della grotta. Situata nella Baia dell’Isola Bella, si trova a solo pochi metri dalla spiaggia ed è famosissima per il colore turchese delle sue acque.

Siamo nel paradiso dello snorkeling e del sub a Taormina. Il mondo sottomarino che vi attende è ricco e affascinante. Non solo gite in barca, quindi, ma immersioni ed esplorazioni con maschera e boccaglio in una delle grotte sul mare in Italia da vedere almeno una volta nella vita.

Grotta della Zinulusa

La Grotta delle Zinzulusa è un maestoso antro scavato dal mare, a Castro, nel Salento. Il nome della grotta è dovuto alle numerose stalattiti e stalagmiti che assomigliano agli stracci di un abito logoro, gli “zinzuli” in dialetto salentino. Si tratta di uno dei maggiori fenomeni carsici del territorio.

La Grotta delle Zinzulusa è raggiungibile sia via mare, sia via terra dopo aver percorso un breve sentiero. La grotta è composta da più parti, una emersa e una sommersa. La prima conduce al Duomo, il salone finale del tratto emerso. Da qui è poi possibile visitare il Cocito, la parte sottomarina, dove poter fare snorkeling e osservare fossili viventi unici al mondo, come le spugne ipogee Higghinsia ciccaresi.

Grotte del Gargano

Dalla Baia di Mattinata a Vieste, è tutto un susseguirsi di incantevoli archi e anfratti. Sono le Grotte del Gargano che costellano baie e insenature di sabbia bianca e pareti rocciose ricoperte da pini marittimi.



Si parte dall'incantevole baia delle Zagare: la Grotta Rossa è un corridoio marino che si allarga in una piccola spiaggetta interna con acqua smeraldo. Proseguendo, ecco la Grotta delle Due Finestre, dell'Arco maggiore e la Grotta del Serpente, considerata la più bella per via della sua forma curvilinea. Da visitare, infine, tra le grotte sul mare in Italia, proprio sul Gargano ci sono la Grotta Smeraldo detta anche dei Pipistrelli, e la Grotta della Tavolozza, chiamata così perché i suoi colori sembrano usciti dalla tela di un pittore.

Grotta dello Smeraldo, Amalfi

Famosa, anzi, famosissima, sin dalla sua scoperta da parte di un pescatore nel 1932. Grazie al signor Luigi Buonocore, infatti, oggi possiamo visitare la Grotta dello Smeraldo, a Conca dei Marini in Costiera Amalfitana.

L'acqua assume il coloro dello smeraldo grazie ai giochi di luce solare. Una curiosità: sul fondale nel 1956 è stato allestito un presepe subacqueo in ceramica.

Grotte del Bue Marino, Golfo di Orosei

Siamo sulla costa di Dorgali, per ammirare le Grotte del Bue Marino, un microcosmo marino dall'incredibile bellezza. La grotta principale, lunga 5km e suddivisa in due parti è ricca di percorsi attrezzati ed illuminati per circa 900 metri. Al suo interno ci sono laghetti d’acqua dolce, alimentati da fiumi sotterranei, spiaggette sabbiose circondate da stalattiti e stalagmiti.

Incisi sulle pareti si trovano graffiti risalenti al neolitico. Le Grotte del Bue Marino possono essere raggiunte solo via mare, in barca privata o con un battello da una delle tante località del Golfo di Orosei: Cala Gonone, Orosei, Arbatax.

Grotta della Poesia, Salento

La Grotta delle Poesia è una delle grotte sul mare in Italia più note. Un luogo incantevole e preso d'assalto per i tuffi nell'acqua cristallina. Si trova sulla costa adriatica del Salento in una zona marina più volta insignita della Bandiera Blu e delle 5 vele di Legambiente. Una meravigliosa piscina naturale di circa 600 mq scavata dalla forza del mare.



La splendida grotta, che è anche un importante sito archeologico del Salento, è raggiungibile sia via terra, che via mare. E’ il luogo ideale anche per fare snorkeling .