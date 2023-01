I colori influenzano la nostra vita: quello che devi sapere

L o sapevi che i colori possono influenzare le nostre emozioni? Scegliamo le nuance che ci piacciono a seconda dell'umore del momento. Ma essere consapevoli del perché preferiamo quella tonalità può aiutarci a conoscerci e a farci stare meglio. E anche a capire perché al supermercato compriamo un marchio invece di un altro

Viviamo circondate da colori. L'azzurro del cielo, il verde delle piante, il blu del mare, il giallo del sole, ma anche le tonalità delle pareti delle nostre case o degli uffici. Non ci pensiamo, ma i colori che ci circondano sono in grado di influenzare il nostro umore e le nostre vite. Per esempio, le tonalità calde di un tramonto ci fanno sentire rilassati. Quelle scure, come il nero e il viola, possono suscitare in noi tristezza, magari perché li associamo a situazioni spiacevoli.

I colori ci influenzano. Ma anche noi li scegliamo in base al nostro umore del momento. Fateci caso: come vi sentivate questa mattina quando avete scelto come vestirvi? Perché avete fatto tinteggiare le pareti della vostra casa con quel particolare colore?

Conoscere i colori per capire meglio le nostre emozioni

Scegliere con accuratezza i colori che ci circondano può aiutarci ad affrontare meglio le nostre giornate e le nostre vite. Allo stesso modo, capire perché in un determinato periodo prediligiamo quella particolare nuance, può aiutarci a conoscere meglio noi stesse, a sondare meglio le nostre emozioni.

La cromoterapia per sentirsi meglio

In alcune culture antiche, come quella egiziana, era forte la convinzione che i colori potessero influenzare anche la salute. Oggi è diffusa la cromoterapia, che è basata sul convincimento che l'uso di alcuni colori possa influire sullo stato d'animo e sul benessere, oppure aiutare la guarigione. Per esempio, le varie sfumature dell'indaco aiuterebbero ad alleviare i problemi della pelle. L'arancione sarebbe utile per migliorare i livelli di energia, il rosso per la circolazione del sangue e per stimolare il corpo e la mente. Il blu si pensa che lenisca il dolore e il giallo sarebbe in grado di purificare il corpo e stimolare i nervi.

Il ruolo dei colori nei sogni

I colori non condizionano la nostra vita solo da svegli, hanno un ruolo anche nei sogni. Per esempio, sognare una persona vestita con una tonalità particolare può essere un modo per trasferire su di essa sensazioni e caratteristiche legate a quella nuance. I sogni, poi, possono essere in bianco e nero oppure a colori, con un solo colore predominante o con nuance che si discostano dalla realtà. Per esempio, un cielo giallo. Dietro ognuna di queste tonalità potrebbe celarsi un significato da interpretare.

Circondarsi di tonalità che ci fanno stare bene

La percezione dei colori, però, non è uguale per tutti. Ognuno di noi ha un colore preferito o al quale associa sensazioni piacevoli. Questo dipende dalle esperienze individuali.

Capire quali sono le emozioni che ciascun colore provoca in noi è importante, perché così si può decidere di circondarci solo di tonalità che ci fanno stare bene. Per esempio, potremmo dipingere le pareti o arredare casa con i colori che ci trasmettono sensazioni positive, vestirci solo con le tonalità che ci trasmettono allegria o sicurezza, e così via.

I colori influenzano ogni istante della nostra vita

Storicamente, i colori caldi come il rosso, il giallo e l’arancione sono ritenuti in grado di trasmettere e stimolare sensazioni positive. Colori freddi come il blu e il verde sarebbero più adatti per chi vuole rilassarsi.

I colori influenzano le nostre azioni in qualsiasi momento della giornata. Ci aiutano a riposare meglio, a studiare, a stare più tranquilli, a goderci la nostra casa. Influenzano anche il lavoro: stare ore e ore in un ufficio dai colori monotoni o cupi non ci rende produttive come quando lavoriamo in ambienti luminosi e con colori capaci di farci sentire allegre, stimolare l'attenzione e la creatività.

Così ci spingono a scegliere un marchio invece di un altro

Ma i colori possono anche influenzare le nostre scelte in fatto di acquisti. Secondo uno studio, il 90% dei consumatori sceglie il prodotto da comprare a seconda del colore della confezione. Infatti, la scelta delle tonalità da utilizzare per il logo di un brand o per il packaging non è mai lasciata al caso. Anche perché a seconda dei colori, un marchio o un articolo possono avere successo oppure fallire.

Giallo, rosso, arancione: ecco come ci condizionano

I colori riescono a condizionare il valore che attribuiamo ai prodotti, ci fanno venire la voglia di comprarli, stimolano in noi sentimenti positivi verso quel determinato oggetto o verso il marchio. Da qui la scelta di una determinata nuance a seconda di quello che si vuole vendere e delle sensazioni che si vogliono scatenare nei potenziali clienti.

Guardatevi intorno, fate caso ai colori delle insegne o dei prodotti in vendita. Vi siete mai chieste perché alcuni utilizzino il giallo? Per gli esperti di marketing questo colore sarebbe in grado di suscitare reazioni di ottimismo e purezza. L’arancione è simbolo di amicizia e fiducia. Il rosso stimola i sensi. L'azzurro trasmette confidenza e serietà. Il verde, pace e crescita, e il bianco e nero calma ed equilibrio.