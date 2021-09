I colori pastello sono l'ideale per rendere più viva la tua casa e per creare abbinamenti di tendenza, l'importante è avere un buon occhio e non esagerare: ecco alcune idee davvero chic.

Sei stanca della monotonia della tua casa e vuoi dare un tocco di colore utilizzando le tinte pastello? Basta davvero poco per rendere la tua stanza preferita un vero gioiellino, con abbinamenti di tendenza che stupiranno tutti i tuoi ospiti. Ma è importante non esagerare: a volte sono sufficienti solo alcuni accessori o pochi pezzi di arredamento per trasformare completamente l'ambiente. Vediamo alcune idee chic per colorare la tua casa con i toni pastello.

Un ingresso colorato e funzionale

Essendo la prima stanza in cui vengono accolti i tuoi ospiti, l'ingresso è un po' il fiore all'occhiello della casa. Ma allo stesso modo deve essere comodo e funzionale, visto che nella maggior parte dei casi è adibito a raccogliere tutti quegli oggetti indispensabili per uscire (chiavi, occhiali da sole, scarpe...) e che non trovano posto in altri angoli di casa.

Una buona idea consiste nell'adottare tinte più tenui per le pareti, che diano maggior luce alla stanza e la rendano più ampia - questo consiglio è valido soprattutto per gli ingressi più piccini. I colori pastello sono invece un'ottima scelta per l'arredamento: optate per nuance come l'azzurro o il verde nell'acquisto di un bel mobile che funga sia da scarpiera che da svuotatasche, così da avere sempre tutto a portata di mano. Potete aggiungere anche un bell'attaccapanni in tono, comodo soprattutto per gli ospiti in arrivo.

Cuscini nelle tonalità pastello in soggiorno

Il soggiorno è una stanza dedicata al relax, quindi potreste decidere di arredarlo con tonalità chiare, che donino una sensazione di benessere e permettano di riposare corpo e mente. Se non volete azzardare con pareti colorate, liberate la fantasia con gli accessori. Questa è l'idea migliore se avete già un buon arredamento, soprattutto nelle nuance più neutre come il bianco, il beige o il tortora.

Il rosa pastello è uno splendido colore per il soggiorno, perché accende la stanza e la rende più "romantica". Qualche cuscino qua e là, una poltrona nelle tonalità più chiare del rosa e un bel tappeto possono creare un'atmosfera deliziosa con poco sforzo. Se volete dare vita ad un abbinamento più prezioso, optate per qualche piccolo accessorio color oro.

Azzurro in cucina, una vera delizia

Se sei alla ricerca di idee per colorare la casa con i toni pastello, fate attenzione nella scelta della cucina. Questo ambiente è solitamente uno dei più vissuti: magari passi ore ai fornelli, o è qui che la tua famiglia si riunisce la mattina per la colazione. Ecco perché è importante che la sua atmosfera sia il più accogliente possibile. Per una cucina originale e deliziosa, scegli le tonalità dell'azzurro pastello.

Le soluzioni sono molte: puoi abbinare pensili azzurri ad una base bianca o nei colori del legno, o se la tua cucina è già arredata puoi dipingere una parete con nuance che richiamino i mobili presenti. Attenzione all'open space: se la cucina è un ambiente unico con il soggiorno, dovrai scegliere un unico tema per entrambi, onde evitare contrasti sgradevoli all'occhio.

Una sala da pranzo vivace

La sala da pranzo è il luogo in cui si consumano i pasti in allegria, con la famiglia o con i propri ospiti. È quindi una stanza che deve esprimere vivacità, mantenendo pur sempre una buona armonia tra i colori. Ma è anche uno degli ambienti più facili da arredare, perché pochi accessori possono trasformarlo completamente.

Una buona idea per colorare la tua casa con i toni pastello è dipingere le pareti della sala da pranzo con un bel verde oliva, abbinandovi tende dalle nuance più neutre come il beige o il tortora. Per l'arredamento potete scegliere le tonalità più chiare del legno, come il frassino o il faggio, puntando poi tutto sulle sedie per dare un tocco di vivacità. Con il verde oliva delle pareti, potete osare con un bel giallo senape.

L'ambiente ideale per lo smart working

Se hai la fortuna di avere una stanza o anche semplicemente un angolo studio, puoi sbizzarrirti nel dare vita ad un ambiente creativo e originale. Qui è dove trascorrerai molte ore della tua giornata, soprattutto se lavori in smart working, quindi è importante che sia una stanza ariosa e ben illuminata, ma anche stimolante e ideale per la concentrazione.

Se lo studio è particolarmente grande, puoi optare per una parete a righe verticali nelle nuance pastello più vivaci, facendo attenzione alle restanti pareti - che dovranno essere rigorosamente chiare. Oppure concentrati sugli accessori: una bella poltrona gialla trasformerà il tuo studio in un perfetto angolo lettura, dove potrai riposarti dopo ore di lavoro.

Largo agli accessori, per un bagno color pastello

In cerca di idee per colorare la tua casa con i toni pastello? Puoi partire dal bagno, trasformandolo in una stanza ricca di allegria. In questo caso si tratta di giocare con gli accessori, fino a trovare la combinazione migliore per dare luce ad un locale che viene troppo spesso sottovalutato, in fase di arredamento. Se hai un animo romantico, la scelta non può che cadere sul rosa.

Abbina asciugamani e accessori da bagno come portaspazzolino e portasapone, scegliendo nuance più chiare per le tende della finestra. E non dimenticare qualche pianta per rendere l'ambiente ancora più vivo!

Una camera da letto romantica

Rosa e verde si alternano alla perfezione, sulle superfici della tua camera da letto. Le pareti chiare lasciano ampio spazio di manovra nella scelta dei colori della biancheria, dove puoi sbizzarrirti con abbinamenti nelle tonalità pastello. Ovviamente, le tende non sono da meno: fai attenzione a richiamare i colori utilizzati per il copriletto.

Se hai spazio per un piccolo angolo relax, scegli una poltroncina dalle nuance pastello più vivaci, per dare un tocco di colore in più. E ricordati di abbinare un bel lampadario: il risultato è garantito.

Spazio alla fantasia, nella camera dei bimbi

La cameretta dei tuoi bimbi è il luogo ideale per colorare la casa in toni pastello. Queste nuance sono infatti allegre e divertenti, ma allo stesso tempo molto delicate: e cosa c'è di meglio di un ambiente soft per rilassarsi e lasciarsi scivolare nel sonno? Sbizzarrisciti con le pareti, per rendere la cameretta davvero originale.

Puoi dare vita a dei simpaticissimi scenari che rappresentano paesaggi naturali o animali. Oppure puoi optare per una parete a rombi, facendo attenzione a scegliere solamente tre colori, per non esagerare. In ogni caso, meglio restare sul neutro per quanto riguarda l'arredamento. Così, trasformare la stanza richiederà pochissimo, quando i tuoi bimbi saranno ormai cresciuti.

Allegria in terrazzo, con un tripudio di verde

Se le nostre idee per colorare la tua casa con i toni pastello ti sono piaciute, potrai apprezzare anche un consiglio per il terrazzo. Avere un piccolo spazio all'aperto è bellissimo, soprattutto durante la stagione calda, ma è importante sfruttarlo al meglio. Per un angolo relax, posiziona una deliziosa amaca da usare nelle fresche giornate primaverili.

Cuscini verde pastello e tante piante sono sufficienti per arredare il terrazzo in maniera chic, anche quando si ha poco spazio. Puoi lasciar correre la fantasia con vasi dai mille colori, ma rimani sempre nelle tonalità pastello per rendere l'ambiente più armonico.

Un giardino coloratissimo

Se hai anche un angolo di verde, sfruttalo per creare un ambiente esterno dove trascorrere le giornate estive, in famiglia o con gli amici. Anche per il giardino, le tonalità pastello sono perfette: questi colori rilassanti ravvivano l'atmosfera e non stancano mai. Il giallo, in particolare, si abbina benissimo con le mille sfumature verdi delle piante.

Utilizza dei cuscini di questa nuance per il tuo arredamento da esterno, e aggiungi qualche dettaglio per completare il lavoro - basta qualche lampadario a palla o qualche vaso colorato. Non dimenticare di circondarti di fiori: il loro profumo sono il complemento ideale per un giardino tutto da vivere.