“Kendal, il fumetto. Intrappolato nel mondo virtuale”, da ElectaJunior

I n libreria dal 28 settembre 2021 il libro narra le gesta di Kendal. Il protagonista, atteso nel mondo virtuale di minecraft EXP, dovrà affrontare foreste selvagge, intricati labirinti e fiumi di lava bollente

Da domani, martedì 28 settembre 2021sarà possibile trovare in libreria il fumetto ‘Kendal intrappolato nel mondo virtuale’. Nel libro il protagonista Kendal riceve l’invito di un misterioso multimilionario, Il Dottor Agon, per testare una nuova versione di Minecraft prima che venga rilasciata sul mercato. Minecraft Eperience (EXP) è stata sviluppata dal Dr. Agon, neuro-scienziato multimilionario, deciso ad applicare le sue conoscenze sul cervello al mondo dei videogiochi, per creare esperienze di gioco sempre più coinvolgenti.

Minecraft EXP è infatti il primo gioco a ‘immersione totale’. Pur conservando i meccanismi di base di Minecraft, la versione EXP presenta alcune differenze e caratteristiche uniche per limitare la libertà dei giocatori e costringerli a gareggiare tra loro.

Accettato l’invito, Kendal scoprirà di non essere il solo a partecipare alle prove: i suoi amici gamers si trovano già sull’isola su cui si svolgerà il test e sono pronti a sfidarsi a vicenda per il titolo di Master Crafter. Ma le cose non stanno come sembrano e tutti i giocatori si troveranno inaspettatamente catapultati nel mondo virtuale di Minecraft EXP senza possibilità di tornare indietro. Seguire le istruzioni del DR. Agon sembra l’unica salvezza: sarà uno scontro tutti contro tutti.

Alessandro – in arte Kendal –, ventiquattro anni è uno youtuber di origini siciliane che vive a Bologna. È uno dei più conosciuti giocatori di Minecraft in Italia. Il suo canale, aperto nel 2014, conta ora oltre un 1 milione di iscritti.