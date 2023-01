La fantasia floreale non passa mai di moda: l’amore per il gardening entra nel quotidiano

L a fantasia floreale si evolve nel tempo, ma non passa mai di moda. Al contrario, è un must quando si tratta di outfit, design, arredi e molto altro

Che il tuo stile sia tradizionalista, frou frou, minimal e casual o moderno e sempre all’avanguardia, c’è qualcosa che può renderlo unico, allegro e sorprendentemente originale. La fantasia floreale è una tendenza di cui non si può proprio fare a meno. Vince lo scorrere del tempo e delle mode. È una passione che entra nel quotidiano, conquistando arredatori, stilisti e non solo. Insomma, qualunque sia il tuo stile dillo con un fiore.

Il successo senza tempo della fantasia floreale

C’è chi davanti alle stampe floreali storce un po’ il naso e chi, al contrario, si lascia trasportare da un fascino vintage che sa ammodernarsi negli anni. Diciamolo chiaramente: abbandona l’idea della vecchia tappezzeria cosparsa di fantasie floreali. Se i fiori ti ricordano ancora il classico abito della nonna, stai sbagliando di grosso. Basta un fiore per comunicare uno stato d’animo, uno stile o un’emozione. Puoi cospargere di piante il tuo studio, fare delle rose il tuo fiore preferito, tappezzare di colori i tuoi abiti e impreziosire la tua casa con arredi floreali. Il gardening è una passione sempre più amata e ormai non riguarda solo il giardino, con prato, piante, cespugli e quant’altro. Allarga i confini, entra nel quotidiano e conquista ogni tuo spazio, dal guardaroba alla casa.

I fiori rappresentano il più antico simbolo di romanticismo e ammettilo, anche tu ti sciogli davanti a uno splendido bouquet. Nell’antica Grecia le corone d’alloro venivano usate per onorare gli dei, i decori corporali erano tipici dei riti pagani nell’Est Europa e non si possono dimenticare i bellissimi corsage vittoriani. Anche oggi puoi sbizzarrirti con i fiori, facendone un uso sempre nuovo e innovativo. In che modo? Erbari si trasformano in abiti, rami d’edera avvolgono i mobili, i tappeti sembrano aiuole. Insomma, chi fa del green la propria filosofia non può rinunciare a un elemento vegetale, tra i capelli, al collo, sugli abiti o in casa.

I fiori protagonisti del guardaroba

La fantasia floreale è una costante nel mondo della moda. È stata protagonista di abiti dallo stile botticelliano, capaci di esaltare la femminilità di ogni donna. È stata abbinata a cappotti oversize per dare vita a uno stile più casual e sportivo, diventando simbolo di ribellione e modernità. Oggi i capi floreali hanno un tocco di vintage e retrò e persino i marchi dalla storia più recente non possono farne a meno. Ci sono abiti floreali perfetti per le silhouette tipicamente anni Cinquanta e le stampe botaniche ravvivano persino i guardaroba di chi ama solo gli outfit dark. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

E se pensi che i fiori siano adatti solo in primavera, devi ricrederti. Che le fantasie colorate meglio si addicono alla stagione calda è indiscutibile, ma chi lo dice che un fiore non possa abbinarsi bene anche con i capi invernali? Un po’ di allegria non guasta mai. Allora ecco che in ogni stagione la moda può ispirarsi a giardini fioriti.

Le stampe botaniche sono ovunque, così audaci e sbarazzine. Steli e petali richiamano lo stile hippie e bohémien degli anni Sessanta e Settanta, eppure oggi le sue reinterpretazioni sono molteplici, variegate e diverse fra loro. I canoni tradizionali, così armoniosi e femminili, oggi vengono stravolti e rivoluzionati, reinventandosi e adattandosi al cambiamento. Ma in ogni forma, i fiori restano protagonisti indiscussi nel guardaroba di ogni donna.

In mezzo a capi monocromo e accessori di ogni tipo, spiccano petali e stampe floreali. La botanica continua a essere di ispirazione per gli stilisti e persino i designer non possono restare indifferenti al suo fascino.

Un fiore è per sempre

Se un diamante è per sempre, chi dice che non può esserlo anche un fiore? Non lasciarti ingannare dalla caducità dei suoi petali: se indossati a sostegno del proprio outfit, sotto forma di orecchino, collana o qualsiasi altro gioiello, anche i fiori si fanno eterni. Insomma, la natura si può indossare anche ai lobi, al collo e al dito.

Non solo: come rinunciare agli accessori? Mettere in connessione corpo e natura è possibile ed è sufficiente dare libero sfogo alla creatività. Moda e floricoltura si intrecciano e allora ecco che una borsa con mille rose, dal tocco fresco e pop, diventa irrinunciabile. Fantasie floreali vengono incastonate come parti di un mosaico in occhiali preziosi da sfoggiare quotidianamente. Puoi scegliere polo “en fleur”, ma anche scarpe evergreen con papaveri, strass e mille altri fiori. Oppure stivali dal gusto tropicale con o senza tacco, perfetti per le donne che amano le esplosioni di colore. E come dimenticare le décolletées con stampe floreali? La magnificenza della natura dà vita anche a foulard elegantissimi e perfetti da indossare qualunque sia il tuo guardaroba.

La fantasia floreale diventa arredamento

Non serve avere un gusto eccentrico per abbellire la casa con un pizzico di colore in più. Per farlo, cosa c’è di meglio dei fiori? Un mazzo dona all’ambiente un tocco di eleganza, un gusto lussureggiante e un’atmosfera raffinata.

Non solo: petali e fiori sono l’ingrediente segreto dei designer d’oggi. Le stampe floreali si stagliano su pouf dal tono informale e pittorico, pronti per essere sfoggiati con disinvoltura nel tuo salotto. Il vegetal design si declina in arredi sempre diversi e così steli, bulbi e boccioli si trasformano in lampade, mentre fiori pressati e variopinti - rigorosamente collocati sotto una teca di vetro - diventano quadri e danno vita a una natura morta 2.0. Naturalmente, non rinunciare a piante e fiori in casa o sul tuo terrazzo: fatti seguire dal gusto, dalle stagioni e perché no, anche dall’istinto.

Ovviamente, se con hai il pollice verde e con le piante ci sai fare, non rinunciare a un po’ di botanica. Se hai verde a disposizione, sperimenta il giardinaggio. Prova a piantare i tuoi fiori preferiti e anche qualche verdura.

Persino chi ha meno spazio ed è alle prime armi, non deve rinunciare alla passione per il gardening. Per coltivarla, è sufficiente disporre di un kit con tappetino, sementi e irrigatore. Insomma, le istallazioni floreali sono perfette in qualsiasi forma e contesto: non rinunciarci.