Le micro french sono la tendenza della primavera: ecco come farle

A mi la manicure e non riesci proprio a farne a meno? Se vuoi restare al passo con i tempi e dare un nuovo tono alle tue unghie, prova le micro french: sono il trend della primavera

Se ami curare la manicure e le french sono la tua passione, prova la versione micro: sono più sottili ma ugualmente eleganti e dall’effetto chic assicurato. È una manicure semplice e raffinata al contempo, perfetta per chi non vuole eccedere ma neppure passare inosservata.

French, la moda senza tempo che fa belle le tue unghie

Addio ai toni cupi e ombrosi, perché optare per i colori più scuri se la bella stagione è ormai alle porte? Con l’arrivo della primavera serve naturalezza, freschezza e una bella dose di luminosità, ma non serve necessariamente osare. Alcune tendenze senza tempo possono fare la differenza. Ecco allora che le micro french fanno proprio al caso tuo.

Che le french siano una tendenza intramontabile quando si parla di unghie è ormai assodato. Anno dopo anno si fanno più belle ed è una moda che non passa mai. Ammettilo: anche tu non riesci a farne a meno. Indipendentemente dall’età, le french piacciono per la loro semplicità, naturalmente senza rinunciare a un tocco di eleganza. È un evergreen di cui esistono oggi innumerevoli versioni: puoi optare per quelle più tradizionali, ma se ami osare perché non provare quelle arcobaleno o dalla versione geometrica? Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. E se vuoi sapere qual è il segreto di un successo senza tempo, ecco svelato l’arcano: le french si adattano bene su qualsiasi tipo di unghia, sia essa naturale o ricostruita, corta o lunga. Per darle un nuovo tono, basta passare un tocco di colore in punta. Opta per le versioni classiche in bianco o nero oppure, in alternativa, scegli le nuances più originali, magari preferendo le tinte di stagione.

Se ami così tanto le french da non poter proprio farne a meno, perché non sbizzarrirti a casa? Per farlo, bastano poche regole.

Come realizzare le micro french

Per la primavera dai spazio al minimalismo: non serve necessariamente tanto sfarzo per essere elegante e impeccabile. Con l’arrivo della bella stagione, almeno nel 2023, micro diventa sinonimo di cool. La frangetta, anche corta, è la moda del momento e persino la linea dell’eyeliner si fa più sottile. Lo stesso allora vale quando si parla di manicure. Sfoggia unghie corte naturali e impreziosiscile con una linea sottilissima: è la soluzione giusta per una manicure facile, economica, semplice da gestire e assolutamente fai-da-te, il tutto senza perdere l’eleganza che ti contraddistingue.

Per realizzare al meglio le tue micro french, ricordati di prenderti cura delle unghie. La superficie deve essere sana e lucida. Per sistemare la forma, usa lima, scrub e strumenti ad hoc. Comincia passando una base indurente leggermente colorata, che renda le unghie omogenee. Meglio ancora se non si copre interamente la texture, in modo che continui a intravedersi. Arriva poi il momento del bordo, il punto di forza della french. Se opti per la versione micro, questo deve essere sottilissimo: per farlo, serviti di un pennello che sia il più fine possibile e procedi realizzando un tratto rapido. In alternativa, se con il pennellino finissimo hai paura di sbagliare, posiziona un piccolo strappo di scotch di carta o di adesivo apposito per unghie: ti servirà a delimitare lo spazio sul quale applicare il colore. Per concludere, non deve mancare un top coat lucido.

Con le micro french puoi dare libero sfogo alla creatività: lo spazio dedicato al colore è ridotto, quindi anche le donne a cui non piace osare possono finalmente sbizzarrirsi con tonalità e texture. Chi ama il gusto più tradizionale può optare per toni grintosi, mentre le donne più audaci per una volta possono concedersi un colore più neutro e delicato. Insomma, si tratta della manicure perfetta per qualsiasi tipo di personalizzazione: non ti resta che provarla.