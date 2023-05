Raffinate, semplici e in tendenza: scopri le milky nails

E leganti, semplici e perfette per ogni occasione: hai mai provato le milky nails? Sono il trend del momento

Se i colori troppo sgargianti non fanno al caso tuo, meglio optare per una tendenza più sobria. Se uno stile appariscente proprio non ti appartiene, perché non sfoggiarne uno più soft? Anche con le tonalità più neutre l’effetto “wow” è garantito. Sono eleganti, semplici e di classe, perfette per soddisfare lo stile di ogni donna e da sfoggiare in qualsiasi momento. Puoi sceglierle per sbrigare la tua routine settimanale, fatta di impegni e innumerevoli commissioni, ma anche per quelle vacanze che aspettavi da una vita o per quel party in compagnia di cui sei in trepidante attesa. Insomma, anche i toni più leggeri ti fanno essere sensuale e raffinata in ogni occasione. Allora, se al make up effetto nude vuoi aggiungere una manicure curata ma senza esagerazioni, le milky nails possono venirti in aiuto… Ecco di cosa si tratta.

Amante della manicure? Le milky nails sono la tendenza del momento

Stile minimal, senza sfarzi né colpi di scena, ma assolutamente elegante e raffinato: le milky nails tornano in tendenza per la primavera 2023. Sono la manicure giusta per le donne che non amano stare “sopra le righe” e non hanno tempo di sistemare lo smalto ogni giorno. L’effetto nude è la moda del momento e allora perché non riproporlo anche sulle unghie? Se sei stufa delle classiche tonalità rosate, se vuoi sostituire il solito rosa tenue o non vuoi limitarti allo smalto trasparente, le milky nails sono quello che ti ci vuole. L’ideale per rispettare il tuo stile, essere impeccabile in qualsiasi occasione e non rinunciare alla moda del momento.

Per realizzare la manicure della primavera, ti basta un mix tra bianco e cipria. Otterrai così un effetto lucido e delicato. È la scelta giusta per una sposa, per una mamma sempre affaccendata tra casa e famiglia, per una donna in carriera che si divide tra viaggi e ufficio e anche per le studentesse più giovani che sui banchi preferiscono sfoggiare un certo rigore. Non solo: persino le star intenzionali non possono farne a meno. Da Jennifer Aniston a Zendaya, fino a Hailey Bieber e Jennifer Lopez: le milky nails piacciono proprio a tutte. Sono un trend minimalista, basic ed essenziale che fa di eleganza e semplicità i suoi cavalli di battaglia.

È un nail trend facile da sfoggiare, perché si abbina a qualsiasi look. È un bianco latte cromato e lucente, che puoi unire agli abiti più sgargianti o al tailleur più soft, monocromo e professionale. Se poi sei già un po’ abbronzata, il bianco latte spiccherà ulteriormente e risalterà il tuo incarnato baciato dal sole. Insomma, con l’arrivo della bella stagione puoi lasciare spazio ai colori, ma se il mood minimal ti appartiene devi provare la tendenza del momento.

Come realizzarle

Stanno bene proprio su tutte: puoi optare per unghie dalla forma allungata o affusolata e non potrai farne a meno neppure in caso di unghie corte. Le milky nails sono quello che ci vuole per avere una marcia in più e dare un pizzico di grinta al tuo stile. Ma come realizzarle evitando errori? Niente di più facile: puoi usare lo smalto classico, quello semipermanente e persino optare per la ricostruzione in gel.

Ciò che conta è che il risultato sia traslucido: la tinta, infatti, non deve coprire completamente l’unghia, è importante che la parte sottostante si intraveda. La base deve quindi essere curata e adeguatamente levigata. Applica lo smalto con calma e bilancia la quantità sia sulla punta dell’unghia sia vicino alle cuticole. L’effetto deve essere quello del latte mischiato a un goccio d’acqua. Puoi provare anche le french lattiginose, ma accertati che siano ben sfumate e non ci siano linee nette.

Puntare sul finish extra lucido è un’altra regola che ti permetterà di esibire milky nails mozzafiato. Jennifer Lopez lo sa bene…

Ma non bisogna necessariamente essere una celebrità per copiare il trend più in voga. Se vuoi a tutti i costi sfoggiare un risultato impeccabile, ricorda che dovresti partire dal colore delle tue unghie, aggiungendo un po’ di bianco o di rosa. Per realizzare al meglio la manicure del momento, inizia con due passate di smalto bianco chiaro, senza eccedere in quantità, e concludi con un top coat. Armandoti di acetone e pennellino, rimuovi eventuali eccessi o sbavature.

Per il grande giorno e non solo

La manicure lattiginosa è perfetta per il giorno del matrimonio. JLo l'ha scelta per le sue seconde nozze e per il grande giorno persino Federica Pellegrini ha optato per la milky nail. Lo stesso ha fatto Chiara Bontempi, andata all'altare con il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi.

Ma non solo: con il suo tocco leggermente perlato e il suo stile glamour ma essenziale, la manicure del momento si conferma versatile e trovare un look in pendant non è mai stato così semplice. Non è un total white qualsiasi, è basic e accattivante al contempo. Dà un tocco di dinamicità in più al nudo puro e puoi provare a replicarla anche a casa, senza necessariamente farti aiutare da una mano esperta. Insomma, se ami uno stile neutro, cool ma senza sfarzo e non vuoi optare per una nail art d’effetto, le milky nails sono la soluzione giusta, meglio ancora se stai per indossare la fede nuziale.