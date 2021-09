“Leggere ci fa crescere”, la campagna di Mondadori Store per benessere e ambiente

Dall’1 al 17 ottobre appuntamenti con autori ed esperti, un libro esclusivo sulla sana alimentazione e tante buone idee green

Il benessere della mente e del corpo, la promozione di uno stile di vita sostenibile e l’attenzione all’ambiente sono protagonisti di una serie di iniziative speciali di Mondadori Store, che prenderanno vita nelle librerie di tutta Italia, su Mondadoristore.it e sui canali social dall’1 al 17 ottobre.

Per tutto il periodo Mondadori Store presenterà un ricco palinsesto di appuntamenti con autori ed esperti, tutorial e rubriche social con buone idee e consigli per la propria salute e quella dell’ambiente e porta un’esclusiva in libreria.

Tra i personaggi che incontreranno il pubblico in diretta sui canali Facebook e Instagram di Mondadori Store: la green influencer Camilla Mendini alias Carotilla, autrice di (Im)perfetto sostenibile. Gesti quotidiani per una sostenibilità alla portata di tutti, il 6 ottobre alle ore 18:30; Paolo Borzacchiello, esperto di intelligenza linguistica e autore di Basta dirlo. Le parole da scegliere e le parole da evitare per una vita felice, l’11 ottobre alle ore 18; la psicologa e travel journalist Giulia Lamarca, in libreria con Prometto che ti darò il mondo, il 12 ottobre alle ore 18. Il travel tiktoker Giovanni Arena presenterà il suo nuovo libro Benvenuti in economy class il 5 ottobre alle ore 18, presso il Mondadori Megastore di piazza Duomo a Milano.

E ancora, ogni giorno, nuovi spunti per azioni concrete con le pillole social della divulgatrice scientifica Mariagiovanna Luini, la nutrizionista Silvia Goggi, l’economista Luciano Canova, l’esperto di foreste e animali selvatici Daniele Zovi e molti altri. Il programma aggiornato è disponibile su Mondadoristore.it.

In più, Mondadori Store lancia una novità in libreria: Cucina green. Ricette buone e genuine per una vita in sintonia con l’ambienteèil nuovo manuale di cucina e benessere realizzato grazie ai contributi esclusivi di autori, lettori e librai Mondadori, che offre una risposta a due temi molto sentiti e richiesti in questi anni. Da una parte un'attenzione sempre crescente ai valori nutritivi del cibo, con un occhio di riguardo alla scelta di ingredienti naturali e di stagione, dall'altra una sensibilità maggiore ai problemi ambientali e allo spreco di cibo e risorse: 250 pagine con ricette per tutte le stagioni, con una serie di utili consigli per piatti gustosi a km zero, per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. Il volume inedito sarà in vendita dal 1° ottobre nelle librerie Mondadori e su Mondadoristore.it al prezzo speciale di 2,9 euro.

Nei punti vendita e su Mondadoristore.it i lettori potranno trovare tutte le novità più green: saggi, romanzi e racconti per aiutare la terra, libri e favole dedicate ai piccoli guardiani del pianeta, manuali per il benessere a 360°, dall’attività fisica all’alimentazione, idee regalo in carta riciclata e tanto altro.

Mondadori Store aderisce inoltre a “Più raccogli, più semini”, il progetto promosso da Payback con Treedom che trasforma in alberi i punti promozionali che i lettori accumulano con le proprie spese in libreria, contribuendo così alla piantumazione di 3.000 alberi.