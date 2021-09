BEEGREEN: vieni ad assaggiare il miele delle nostre api, per te un vasetto in omaggio!

T i aspettiamo il 26 settembre a Milano per celebrare il #Beegreen Honey Day! Scopri inoltre tutte le altre iniziative in programma per la UpTown Green Week

Ricordi la nostra iniziativa con cui, grazie a tutte le lettrici di Donna Moderna, abbiamo risparmiato più di 200 tonnellate di CO2 e dato vita a 1 milione di api? #BeeGreen torna con un appuntamento speciale: ci vediamo il 26 settembre, in occasione della UpTown Green Week, la settimana della sostenibilità, per il #Beegreen Honey Day in cui verrà celebrato il raccolto del miele fatto dalle nostre piccole amiche.

#Beegreen Honey Day

Segnalo in agenda: il 26 settembre alle 11.30 a Cascina Merlata, a Milano, la nostra apicoltrice Claudia Zanfi, direttrice di Green Island/Alveari Urbani, terrà una lezione gratuita, con l’aiuto di un’arnia didattica in legno, aperta a tutti. Ci sarà anche la possibilità di assaggiare il miele prodotto dalle nostre api, ricevere un vasetto omaggio per chi parteciperà alla lezione e fare una passeggiata per visitare l’apiario. Ti aspettiamo!

Prenota la tua presenza qui

Cos'è la UpTown Green Week

La UpTown Green Week, che si terrà a Milano dal 22 al 26 settembre, mira a promuovere la sostenibilità, la ricerca e l'innovazione green. Protagonisti della manifestazione saranno lo smart district UpTown di Milano e il suo meraviglioso parco da 30 ettari.

L’aia de La Cascina di via P.P. Pasolini 3 e il parco UpTown saranno teatro di una lunga serie di appuntamenti e iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente, alla promozione dei valori della sostenibilità, all’approfondimento di temi di ecologia e biodiversità urbana. Il ricco programma di eventi comprende tavole rotonde e spettacoli di cabaret, laboratori per bambini e lezioni pratiche di apicoltura.

La settimana sarà aperta mercoledì 22 settembre alle 18 da una tavola rotonda dal titolo “Crisi climatica e trasformazioni urbane, la sfida delle città sostenibili”, che avrà una veste molto particolare, essendo iscritta nel palinsesto internazionale della Climate Week New York 2021. Con la moderazione di Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, la diretta streaming sarà seguita anche dal pubblico newyorkese di frequentatori della manifestazione d’Oltreoceano attraverso il canale Youtube di EuroMilano.

Giovedì 23 settembre alle 18, giornata internazionale della LIS, sarà l'occasione per approfondire la lotta all’inquinamento dell’aria. Ne parleremo insieme all’Associazione Cittadini per l’Aria. L’evento sarà tradotto in simultanea con la Lis - Lingua internazionale dei segni.

Sempre giovedì, alle 21, lo spettacolo teatrale Biodiversità e altre amenità della natura che ci circonda, del comico Antonio Ornano nel ruolo del Prof. Tomasini, noto per i suoi sketch in Zelig e Colorado, con il vero e unico Francesco Tomasinelli, biologo urbano.

Venerdì 24 settembre, a partire dalle 18, una serata dedicata all’intrattenimento, ma con una chiave di riflessione assai acuta, grazie allo spettacolo di cabaret Monologo della polpetta di Andrea Bellati, con un finale decalogo ironico su quel che possiamo fare per salvare il pianeta.

Sabato 25 settembre per tutto ci sarà il giorno mercatino agricolo a km zero. E poi l'inaugurazione dei nuovi servizi de La Cascina e, alle ore 16, la presentazione dei nuovi corsi di apicoltura e affidamento delle arnie del parco ai custodi volontari. Alle 18 musica live a cura di Allegro Moderato, sempre, ovviamente, a tema “green”.

→ Domenica 26 settembre alle 11.30 nell’aia della Cascina Alveari Urbani e Donna Moderna proporranno una lezione gratuita dell’apicoltrice Claudia Zanfi, direttrice di Green Island / Alveari Urbani, a conclusione del progetto #BeeGreen. Durante la giornata, ribattezzata #BeeGreen Honey Day, si potrà assaggiare il miele delle arnie del parco di Cascina Merlata e visitare il più grande apiario urbano d’Italia.

Per tutto il resto del giorno sarà un susseguirsi di laboratori e momenti dedicati ai bambini, agli adulti e alle famiglie, con alcuni appuntamenti imperdibili, come la Farm UpTown Green Week: una giornata da vivere all’aria aperta a contatto con la natura e gli animali con la grande Fattoria Urbana con alpaca, asinelli, maialini, oche, anatre, galline, pecore e agnelli, laboratori e uscite in collaborazione con Cascina Biblioteca, Associazione A passo d’asino, AlpaCamp. E poi, Vivi UpTown Park! Visite e laboratori nel Parco, alla scoperta della storia, della biodiversità, delle essenze e degli animali del Parco accompagnati da tecnici esperti, con svariati laboratori e corsi. Infine, il Giardinaggio in città: laboratori di kokedama e balconi fioriti per adulti.

Tutti gli eventi si terranno presso La Cascina, UpTown Cascina Merlata, via P.P. Pasolini 3, Milano.

Qui trovi il programma completo della manifestazione e le istruzioni per iscriversi ai singoli eventi.