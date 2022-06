Il look giusto per le tue vacanze

I n Kenya, nei Balcani, in giro per gli Stati Uniti, alle Hawaii. Ecco come vestirsi a seconda di che viaggio fai

La settimana in Kenya, il giro degli USA, la luna di miele alle Hawaii. Che siano ricordi o desideri di fuga, la moda li sa assecondare. Sempre.

Qui trovi i nostri consigli per creare l'outfit giusto quando sei in giro per il mondo.

Viaggio in Kenya

1 di 6 - Ulla Johnson 2 di 6 - Blusa di crêpe (Camomilla Italia, 89 euro). 3 di 6 - Gonna di popeline (Piombo in OVS, 29,95 euro). 4 di 6 - Top con balza e scollo all’americana (Manila Grace, 139 euro). 5 di 6 - Pantaloni palazzo (Endelea, 135 euro).

6 di 6 - Cappello double face (Endelea, 40 euro).

Viaggio nei Balcani

1 di 4 - Abito di cotone ricamato (Gant, 249 euro). 2 di 4 - Abito con plastron e maniche ricamate (Beatrice .b, 309 euro). 3 di 4 - Top con ricamo a fiori multicolor (Twinset Milano, 208 euro). 4 di 4 - Shorts ricamati a mano (Bottega Egnazia by Camilla Vender, 195 euro, bottegaegnazia.com).

Viaggio in Friuli

1 di 3 - Friulane personalizzabili (allagiulia, 108 euro). 2 di 3 - Friulane di velluto con suola in tinta (Grünland, 49,90 euro). 3 di 3 - Friulane di cashmere rigenerato (Mate Cashmere, 118 euro).

Viaggio in Texas

1 di 4 - Camicia a stelle, con frange e patch (5 Progress, 419 euro). 2 di 4 - Gonna midi tie & dye (Sandro Paris, 245 euro). 3 di 4 - Cappello di paglia (Stetson, 119 euro). 4 di 4 - Texani di camoscio (Mezcalero, 263 euro).

Viaggio in Giappone

1 di 3 - Caftano di fil coupé con lurex (Gaëlle Paris, 249 euro). 2 di 3 - Poncho di georgette (Marella, 99 euro). 3 di 3 - Kimono con paillettes (Dixie, 229 euro).

Viaggio in India

1 di 5 - Etro 2 di 5 - Abito lungo di pizzo (Sandro Paris, 425 euro). 3 di 5 - Abito di seta stampata effetto ricamo ikat (Saloni, ‌600 euro). 4 di 5 - Abito lungo con profondo scollo e spacco centrale (Camomilla Italia, 169 euro). 5 di 5 - Cintura con tassello decorativo (Safira Milano, 199 euro).

Viaggio alle Hawaii

1 di 6 - Valentino 2 di 6 - Camicia 100% viscosa (C&A Premium, 29,99 euro). 3 di 6 - Camicia di seta con collo alla coreana (Falconeri, 148 euro). 4 di 6 - Camicia con stampa tropicale (Golden Goose, 320 euro). 5 di 6 - Camicia di viscosa e seta (Attic and Barn, 213 euro). 6 di 6 - Camicia di crêpe stampato (iBlues, 119 euro).

Viaggio in New Mexico

1 di 4 - Alanui 2 di 4 - Bomber di tessuto e pelle (Akep, 375 euro). 3 di 4 - Cardigan di misto cotone a disegno jacquard (Kaos Jeans, 175 euro). 4 di 4

Old America

1 di 3 - Paul & Joe 2 di 3 - Cappello di paglia naturale (Muhlbauer, 318 euro). 3 di 3

Viaggio in Perù

1 di 5 - Chloé 2 di 5 - Gonna di cotone patchwork a balze (Pierre-Louis Mascia, 445 euro). 3 di 5 - Stivaletti con dettagli crochet (Mou, 169 euro). 4 di 5 - Cintura di plastica riciclata fatta a mano (Morfosis con Mondo Solidale Onlus, 140 euro). 5 di 5 - Pochette con pompon (Piombo in OVS, 24,95 euro).