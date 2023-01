C ontro le macchie occorre un piano d'attacco che agisce su più fronti, come ci spiega la dermatologa

C'è chi non ha dubbi: le macchie sul viso sono il segno lampante del tempo che passa. O, nella migliore delle ipotesi, una spia che in passato si è esagerato con le esposizioni solari (magari senza protezione). A volte le iperpigmentazioni compaiono dopo l'estate, quando l'abbronzatura è andata via ed è solo un lontano ricordo. Altre volte, invece, si manifestano in seguito alla gravidanza, a una terapia ormonale o a base di farmaci fotosensibili. Spoiler: anche il profumo può macchiare la pelle. Se ti esponi al sole diretto, quindi, ricorda di non vaporizzare mai alcuna eau de toelette o de parfum, a meno che non sia specifico per l'uso in spiaggia (non deve contenere alcol, proprio per evitare il rischio di iperpigmentazioni).

Anche l'inquinamento è una causa di discromie cutanee: secondo dati ufficiali, chi vive nelle grandi città aumenta del 20% la probabilità di favorire la comparsa delle macchie.

Le aree del volto più colpite dalle macchie? Gli zigomi, la fronte e le guance. E, se ci allontaniamo dal viso, a risentire delle discromie sono il dorso delle mani e il décolleté.

Cosa fare contro le macchie

Contro le macchie è importante mettere in pratica una serie di azioni che tocchino più fronti: cosmetico e comportamentale, come ad esempio indossare i filtri solari tutto l'anno. Nei casi più severi, si può ricorrere al dermatologo o al medico estetico che, a seconda del problema, potrà suggerire laser o peeling chimici.

Come attuare piano d'attacco anti macchia, dunque? «Se le macchie sono superficiali, si può partire con una skincare mirata utilizzando prodotti schiarenti e depigmentanti. Si trovano in farmacia e in profumeria» - specifica la dottoressa Valeria Colonna, dermatologa. «Gli ingredienti più efficaci contro le macchie sono l'arbutina, l'estratto di liquirizia, l'estratto di vite e il retinolo, tutti principi attivi che hanno la capacità di inibire la sintesi della melanina da parte dell'organismo».

Una beauty routine anti-macchia può essere composta da:

detergente illuminante

siero anti-macchia

crema giorno depigmentante con SPF

crema da notte schiarente

lozione esfoliante da usare di sera

Naturalmente non è obbligatorio usare tutti i prodotti dell'elenco nell'arco della stessa giornata! Ma si può usare solo uno o più di un prodotto, dipende dalla macchia.

Come capire quanto una macchia è profonda? «Dipende dal colore: in genere, più è chiara più è recente, se invece si avvicina al caffè latte o al marroncino, è molto probabile che la macchia sia di antica formazione. Ma la prova del nove la si ha con gli strumenti diagnostici del dermatologo: attraverso lampade particolari è possibile osservare il livello di profondità della macchia. E decidere di conseguenza la terapia da adottare»

In genere, per le macchie poco visibili possono bastare i prodotti depigmentanti e l'applicazione di filtri solari tutti i giorni dell'anno, compreso in inverno e nelle giornate nuvolose. Per le macchie più importanti, sarà necessario ricorrere a peeling chimici a base di acidi esfolianti o di laser.

I prodotti anti-macchia da provare

Nella gallery in basso, guarda i prodotti anti-macchia per attenuare le discromie. Funzionano perché inibiscono la sintesi della melanina ed evitano che tale pigmento si distribuisca in modo disordinato. Il vero problema delle macchie è proprio l'accumulo disomogeneo di melanina. Ecco perché l'obiettivo è uniformare l'incarnato, schiarendo a poco a poco le iperpigmentazioni. L'efficacia di questi prodotti è che lavora solo sugli eccessi, non toccando l'area circostante. Certo, ci vuole molta pazienza e costanza. I primi risultati si cominciano a vedere dopo le 6-8 settimane. E spesso si parla di attenuazione delle macchie e non di vere "cancellazioni".

1 di 7 - Siero antimacchia di Clinique 2 di 7 - Lozione depigmentante di Korff 3 di 7 - Siero concentrato antimacchia di Eisenberg 4 di 7 - Crema antimacchia locale di SVR 5 di 7 - Siero antimacchia di Eucerin 6 di 7 - Crema da giorno di Rephase 7 di 7 - Lozione schiarente di Freshly Cosmetics

I prodotti specifici anti macchia possono essere usati anche dopo un trattamento medico, poiché migliora i risultati, stabilizzandoli nel tempo. Ma in genere, è bene non abbandonare mai del tutto la terapia anti macchia, anche quando il problema è stato risolto. Il motivo? Una pelle che ha già manifestato delle discromie conserverà la tendenza a macchiarsi. Via libera, quindi, all'uso di esfolianti e schiarenti, magari a cicli. E attenzione particolare alle esposizioni solari, anche non dirette, come ad esempio in città.

Altri suggerimenti anti-macchia

Per rendere la pelle più luminosa, puoi applicare un siero a base di vitamina C, meglio se di giorno prima della crema idratante. La vitamina C ha proprietà antiossidanti e favorisce il ricambio cellulare. Il risultato è una carnagione più splendente e luminosa. Si può usare anche come siero sotto il prodotto solare con cui ci si espone al mare o in montagna.