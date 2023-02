Make up intenso e marcato: i consigli per non passare inosservata

D ark lips, occhio bicolor, mood minimalista o punk: con un make up intenso puoi dare libero sfogo alla tua creatività, sfoggiando uno stile fine e ricercato

Metti l'accento sul tuo sguardo per essere davvero irresistibile. Per farlo, opta per un make up marcato e intenso. È perfetto per le donne audaci che vogliono manifestare la propria sensualità, senza tralasciare classe ed eleganza. Se l'effetto nude proprio non fa al caso tuo, opta per un trucco deciso e senza mezze misure.

Make up intenso, come sfoggiarlo con successo

Non devi necessariamente esibire un incarnato olivastro, con occhi marroni e capelli castani: il make up intenso e deciso sta bene anche sulle donne con carnagione chiara e occhi azzurri. Bastano alcuni accorgimenti per fare del trucco più scuro il segreto della tua bellezza. Rosa, nero tribale, blu notte e viola intenso: le nuove tendenze in fatto di make up puntano su uno stile grintoso e sofisticato. Per rendere il tuo sguardo seducente, non puoi rinunciare al mascara. Tuttavia, a volte non basta: per impreziosirlo, scegli con attenzione anche rossetti, lipstick, fondotinta e ombretti.

Il marrone è in tendenza, sa essere cool e raffinato: allora perché non optare per un rossetto dalla texture morbida e con effetto levigante? È perfetto per donare alle proprie labbra una tonalità piena e intensa. Per ringiovanire il tuo viso e infondere un tocco di brillantezza, non rinunciare al viola intenso di un gloss con riflessi lucenti. In alternativa, serviti di un lipgloss sfumato, che sia a lunga tenuta, lucente e idratante. Se vuoi esaltare la tua femminilità, non dimenticare la tua passione per il rosso: si addice bene anche ai trucchi più marcati. Meglio se scegli un lipstick a intensità modulabile, per creare a tuo piacimento un effetto coprente più o meno intenso.

Un cream lipstick ultraviolet, inoltre, veste le tue labbra di charme e ricercatezza. E se vuoi essere una vera star, almeno per una sera, armati di lipgloss con formula fluida e ricchi di pigmenti concentrati: sono perfetti per dare massima intensità cromatica alla tua bocca. Per la stagione autunno/inverno, il make up intenso chiede labbra ben in vista: i colori vanno dal viola al prugna, dal marsala al bordeaux, passando per melanzana e porpora.

Labbra e sguardo dark per un make up intenso e deciso

Per le donne a cui piace osare, il nero è quello che ci vuole. E se pensi sia eccessivo, non temere: le labbra black si addicono persino alla pelle porcellana. Se vuoi impreziosire il tuo make up e ami sperimentare, aggiungi un tocco di borgogna e scalda il tuo sguardo con un'ombra leggera color cacao. Sulla texture, invece, c'è l'imbarazzo della scelta. Quindi, a tuo piacimento, scegli l'effetto glossy o vellutato.

Se è vero che il nero sta bene su tutto, non puoi rinunciarci neppure sugli occhi. Matita ed eyeliner black sono un grande classico assolutamente intramontabile. Ma perché non sbizzarrirsi? Non limitarti alla solita linea, più o meno sottile che sia: inonda il tuo sguardo di un mood selvaggio e tribale. Come fare? Con la matita, per esempio, crea delicati scarabocchi sulla palpebra. Se invece preferisci l'eyeliner, traccia la linea senza seguire il bordo delle ciglia ma posizionala sotto o sopra, lasciando uno spazio vuoto. Così i tratti neri incorniceranno i tuoi occhi e sarai pronta a sfoggiare il tuo lato punk. In alternativa, crea un effetto graffiti colorando la piega della palpebra con tratti di eyeliner orizzontali e vicini. E se proprio non sai destreggiarti con il trucco, lascia nudo e trasparente il tuo viso ma usa il nero glossy sulle tue unghie: è l'ideale per dare vita a un look strong.

Se a matita o eyeliner vuoi aggiungere l'ombretto, eccoti accontentata: per un make up intenso, puoi scegliere tonalità decise o colori più soft. Il nero opaco con un velo d'argento è perfetto per brillare in una serata di festa.

Dolce, sensuale e raffinato: scegli il rosa

E chi lo dice che per un make up intenso servano solo colori forti? Il rosa non passa mai di moda, anzi. È delicato e raffinato, dona al tuo sguardo dolcezza e un pizzico di sensualità in più. È soft, a volte tinto di beige e sempre chic. Opta per sfumature morbide e modella il viso evitando contrasti netti. Così gli donerai un tocco di freschezza. Puoi limitarti a usare il rosa, ma puoi anche aggiungere una tonalità più viva oppure mescolarlo al grigio. Se preferisci, le sfumature bronzing sono azzeccate. In tal caso però, dimenticati del nero: il contrasto sarebbe troppo brusco. Per un effetto bicolor assicurato, unisci rosa e beige sulla palpebra e, sotto l'occhio, opta per l'azzurro grigio della matita.

Sulle labbra puoi sfoggiare un tocco minimalista: prima pensa alla base (servendoti di una matita neutra), poi passa al lipstick rosa nudo. Per uno sguardo dolce e sensuale, scegli un ombretto rosa in crema. Per un look adatto sia di giorno sia di sera, usa un rosa soft per irradiare le guance e dai un tocco grintoso al tuo volto usando una gradazione più intensa sulle labbra. I rossetti effetto seta sono sempre graditissimi (meglio ancora se a lunga durata). Insomma, comunque lo voglia usare il rosa è perfetto per donare lucentezza al tuo viso.

Sei nails addicted? Attenzione allo smalto

Non solo trucco: cura anche le unghie e scegli colori in pendant. Quindi, se vuoi brillare e sprigionare un tocco di estro in più, scegli uno smalto color porpora, preferibilmente cupo e acceso da glitter.

Con il magenta o il bordeaux puoi sentirti perfettamente a tuo agio sia in ufficio sia al party che aspettavi da una vita: è uno smalto fashion e raffinato al contempo. Meglio ancora se opti per una formula ad azione idratante, nutriente e rinforzante.