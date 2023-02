Make up per pelle acneica: il trucco per coprire i brufoli

D etergi e idrata la tua pelle, poi passa al trucco: ecco quello che devi fare per coprire le impurità sul tuo viso

Brufoli e acne sono il tuo peggior nemico? Nascondere le impurità della tua pelle è un’ardua impresa ogni mattina? Non temere: il trucco per coprire i brufoli esiste, ti basta scoprire i segreti del make up giusto per la pelle acneica. Ecco di cosa si tratta.

Trucco per pelle acneica, le regole per coprire i brufoli

Fondotinta, cipria, ombretto, eyeliner e rossetto non possono mancare, anche quando la tua pelle è impura e i brufoli ti fanno compagnia giorno dopo giorno. La prima regola? Scegli prodotti di qualità, che siano dermatologicamente testati e senza troppi additivi. Inoltre, controlla che siano non-comedogenici, adatti cioè per non ostruire i pori. Sono l’ideale per la tua pelle e puoi usarli anche se ti stai sottoponendo a un trattamento farmacologico per l'acne. In caso contrario, la tendenza ad acne e impurità rischierebbe di accentuarsi. Se hai qualche dubbio, non esitare a contattare un dermatologo: dopo una visita, saprà consigliarti i prodotti di make up con gli ingredienti più adatti alla tua pelle.

Una seconda regola che non puoi proprio tralasciare? La detersione. Detergere la tua pelle con regolarità significa eliminare batteri e cellule morte che possono ostruire i pori e creare impurità. Truccarti senza esserti prima soffermata su un’adeguata detersione significherebbe peggiorare la situazione. Il pigmento del make up può chiudere i pori e impedire al sebo di circolare. Ecco quindi che detergere il viso ogni giorno è importante per la cura della pelle impura e acneica.

Poi passa all’idratazione, che è sempre fondamentale. Usa quindi una crema idratante che ammorbidisca la tua pelle. E se vuoi evitare uno strato lucido sul volto, prova un prodotto dall’effetto opacizzante. Dopo la crema idratante, aggiungi il primer (purché sia non-comedogenico). A questo punto, porta un po’ di pazienza: prima di armarti di fondotinta, lascia che crema e primer assorbano per qualche minuto. Applicare il primer dopo la crema idratante è perfetto se vuoi donare luminosità al tuo viso ed è consigliato soprattutto alle donne con la pelle grassa.

Non solo: uno sticker coprente può precedere il fondotinta. Prova ad applicarlo sulla tua pelle detersa e idratata: è perfetto per coprire le imperfezioni. Il consiglio per applicarlo al meglio? Con il tuo stick, fai una X su ogni impurità. Poi tampona delicatamente. In questo modo, l’aspetto naturale e omogeneo è garantito. Se vuoi evitare di tappezzare di macchie il tuo viso, puoi anche servirti di un pennellino per applicare armoniosamente lo stick correttore.

Fondotinta, cipria e fard

Ed ecco che arriva il momento del fondotinta. Ma attenzione: la scelta deve essere accurata e lo stesso vale quando lo devi applicare. Scegline uno dalla consistenza leggera e dall’effetto opaco (il lucido, al contrario, metterebbe più in risalto i tuoi pori). Per sfoggiare un aspetto assolutamente naturale, meglio optare per un colore leggermente più chiaro rispetto al tuo incarnato. Se per applicare il fondotinta usi le dita, lavati bene le mani per evitare di portare batteri sulla tua pelle delicata.

Per impreziosire il tuo viso, usa anche il fard e poi una cipria leggera, che assorbe il sebo in eccesso, contrasta l’insorgere di zone grasse sulla pelle e favorisce la tenuta del tuo make up. Per applicarli, usa i pennelli con delicatezza e ricorda di lavarli una volta a settimana (per evitare l’accumulo di germi e batteri). In alternativa, utilizza un po’ di cotone per tamponare fard e cipria (e buttalo dopo l’uso). Il tocco finale? Il correttore da applicare su eventuali zone rosse.

Infine, se piccole imperfezioni rovinano il tuo viso, perché non distogliere l’attenzione valorizzando le labbra? Quando si parla di make up, nessun dettaglio deve essere tralasciato.

Struccati sempre

Dopo aver trascorso ore davanti allo specchio per curare al meglio il tuo trucco (e coprire quei brufoli che proprio non sopporti), non dimenticare di struccarti. Dopo aver sfoggiato il tuo make up per l’intera giornata e dopo esserti concessa una splendida serata, non crollare sul divano o sotto le coperte. Prima di addormentarti, ricordati di struccarti.

La stanchezza potrebbe prendere il sopravvento, ma tu resisti: rimuovere il trucco quando non è più necessario, è fondamentale per il benessere della tua pelle. Anche quando il sonno si fa sentire devi prenderti del tempo per struccarti, soprattutto se sei soggetta all'acne. La nostra pelle, infatti, si rigenera durante la notte. Se non è pulita però, fatica a respirare e le impurità sul viso potrebbero aumentare.