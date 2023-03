D omenica 26 marzo torna il Fashion Festival in cinque designer outlet di McArthurGlen. Festa, intrattenimento, sorprese e tantissimo shopping

Outlet McArthurGlen di Noventa di Piave

Preparatevi a una fantastica giornata

È partito il conto alla rovescia. Teniamoci pronti con tutta la famiglia, perché si avvicina la data del 26 marzo. Cosa succederà domenica? Ve lo spiego subito. Sarà giorno di shopping, ma non solo. Nelle bellissime location dei cinque designer outlet di Barberino, Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle, ci sarà il tanto atteso appuntamento con l'imperdibile McArthurGlen Fashion Festival di primavera. Una vera full immersion experience nel mondo McArthurGlen da non perdere.

Outlet McArthurGlen di Barberino



Tra concerti musicali e spettacoli con animatori e artisti di strada, maxi bolle di sapone, truccabimbi, food truck con caramelle, lollipops candy, pop-corn e zucchero filato, verranno distribuiti imperdibili gadget. E la giornata finirà con happy hour e dj set. Divertimento assicurato per tutti: grandi e piccoli, coinvolti in attività creative, totalmente gratuite.

Un giorno di shopping Fashion Festival McArthurGlen con tanti sconti

Il Fashion Festival è un'occasione di shopping pazzesca. Sono infatti previsti sconti del 70% sul prezzo dell'outlet per una selezione di abiti e accessori vastissima. Ma ci pensate? Troverete da capispalla a borse, da sneakers a bijoux e anche prodotti beauty. Insomma non mancherà nulla! Sicuramente un evento unico e una bella occasione da non perdere, per rinnovare il guardaroba, divertendosi e risparmiando. Dopotutto è arrivato il momento di fare il cambio dell'armadio, di pensare ai look per le cerimonie e perché no, di pensare già agli abiti da mettere in valigia quest'estate.

Sul sito mcarthurglen.it potete trovare l’elenco completo dei brand aderenti all'iniziativa di domenica 26 marzo 2023 e quello di tutti i prodotti in promozione.