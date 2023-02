P er la prima volta nella storia del gioco da tavola tra i più famosi del mondo, la nuova edizione speciale McArthurGlen di Monopoly è dedicata all’universo della moda e, soprattutto, al centro commerciale La Reggia designer outlet

I videogame prima, il digital e poi i social sono stati fatale per molti giochi in scatola. Ma non per tutti. Non certo per i mostri sacri dell’intrattenimento in scatola.

Tra questi, il Monopoly è sopravvissuto alle mode e al passare del tempo, grazie anche alla sua capacità di reinventarsi periodicamente con edizioni speciali e limitate irresistibili.

Il Museo Louvre, i Four Season, l’iconico Ritz Carlton di Parigi, la catena di alberghi di lusso The Peninsula di Hong Kong: sono solo alcuni dei Monopoly limited edition realizzati negli anni.

E per rimanere fedele a sé stesso, anche quest’anno è arrivata l'attesa novità (che è anche una prima volta assoluta!).

È firmato McArthurGlen il primo e unico Monopoly dedicato all’universo della moda e, soprattutto, ad un centro commerciale: la Reggia Designer Outlet, il centro McArthurGlen più grande del Sud Italia.

Un progetto che coniuga lifestyle e sociale

Nella nuova limited edition Monopoly, la dinamica di gioco resta la stessa: le pedine si muovono sul tabellone personalizzato lungo strade, imprevisti e probabilità che riproducono la struttura dei designer outlet del gruppo e strizzano l’occhio all’universo fashion.

Da Corso Lifestyle a Piazza delle Palme, da Largo Sport a Piazza dei Gioielli, e poi Bastioni Gran Classe, Viale Rosa Shocking, Viale dei desideri fashion.

Ma c'è di più. L’edizione speciale per la Reggia Designer Outlet è anche un’iniziativa a scopo sociale.

L’appuntamento

Il 7 febbraio il Monopoly La Reggia sarà protagonista di una giornata speciale presso l’Associazione La Scintilla Onlus di Napoli.

Con sede nel cuore di Napoli, nel sito museale “Pio Monte della Misericordia” che custodisce il capolavoro di Caravaggio “Sette opere di Misericordia”, La Scintilla riunisce giovani/adulti con disabilità intellettiva per realizzare un percorso di crescita, di inclusione sociale e di vita indipendente.

A partire dalle 16:00 un Monopoly gigante, con un tabellone extra large di 8 metri per 8 che riproduce quello del gioco in edizione limitata, trasformerà il salone de La Scintilla in un’enorme area di gioco: i ragazzi dell’associazione e tutti i presenti diventeranno le pedine gioco, Mr Monopoly in carne e ossa sarà presente per regalare un momento di gioia, condivisione e spensieratezza.

Chi lo desidera potrà avere una copia del Monopoly in edizione limitata per La Reggia Designer Outlet con una donazione all’Associazione La Scintilla onlus. La Reggia donerà infatti all’associazione le scatole del gioco allo scopo di raccogliere fondi destinati a sostenere le numerose attività che coinvolgono i volontari tutti i giorni.

“Questa edizione speciale del Monopoly ci consente di portare un po' de La Reggia nelle case e nei momenti spensierati dei nostri clienti. In un’epoca iperdigitalizzata, il Monopoly è un ritorno al gioco, alla socialità, allo stare insieme tra amici e famiglia, intorno ad un tavolo”, dichiara Fabio Rinaldi, Centre manager McArthurGlen La Reggia Designer Outlet. “Proprio per questo motivo abbiamo deciso che il gioco non sarà in vendita, ma un nostro dono. Associare il nostro brand con quello del più celebre gioco da tavolo ci inorgoglisce e ci consente di aggiungere un nuovo tassello in un percorso di crescita culturale prima che commerciale”.