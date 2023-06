L o scorso 19 giugno al cinema Odeon di Milano si è tenuta la nona edizione dei Fashion Film Festival. E anche quest'anno il FFFM ha saputo valorizzare i talenti senza perdere le sue radici di luogo d'incontro e ritrovo per i migliori del settore. Vi raccontiamo com'è andata



Cos'è il Fashion Film Festival

Il Fashion Film Festival Milano (FFFMilano) è un evento internazionale di moda e cultura ideato e diretto da Constanza Cavalli Etro. Non è un festival, quanto una piattaforma: mira, infatti, a lanciare i talenti artistici più promettenti grazie alla collaborazione con le grandi maison di moda. Il risultato è una vetrina unica che rappresenta al meglio il caleidoscopio della creatività legata al mondo dello stile.

Giunto alla nona edizione, il festival si è concluso con il red carpet e la cerimonia del 19 giugno. A presentare l'evento, l'eclettica Paola Maugeri, che ha consegnato i prestigiosi premi realizzati da Fornasetti per l'occasione.

Paola Maugeri

I vincitori del Fashion Film Festival Milano 2023

Tra i 16 vincitori, spiccano il regista e fotografo britannico Alasdair McLellan, che con il suo corto CK1 Palace ha vinto il premio "Best Director". Era attesissima la collaborazione tra Calvin Klein e Palace, brand di streetwear super cool londinese. Nel corto il tocco magico di McLellan che ha saputo unire le metropoli di Londra e New York con originalità.

Cristian Hunter e Martin Gatti si sono aggiudicati il trofeo più ambito, "Best Fashion Film". Il loro INFINITE è un corto metaforico che interpreta ciò che si cela oltre il mondo fisico come una finestra sull'interiorità del singolo. "Una catarsi creativa e una nuova realtà vitale sperimentata attraverso la fotografia a infrarossi".

Sara Battaglia, direttrice creativa del suo omonimo brand, ha invece vinto "Best New Italian Designer". Era in gara con ANNA CLEVELAND, un corto girato da Marco Celotti con protagonista la top model.

Federico Scaglia e Salvatore delle Femmine hanno vinto il premio per “Best Italian Fashion Film” con “La Vacanza” per Versace. La collezione era stata presentata in esclusiva nel pieno del Festival di Cannes, nata dall'amicizia che lega la direttrice creativa del brand Donatella Versace alla diva del momento, Dua Lipa.

Il premio "Best editing" è stato assegnato a PRESENT TENSE di Fabrizio Narcisi (per NR Magazine). Un film corale che celebra gli alti e bassi della giovinezza. I protagonisti sono giovani di oggi che vivono situazioni tra il reale e l'onirico e parlano lingue diverse.

Lo sbarco sul Metaverso

Novità di questa edizione è lo sbarco della cerimonia sul metaverso. Grazie a Red Eye Magazine, è stato possibile partecipare virtualmente alle premiazioni. Per l'occasione è stato creato il premio di “Best Metaverse Fashion Film”. La vincitrice è l’artista cinese Reiki Zhang con un'interpretazione originale della nuova realtà del fashion nell'epoca di AI e web3. Alla cerimonia era presente anche Alberto Maria Colombo, il responsabile dell’artwork del Festival 2023 che sta innovando l’uso dell’intelligenza artificiale.

Un festival da ricordare

Con la Cerimonia di Premiazione del FFFM si è conclusa non solo la Settimana della Moda Uomo, ma anche un’era per la città di Milano: il Cinema Odeon ha infatti annunciato la chiusura definitiva.

Il Red Carpet

Qui vi mostriamo i vincenti del premio più competitivo di tutti: il tappeto rosso.

Constanza Etro



Federico Scaglia e Salvatore delle Femmine

Sara Battaglia