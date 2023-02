D imentica i visi tutti uguali! Le nuove tendenze della medicina estetica invitano alla naturalezza e all'armonia tra i tratti. In più, mirano alla cura della pelle, oltre che alla correzione dei segni dell'età. Le "previsioni" arrivano dai congressi internazionali

La bellezza è una questione di proporzioni. Così teorizzava Leonardo da Vinci nel XV secolo, inaugurando la scuola rinascimentale. Un'intuizione che, a più di 500 anni di distanza, continua a orientare le tendenze in campi apparentemente lontani dall'arte, come la medicina estetica. Sì, perché anche la medicina estetica ha le sue specifiche tendenze, al pari delle altre categorie beauty, come il trucco e i capelli.

Se nei primi anni 2000 andavano di moda gli zigomi prominenti, volumizzati dall'eccesso di acido ialuronico, oggi si cercano volumi più misurati che rispettino le proporzioni del volto. Stesso discorso per la fronte: ieri "doveva" essere levigata come marmo, senza traccia alcuna di corrugamento, oggi ben venga la conservazione della naturale espressività (e annessa motilità del viso). E si potrebbe continuare sullo sguardo e sulle labbra, le zone più richieste per il fatidico ritocchino: non più effetti finti, ma desiderio di naturalezza.

La medicina estetica dà risultati sempre più naturali

Come si può intuire, la medicina estetica segue delle correnti di pensiero che, in questi 20 anni di boom, si sono avvicendate nel seguente ordine: trasformativa, correttiva, conservativa. Sicuramente nessuno auspica a vedersi trasformato da filler e botox, come accadeva in passato. Semmai oggi si desidera correggere i segni dell'età, in primis linee di espressione e cedimenti cutanei, restando se stessi. Con i propri lineamenti di sempre.

La buona notizia è che le recenti metodiche di medicina estetica, sempre più sofisticate, permettono di ottenere quel miglioramento soft che soddisfa le aspettative, possibilmente realistiche. E nello stesso tempo rassicura dal fatto che non si riceverà l'etichetta di "rifatta". Insomma, se non si intuisce la mano del medico estetico, è meglio.

Cura e corregge i segni dell'età

«Oltre alla ringiovanimento soft, uno degli ultimi trend estetici è la conservazione di ciò che Madre Natura ci ha donato, malgrado il passare degli anni. Come dire: si può avere un bell'aspetto anche con le rughe, ma se presenti su una pelle curata, le stesse rughe desteranno meno preoccupazioni di apparire invecchiati» dice la dottoressa Gabriella Fabbrocini, specialista in dermatologia e docente di malattie cutanee e veneree all’Università Federico II di Napoli.

Ed è qui che entra in gioco la nuova concezione curativa della medicina estetica. Il ritocco serve sì a renderci più belli, ma anche a curare la nostra pelle. «Una pelle invecchiata è una pelle poco sana, che spesso ha perso la propria funzionalità di proteggersi dagli agenti esterni e da fattori interni che potrebbero ulteriormente danneggiarla. Diventa, infatti, più esposta ai meccanismi infiammatori che subentrano con il tempo e con le abitudini scorrette» continua Fabbrocini.

Stimola la pelle a rinnovarsi

Pertanto curare la pelle con eventuali trattamenti di medicina estetica dall'azione bio-stimolante rientra in un piano più ampio di cura di sé «Le metodiche più nuovi rinnovano i tessuti danneggiati, fornendo loro uno stimolo a "ricostruirsi" attraverso le proprie risorse». Un esempio? «Contro i segni dell’età la risorsa principale insita nella pelle è costituita dal collagene, la proteina della compattezza che negli anni tende a diminuire. Ripristinare le riserve di collagene vuol dire assicurarsi un viso tonico più a lungo, senza veder alterati i propri lineamenti. Un risultato possibile grazie ai trattamenti che stimolano la produzione di nuovo collagene, come ad esempio i macchinari con ultrasuoni microfocalizzati e i filler a base di idrossiapatite di calcio».

Tendenze di medicina estetica che mantengono l'unicità individuale

La parola chiave della medicina estetica del futuro è mantenimento che non riguarda solo la giovinezza della pelle, ma anche i lineamenti del viso. Che devono essere rispettati nella loro autenticità. Questo non vuol dire rifuggire da ogni cambiamento, come ad esempio volumizzare le labbra, livellare la gobba del naso o togliere la stanchezza dallo sguardo. Ma la sfida è ottenere quei cambiamenti...in modo misurato! È quanto emerso dal forum internazionale MEXS (acronimo di Merz Aesthetics Expert Summit) che, nel novembre 2022, ha riunito a Vienna medici estetici provenienti da tutto il mondo, per discutere delle nuove possibilità della medicina estetica.

Tra le novità spiccano i trattamenti sempre più personalizzati a ogni paziente lontani anni luce da protocolli standard e risultati ugualmente standardizzati. In quest'ottica diventa centrale il rapporto tra medico e paziente, che deve comprendere l'ascolto (fino all'80% del tempo della seduta!) con un intento educativo. I pazienti, spiegano dal MEXS, vanno educati al risultato migliore per sé. Ma in certi casi, occorre rassicurarli sul fatto che la medicina estetica sta diventando sempre meno trasformativa e più "adattabile" ai lineamenti di ognuno, senza timore di stravolgimenti. Una sfida possibile grazie ai progressi delle tecniche e alla versatilità delle sostanze iniettabili.

Trattamenti personalizzati e...artistici

Nella medicina estetica del futuro i selfie rivestono un ruolo crescente. Da essere bistrattati perché ritenuti responsabili di una percezione distorta del proprio viso, i selfie possono diventare un alleato per migliorarsi con l'aiuto della medicina estetica. Nella pratica, i medici dovrebbero incoraggiare i pazienti a non essere schiavi dei filtri del telefono, che a conti fatti non corrispondono alla realtà. L'invito è a una maggiore cautela di uno strumento, come l'autoscatto, che va padroneggiato con senso critico. Ecco che, attraverso i selfie, i medici possono illustrare nella contesto della seduta, i punti di forza del viso del paziente. Da qui al miglioramento di sé il passo è breve e a portata di iniezione.

Un ulteriore input alla personalizzazione della medicina estetica arriva dal make-up, e ancor prima dall'arte. Le tecniche future si rifaranno al chiaroscuro, tecnica ampiamente usata in pittura per valorizzare il viso nei dettagli e nel suo complesso. Attraverso la distribuzione di luci e ombre. Basterà qualche punturina nei punti giusti per acquisire una tridimensionalità ricercata spesso con il trucco (ti dice niente il contouring?), che cambia il viso a colpo d'occhio, senza sapere perché. Magia o scienza? Un mix di entrambi, o forse la medicina estetica, oltre che tecnica, è arte.