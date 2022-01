Ecco perché una mentalità creativa è essenziale per lavorare al meglio

E ssere creativa nell'ambito lavorativo può aiutarti a svolgere il lavoro in modo più efficace e produttivo. Ti spieghiamo perchè e come stimolare la tua.

La creatività ti arricchisce in ogni aspetto della vita, personale e professionale, ma come ogni abilità questa deve essere coltivata nel tempo.



Tra i datori di lavoro è ormai diffusa l’opinione che la mentalità creativa sia una soft skill che ogni dipendente dovrebbe avere, al di là del settore in cui opera.

La ragione è presto spiegata; la mentalità creativa ti consente di pensare fuori dagli schemi e di intravedere e interpretare le situazioni da prospettive diverse, permettendoti di trovare soluzioni ai problemi, sviluppare cioè, una delle skill più richieste nell’ambito lavorativo: il problem solving.

Quale datore di lavoro non vorrebbe nel suo team, una persona smart, brillante in grado di pensare "out of the box" in modo naturale e spontaneo?

Cos'è la mentalità creativa?

Il mindset creativo è un approccio a considerare problemi, di qualsiasi natura essi siano, da prospettive innovative sviluppando una mentalità aperta.

Oltre a trovare soluzioni ai problemi però, la creatività ti aiuta soprattutto a generare nuove idee e nell’ambito lavorativo questo significa: interpretare situazioni, progettare e immaginare alternative alle modalità operative esistenti, apportando un arricchimento al processo lavorativo, soprattutto quando si lavora in team.

Inoltre, sviluppando un mindset creativo riuscirai a intuire connessioni tra concetti e trovare somiglianze con situazioni già affrontate, applicando metodi nuovi di risoluzione o sviluppo senza basarti solo sull’esperienza, ma appunto sull’intuizione creativa.

Perché la mentalità creativa è così importante per lavorare meglio?

Senza immaginazione, non esiste innovazione, saremmo intenti a ripetere meccanicamente processi o metodi appresi senza scorgere la possibilità di cambiamento.

Il pensiero creativo è importante proprio perché consente alle persone di essere originali e fantasiosi ed esplorare tutte le possibilità e gli scenari in una situazione. Rimuovendo i limiti e le rigidità dei processi e delle procedure, incoraggiando le persone a cercare modi alternativi per completare compiti o pensare a concetti.

La creatività stimola inoltre il pensiero creativo, sarai portata a chiederti perché stai facendo quel lavoro in quel determinato modo, stimolandoti a capire se esistono altri modi per farlo.

Alcuni dei principali vantaggi della mentalità creativa per lavorare meglio:

Promuovere l'intelligenza emotiva: il pensiero creativo incoraggia le persone a pensare alle situazioni da più punti di vista. Questo aumenta l’empatia con gli altri e ti insegna a saperti mettere nei loro panni.

il pensiero creativo incoraggia le persone a pensare alle situazioni da più punti di vista. Questo aumenta l’empatia con gli altri e ti insegna a saperti mettere nei loro panni. Aumentare la fiducia in sé stesse: usando la creatività hai l'opportunità di esplorare diverse strade acquistando sicurezza nello sperimentare nuovi concetti e nel pensare da solo.

usando la creatività hai l'opportunità di esplorare diverse strade acquistando sicurezza nello sperimentare nuovi concetti e nel pensare da solo. Sviluppare la conoscenza: poiché il pensiero creativo incoraggia le persone a sperimentare e innovare. Sviluppa anche la conoscenza collettiva che gli esseri umani applicano inconsciamente per raggiungere obiettivi e creare risultati specifici.

poiché il pensiero creativo incoraggia le persone a sperimentare e innovare. Sviluppa anche la conoscenza collettiva che gli esseri umani applicano inconsciamente per raggiungere obiettivi e creare risultati specifici. Gestire lo stress: usare il pensiero creativo ti permette di essere fantasioso senza restrizioni può essere un ottimo modo per rilassarti.

Cosa sono le capacità di pensiero creativo?

Ora che ti abbiamo illustrato cos’è il pensiero creativo e perchè è così importante per lavorare in modo più efficace e produttivo, ti spieghiamo quale abilità personali e professionali puoi sfruttare per pensare fuori dagli schemi, per avere anche tu la mentalità creativa.

Alcune persone sono naturalmente creative e non devono sforzarsi o impegnarsi per pensare in modo creativo, altre invece fanno più fatica, soprattutto quando da sempre hanno seguito pedissequamente le regole imposte.

Devi sapere però che chiunque può diventare un pensatore creativo impegnandosi a stimolare abilità che promuovono il pensiero creativo.

Ecco alcune abilità di pensiero creativo da mettere in pratica a lavoro:

Empatia

Essere empatici è una delle abilità fondamentali per essere un pensatore creativo perché l'empatia ti aiuta a capire cosa pensano e sentono gli altri.

È il modo più semplice e immediato per vedere il mondo da prospettive diverse dalla tua. Considerare le emozioni, le opinioni e i punti di vista degli altri, quando si affronta un problema o un nuovo progetto lavorativo, consente di comprendere diverse possibilità.

Brainstorming

Il brainstorming aumenta la tua creatività, perché ti consente di collaborare in modo creativo con gli altri. Il brainstorming con un gruppo incrementa di molto le tue capacità di pensiero creativo perché ti offre una grande opportunità di vedere come gli altri sviluppano idee e creano connessioni creative.

Visualizzazione del futuro

Un esercizio molto utile per uscire dagli schemi rigidi è quello di Immaginare il futuro e considera diverse conclusioni possibili.

Sebbene sia impossibile sapere esattamente come le tue scelte possono influenzare una situazione, visualizzare tutte le strade può espandere le tue prospettive e rendere la tua mentalità più creativa. Immaginare come le tue azioni possono causare reazioni e influenzare gli altri è un'abilità utile che puoi applicare a quasi tutte le situazioni di lavoro.

Risoluzione dei problemi

La capacità di risolvere i problemi è una skill del pensiero creativo perché ogni soluzione richiede un approccio creativo.

Quando tutto funziona come dovrebbe, lo scenario non richiede alcun pensiero o creatività aggiuntivi. Quando sorgono problemi è necessario rispondere e reagire con un mindset creativo, cambiando velocemente il modo di pensare per risolvere la situazione.

Crea un elenco di soluzioni possibili utilizzando le risorse esistenti, allenando la tua flessibilità e accrescendo il pensiero creativo per individuare la soluzione più adatta a quel problema.