5 mestieri digitali che dovresti considerare per il tuo futuro

A causa dell’espansione dell’ online esistono mestieri digitali che andranno per la maggiore i prossimi anni e che dovresti proprio considerare se stai cercando lavoro.

Il mondo digital viaggia sempre più veloce e con il passare degli anni il confine tra reale e virtuale si fa sempre più sottile. Ogni azione o quasi può essere compiuta online, in quella che può essere definita una vera e propria rivoluzione, che ha visto nell’anno della pandemia da Covid-19 e dei relativi lockdown, un’accelerazione ancora più decisiva. Complice anche l’incremento dello smart working, l'ambito del lavoro è uno tra i più interessati dal cambiamento, e proprio per questo, se stai cercando un impiego o conti di farlo i prossimi anni, esistono diversi mestieri digitali emergenti che con ogni probabilità in futuro saranno i più richiesti. Ecco quindi quelli che dovresti tenere in considerazione.

E-Commerce Specialist

A mutare con una rapidità quasi stupefacente, negli ultimi anni è stato il nostro modo di approcciarci agli acquisti. Se fino a poco tempo fa per una sessione di shopping o per fare la spesa ci si recava principalmente in store fisici, adesso quasi sempre il primo step della ricerca passa attraverso smartphone e pc.

Non a caso, le aziende i cui ricavi negli ultimi anni sono balzati alle stelle sono proprio quelle specializzate in e-commerce o che hanno implementato il proprio canale di vendita aggiungendo questa metodologia.

Proprio per questo, uno dei mestieri digitali più ambiti dei prossimi anni sarà sicuramente l’E-Commerce Specialist, ovvero quella persona deputata a gestire un canale di vendite online. Inoltre, più l’e-commerce è grande più richiede personale in grado di seguirlo e oltre alla figura del responsabile ne saranno necessarie altre specifiche di supporto come esperti di CRM, marketing automation e data analysts. Tieni d’occhio il settore quindi, e se ti incuriosisce buttati.

Esperta di Cyber Security

Con l’espansione e l’uso del web e dei social network da parte di sempre più persone sono aumentati anche i rischi relativi a un mezzo di comunicazione considerato per molti versi nuovo e i cui terreni sono ancora in parte inesplorati.

Va da sé quindi, che una delle priorità per chi naviga e soprattutto per le aziende presenti online, sia di scovare eventuali criticità nei propri sistemi e migliorarli il più possibile in modo da evitare problemi o, nei casi peggiori, attacchi hacker.

Per soddisfarla, ecco un altro dei mestieri digitali che potrebbe fare il caso tuo: quello di esperta di Cyber Security. Attualmente le ricerche di questi professionisti aperte su Linkedin sono tantissime e la sensazione è che con il passare degli anni aumenteranno sempre più.

Con la sicurezza informatica, infatti, non si scherza, non farlo nemmeno tu e metti questa opzione in cima alla lista per il tuo futuro digital.

TikTok Manager

Se l’idea di fare la social media manager ti stuzzica, sappi che presto questo lavoro potrebbe frammentarsi e richiedere figure ancora più specializzate, soprattutto su TikTok, il social per eccellenza della generazione Z.

È ai nati fra il 1995 e il 2010, infatti, che guardano i grandi brand, che di conseguenza si stanno spostando dalle creature di Mark Zuckemberg, Facebook e Instagram, al colosso cinese. Anche se l’ultimo arrivato nella famiglia inizialmente era considerato solo un canale di divertimento, sempre più aziende lo stanno usando per pubblicizzare i propri prodotti, quindi una figura specifica che conosca come muoversi al proprio interno sarà sempre più richiesta.

La TikTok manager deve essere in grado di creare contenuti marketing in con un linguaggio e uno stile giovane, in linea con l’utenza del social network. Se ami follemente TikTok e ne conosci già diversi segreti perché quindi non pensare di trasformare la tua passione in una vera e propria professione?

Gif Designer

Quante volte hai usato una gif divertente o riso quando te ne hanno mandata una?

E se ti dicessimo che creare un’immagine in movimento di questo tipo è un lavoro vero e proprio? Proprio così, si chiama Gif Designer e consiste nel realizzare animazioni come contenuto unico su misura per social o piattaforme digital differenti come WhatsApp, Instagram, Facebook o TikTok.

Anche se al momento il loro utilizzo è soprattutto ludico, sono molte le aziende e gli Enti che stanno pensando di usarle per veicolare i loro messaggi, quindi si tratta senza alcun dubbio di uno dei mestieri digitali che potrebbero avere più successo nei prossimi anni.

Digital PR

La Digital PR è uno dei lavori più in auge già oggi ma più passa il tempo più lo diventerà.

Il compito di un PR è quello di gestire le Pubbliche Relazioni di un brand, un’azienda o altro. Un tempo queste avvenivano solo offline mentre da alcuni anni ad affiancare eventi reali sono sempre più spesso quelli virtuali. Proprio per questo oltre alla classica PR sono sempre di più le realtà che decidono di includere nel proprio staff marketing e comunicazione una figura specializzata in Digital.

Pensaci, perché quella figura potresti essere tu. Inoltre si tratta di una professione può essere anche svolta all’interno di agenzie o come freelance, quindi le opportunità sono davvero tante.