Le frasi sul mare per Instagram, una raccolta delle parole più belle da scrivere sotto le foto marine e marittime che mettiamo sul social delle immagini

Le frasi belle parlano spesso di spettacoli naturali capaci di lasciare a bocca aperta, uno di questi è senza dubbio il mare: calmo o impetuoso, ma sempre affascinante. Non a caso il mare è uno dei soggetti più fotografati in assoluto e si ritrova spesso nelle immagini caricate sui social. Le frasi per Instagram sono spesso didascalie di splendidi paesaggi o di prodezze avvenute in acqua o sulla spiaggia.

Se siete in cerca di ispirazioni, di parole nuove, leggete la nostra raccolta di frasi e aforismi che abbiamo confezionato proprio per permettervi di trovare lo status giusto da mettere sotto le foto di Instagram

Il mare frasi brevi

Cosa scrivere nelle foto che postiamo su Instagram e che scattiamo al mare? Cosa mettere come stato di Instagram sotto una foto al mare? Ecco alcuni suggerimenti di brevi frasi che possono accompagnare un bel paesaggio marino, lo scatto fatto su una spiaggia o da una scogliera. Leggete i nostri suggerimenti e scegliete quello che vi piace di più! Provate anche con delle semplici frasi sul mare o frasi sull’estate

La natura è uno spettacolo unico #maremaremare

Trasparenze marine (incredibili!)

Un piccolo angolo di pace

Un tuffo in questa incredibile piscina naturale

Onda su onda

Resting (getta la tua ancora qui!)

Ciao mare, grazie per questa splendida vacanza!

L’incredibile vastità del mare

Spettacolo incredibile: impariamo a rispettare la natura!

È proprio come lo vedete #senzafiltro e senza inganni

Frasi per i selfie al mare su Instagram

Scopriamo anche quali frasi usare per i selfie scattati al mare, le foto che mostrano unicamente il nostro volto o le nostre pose plastiche in riva alla spiaggia, in acqua o in cima a una scogliera. Naturalmente devono parlare un po’ anche di noi, di come ci sentiamo, di cosa vediamo, del momento che stiamo passando. Prendete spunto da queste e, se scattate il selfie al calar del sole, prendete in considerazione anche le frasi sul tramonto.

Spettinatissima fra vento e mare

Sguardi turchesi

Vi prego, lasciatemi qui!

Estate, solo ora che sono al mare sei finalmente arrivata

Sempre e solo me e il mare

Non temo la tempesta

E che le vacanze abbiano inizio!

Al massimo della felicità

Amare il mare, incondizionatamente

Non finisce mai il desiderio di mare

Frasi Instagram mare e amore

Il mare è il posto romantico per eccellenza. Se stiamo trascorrendo una vacanza al mare insieme alla nostra dolce metà, è naturale avere voglia di scattare qualche foto sul bagnasciuga postandolo poi su Instagram e corredandola da frasi romantiche e cariche d’amore. Serve qualche idea? Eccola!

Il sole abbraccia la terra e i raggi di luna baciano il mare. Ma cosa valgono tutti questi baci, se tu non baci me? (Mary Shelley)

Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti. (Bram Stoker)

Sento che siamo stati insieme fin dal nostro luogo di origine, che siamo della stessa materia, delle stesse onde, che portiamo dentro lo stesso istinto. (Frida Kahlo)

L’amore, quando la vita ci incalza, è solo un’onda più alta fra le onde. (Pablo Neruda)

Ti amerò finché il mare non verrà piegato in due e steso ad asciugare. (Wystan Hugh Auden)

Come il mare frasi

Quante volte, pensando all’amore che proviamo per una persona, ci viene da paragonarlo al mare? Al moto delle onde, infinito e perpetuo proprio come i nostri sentimenti, alla sua profondità, alla sua immensità. Anche i più grandi autori della letteratura hanno scritto frasi che paragonano l’amore al mare.

Il mio slancio è infinito come il mare, e non meno profondo è il mio amore; più te ne dono più ne posseggo, perché entrambi sono infiniti. (William Shakespeare)

Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo. (Virginia Woolf)

Ti amo come se sorvolassi il mare per la prima volta. (Nazim Hikmet)

Io amo come il mare ama la riva: dolcemente e furiosamente! (Federico De Roberto)

Una donna conosce la faccia dell’uomo che ama come un marinaio conosce il mare aperto. (Honoré De Balzac)

Frasi sul mare per Instagram canzoni

Il mare è uno dei grandi protagonisti della musica: esistono infatti centinaia di canzoni che parlano di esso e di come spesso questo elemento venga associato all’amore. Ecco alcuni dei versi più famosi delle canzoni italiane che parlano del mare e che possiamo pubblicare come didascalia per le nostre foto su Instagram.

Se io stavo pensando alle nuvole, lei non mi avrebbe mai parlato di mare. (Fabrizio De André)

Ci vorrebbe un mare dove naufragare, come quelle strane storie di delfini che vanno a riva per morir vicini e non si sa perché, come vorrei fare ancora, amore mio, con te (Marco Masini – Ci vorrebbe il mare)

Tu sei dentro di me come l’alta marea che scompare e riappare, portandoti via, sei il mistero profondo, la passione l’idea, sei l’immensa paura che tu non sia mia. (Antonello Venditti – Alta marea)

Sento il mare dentro a una conchiglia estate l’eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro a una conchiglia estate l’eternità è un battito di ciglia (Jovanotti – Estate)

Portami ovunque, portami al mare, portami dove non serve sognare (Luciano Ligabue – Il centro del mondo)

A me ricordi il mare e non per le vacanze che abbiamo fatto insieme, Ma per il tuo ondeggiare tra il gesto di chi afferra e quello di chi si trattiene (Daniele Silvestri – A me ricordi il mare)

Frasi sul mare in inglese

Su Instagram si usa ogni genere di hashtag e spesso le parole accompagnate da # (cancelletto) sono in inglese. Cerchiamo quindi di adeguare anche il nostro stato e usare, almeno in alcuni casi, delle frasi in inglese per le nostre foto al mare su Instagram. Ecco un elenco di alcune frasi molto simpatiche perfette per la vostra caption di Instagram!

Splash!

Looking at the sea

Sometimes we need a break from life

What a big pool

Follow me by the sea

The warm kindness of the sea

The sea is the reason

I want to go back to the sea and…sailing

Lost

Perfect getaway