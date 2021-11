N on hai il pollice verde e temi che i tuoi fiori possano fare una brutta fine? La tecnologia può aiutarti: ecco le app più utili per curare le piante da interni

È inevitabile; per quanta attenzione puoi metterci, prima o poi capiterà una piccola dimenticanza che manderà all'aria tutti i tuoi sforzi per avere sempre piante rigogliose, anche in casa. Se i fiori sono la tua passione e in ogni stanza ami godere di un piccolo tocco di natura, saprai bene quanto tutto ciò richieda dedizione. Dal momento giusto in cui rinvasare una pianta al luogo più adatto dove sistemarla, sino a quante volte alla settimana bisogna annaffiarla, tutto deve essere fatto con grandissima cura.

Purtroppo, con i frenetici ritmi della vita moderna non è facile essere sempre presente e pronta a cogliere anche i più piccoli segnali di sofferenza delle tue "creature verdi". Un assistente digitale può dunque rivelarsi la scelta perfetta per avere sempre tutto sotto controllo e intervenire al momento giusto. Ebbene sì, la tecnologia può esserti d'aiuto anche in questo caso: scopriamo le migliori app per curare le piante da interni.

Planta

Anche se non hai il pollice verde, puoi veder fiorire le piante più belle proprio sotto le tue mani. Planta è, in questo, un'applicazione straordinaria. Ti segue passo passo nella cura delle tue piante da interni, offrendoti anche la possibilità di tenere un diario aggiornato dove seguire i progressi che hai compiuto. Puoi persino scattare e archiviare foto da riguardare in futuro, per vedere in che modo hai messo a frutto tutti i consigli appresi proprio in maniera digitale.

Le funzioni sono tantissime: puoi trovare la pianta giusta per le tue esigenze ancora prima di avventarti in acquisti che potrebbero rivelarsi sbagliati, e poi scoprire tutte le informazioni utili su di essa. Inoltre puoi usufruire di un comodo esposimetro per capire se c'è luce a sufficienza (o se ce n'è troppa!) per la tua nuova amica vegetale. E se sei un po' distratta, segnati tutti i promemoria di cui hai bisogno per ricordarti di annaffiare o concimare la pianta.

Planto

Nonostante il nome decisamente simile a quello dell'app precedente, stavolta parliamo di un servizio utilissimo: l'identificazione delle piante. Magari ti è capitato di scegliere in maniera impulsiva un bellissimo vaso di fiori da portare a casa, e poi chiederti di che cosa si tratti. Planto ti permette di riconoscere la pianta che hai tra le mani, semplicemente fotografandola tramite l'applicazione. Grazie al suo fornitissimo database, in pochi istanti avrai finalmente un nome.

E se sei completamente sprovvista di informazioni su quella particolare specie vegetale, qui puoi trovare tante notizie utili che ti aiutano a prenderti cura della pianta. Con pochi click diventerai una vera esperta e potrai soddisfare ogni tua curiosità. Pronta a veder nascere il tuo pollice verde?

Gardenia

Tra le tante app per curare le piante da interni, Gardenia spicca senza dubbio per le sue peculiarità. È uno strumento intelligente che ti permette di avere a portata di mano una vasta panoramica di informazioni utili. Ed è perfetta sia per le principianti che per coloro che hanno già una buona esperienza con il mondo vegetale. Completamente gratuita, l'applicazione vanta un database molto aggiornato con tante curiosità su piante e fiori di ogni tipo.

Inoltre puoi salvare i tuoi preferiti in una comoda lista da avere sempre sott'occhio, così da non dover ogni volta cercare tra migliaia di altre specie vegetali. E, se talvolta lasci le tue piante fuori casa per far prendere loro un po' di luce, ricordati di consultare la sezione meteo. Ti fornirà tutte le info necessarie, come la temperatura prevista, l'umidità presente e il rischio di piogge.

NatureID

Sei sempre di fretta e hai paura di non prenderti cura con la giusta attenzione delle tue piante da interni? Nature ID potrebbe rivelarsi la scelta giusta: è un vero e proprio assistente virtuale che ti aiuta nel compito di crescere i tuoi bellissimi fiori anche quando hai poco tempo da prestare loro. Una comoda guida ti permette di sapere tutto ciò di cui hai bisogno su una specifica pianta, che si tratti di acqua, luce o fertilizzante.

Puoi anche inserire dei comodi promemoria: riceverai delle notifiche ogni volta che dovrai occuparti delle tue piante, così da non rischiare di dimenticartene. Mai più foglie secche a causa della distrazione, ora puoi contare su un aiuto in più. E per ammirare i risultati della tua dedizione, puoi tenere un diario sempre aggiornato, con le foto più belle delle tue piante.

Garden Answer

Non lasciarti ingannare dal nome, Garden Answer non si prende cura solo del tuo giardino, ma anche delle tue piante da appartamento. L'app è semplicissima da usare, e ha tante funzioni interessanti. A partire da quella di riconoscimento delle specie vegetali: inquadra la pianta che vuoi identificare, scatta una foto e scopri il suo nome (oltre a tutte le informazioni che ti servono per crescerla al meglio).

Temi che la tua pianta abbia qualche malattia o sia infestata da un parassita? Grazie alla comoda funzione di ricerca, puoi inserire alcune parole chiave per trovare la risposta a tutti i tuoi dubbi. Insomma, puoi avere una casa ricca di fiori coloratissimi anche senza avere uno spiccato pollice verde.