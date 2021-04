B asta poco per diventare una perfetta gardenlover 2.0: una (o più) app e tanta voglia di vedere le nostre piante sempre verdi e rigogliose

Ami piante e fiori ma il pollice è più tendente al nero che al verde? Niente paura, la tecnologia viene in soccorso. Chi desidera approcciarsi al giardinaggio, o è già esperto e desidera una conoscenza enciclopedica di specie e cure, potrà scaricare diverse app per la cura delle piante. Grazie a queste semplici applicazioni diventerà più semplice tenere un giardino rigoglioso e sano, e prenderci cura delle piante in casa o sul terrazzo.

Le app per la cura delle piante attualmente disponibili sia per Ios che Android, sono molto intuitive e ben sviluppate. La maggior parte di esse è disponibile in versione gratuita con una incredibile varietà di funzioni da sperimentare per affinare le tecniche di giardinaggio. Ecco le 10 app per la cura delle piante che ogni giardiniera 2.0 dovrebbe avere sullo smartphone.

Garden Tags è un’applicazione gratuita, disponibile per Android e iOS/iPadOS, che in realtà è molto simile ad un social network per gli amanti di piante e fiori.

Creando un apposito account, si possono condividere foto di piante e fiori, seguire altri utenti e trarre ispirazione dai loro giardini e balconi fioriti. Si possono chiedere consigli, cercare piante specifiche tramite un tag e conoscere nuove specie. Si possono sbloccare diverse funzioni extra, come i vari tutorial video con molti spunti sulla cura del giardino.

PlantNet

Una delle app meglio sviluppate se il tuo obiettivo è quello di saper riconoscere le piante, è PlantNet. Si tratta di una applicazione totalmente gratuita, disponibile sia per Android che per iOS/iPadOS.

Permette di identificare piante e fiori tramite la fotocamera di smartphone o tablet, oppure selezionando una foto dal motore di ricerca. Le informazioni vengono poi ottenute accedendo al grande database e al valido sistema di riconoscimento, supportato anche dall’aiuto e dal contributo degli utenti di Wikipedia.

WaterMe

Fondamentale per la crescita e la cura delle piante è dar loro da bere nella gusta quantità. Spesso, però, ce ne dimentichiamo. Ecco che un'app disponibile per Ios che viene in nostro soccorso: WaterMe è perfetta per chi, alle prese con giornate intense e mille impegni, si scorda di annaffiare giardino e vasi.

Basta scattare una foto della pianta a cui bisogna dare l’acqua, segnalare dove si trova e impostare ogni quanto tempo deve essere annaffiata. Al resto penserà WaterMe, che invierà le notifiche al momento esatto. Oltre al semplice bisogno di acqua è possibile richiedere all'app di essere avvisati quando la pianta ha bisogno di fertilizzante. La versione per dispositivi Android si chiama Waterboot che ha le stesse caratteristiche di quella per iOS. App Store e Play Store

Gardenize

Gardenize è l'archivio puntale e preciso del nostro giardino o terrazzo. Semplice da usare, consente di avere una mappa delle fioriture di cui ci stiamo prendendo cura: si fotografano piante e dei fiori presenti nel proprio giardino (o sul balcone di casa).

Con Gardenize è possibile creare una sorta di giardino digitale dettagliato con tutte le specie presenti, il tipo di terreno più adatto, tempi di fioritura e di eventuale semina, il colore, l’altezza, l’esposizione alla luce. Disponibile sia su App Store che Play Store

Vera

Disponibile gratuitamente su iOS e Android , in questa app si trova un database di schede dettagliate sulle varie piante. Ogni scheda è ricca di informazioni sulle piante, descritte in modo semplice, così che anche gli amanti della natura non di livello pro, non avranno difficoltà a seguire i suggerimenti per la cura delle piante.

Questa app per la cura delle piante si distingue dalle altre perché ci permette di creare delle schede ad hoc dedicate alle nostre piante, all’interno delle quali potremo caricare delle foto e tener traccia dei progressi, annotando anche quando innaffiare e quando aggiungere del fertilizzante al terreno.

Blossom

Se ciò di cui abbiamo bisogno è una app in grado di riconoscere le piante da installare sul nostro dispositivo iOS possiamo scegliere Blossom, un ottimo strumento che ci assiste nella cura di giardini e balconi in fiore. Questa applicazione identifica all'istante la pianta inquadrata, effettuando una ricerca nel database che contiene migliaia di diverse varietà.

L’app fornisce anche consigli pratici da perfetta gardenlover: come rinvasare le diverse piante, come gestire la fertilizzazione, il miglior modo di innaffiare. Si possono inoltre impostare dei promemoria per ricordarci di innaffiare nella giusta quantità e nel giusto momento.

Koubachi

Questa app é perfetta per le amanti del giardinaggio alle prime armi (e un po' sbadate). Inserendo i dati, l'applicazione rielaborerà le informazioni inviando le notifiche quando i fiori devono essere fertilizzati, potati e irrigati. Insomma, fa tutto lei: non resta che eseguire per avere risultati sorprendenti. Disponibile gratuitamente sia per Ios che per Android.



Luna & Giardino

Questa particolare app per la cura delle piante è ideale per le appassionate di biodinamica. Si basa, infatti, sull’influenza delle fasi lunari nelle coltivazioni, nella crescita e nel benessere di piante e fiori.

Con il monitoraggio di luna e giardino sarà più facile sapere qual è il giorno più propizio per le nostre attività di giardinaggio -dalla semina alla fertilizzazione- delle diverse specie. Disponibile gratuitamente sia su App store che Play store

Home Design 3D Outdoor Garden

App leggermente diversa dalle precedenti, perché permette di diventare delle garden designer 2.0. Questa app per la cura delle piante consente di progettare e di visualizzare sullo schermo di smartphone e tablet il nostro futuro giardino, inserendo direttamente le dimensioni esatte e delimitando gli spazi del terreno. Disponibile gratuitamente sia per Ios che per Android.

My Plants

Applicazione adatta soprattutto ai principianti. L'app dispone di un vasto database con oltre 450 specie e consente di ricordare quando innaffiare e concimare le piante. Oltre a questo, mette in contatto con giardinieri professionisti ai quali chiedere in chat consigli e suggerimenti sul proprio giardino. Disponibile gratuitamente sia per Ios che per Android.