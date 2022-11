È il verde il colore dell’autunno 2022

I l verde è uno dei colori simbolo di questa stagione autunnale. Le star lo adorano e lo indossano nella vita di tutti i giorni e sul red carpet perché ha molti effetti positivi: rilassa, mette buonumore e ci regala più carattere

Verde acquamarina, verde asparago, verde lime, verde Arlecchino, verde oliva o militare, verde bosco, verde menta, verde pino, verde smeraldo o verde prato. Non c'è limite alle nuance di verde che ci regala ogni giorno la natura. E, di conseguenza, non può esserci nemmeno un limite alle tonalità di verdi presenti nel nostro guardaroba. Soprattutto questo autunno.

Verde speranza (e autostima)

Il verde (qualsiasi tonalità scegliate) è un colore che riflette il mondo rilassante del nostro Pianeta, ma ha anche delle caratteristiche piuttosto "audaci". È allo stesso tempo moderno e classico: attira l’attenzione senza essere troppo vistoso e chiassoso. Nel mondo della psicologia dei colori, il verde funziona come rimedio per ansia, rabbia, per ritrovare la calma interiore e soprattutto la sicurezza. Diciamoci la verità, farebbe bene a tutti avere un po’ più di autostima!

Le star che amano il verde

Si dice che il verde sia simbolo di speranza. Persino Rossella O’Hara in Via col vento viene ricordata con il suo abito verde bottiglia, eccentrico e perfetto, ricavato dalle tende di casa in un momento di miseria a simboleggiare il bisogno di ripartire, di resistere e di rinascere. Sarà per questo che è gettonatissimo dalle celebrity? Il verde è dato dal magico incontro tra blu e giallo: ecco perché ne esiste una gamma infinita di declinazioni. Lasciamo però quelle fredde e frizzanti per la bella stagione e concentriamoci ora sulle "calde" autunnali. Che richiedono maggior cura negli accostamenti: mai abbinare un verde a un rosso a meno che non sia una serata patriottica a tema Italia; evitare anche i toni scuri come blu, marrone o nero; ed è bocciata la liaison con giallo e arancio (soprattutto se fluo).

Scegliere il verde per avere successo

Insomma vestirsi di verde rende più sicure di sé e, in alcuni casi, porta perfino a un maggior successo. Parola di esperto. È stata infatti pubblicata una ricerca sul Journal of Experimental Psychology in cui viene dimostrato che scegliere un outfit verde può aumentare il proprio livello di importanza percepito dagli altri e garantire una netta vittoria nelle competizioni. Ecco perché i red carpet si dipingono spesso di verde.

Ed ecco perché, anche noi, da domani, aggiungeremo un tocco green ai nostri look!