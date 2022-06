La moda a colori della primavera estate

B orse, scarpe, sandali, abiti colorati. Come vivere la primavera e l'estate in allegria, partendo dall'abbigliamento. Viva i colori, anche al neon e in color block

Colori e color block

Nella moda c'è una voglia matta di colore. Lo abbiamo visto anche alle sfilate. Le passerelle primavera estate 2022 sono state travolte da colori accesi, brillanti e luminosi, che sprizzano energia e joie de vivre, donando un nuovo twist glamour al vestire quotidiano.

Dal Valentino Pink genderless al futuristico blu elettrico, dal giallo lime al viola Very Peri ma anche il verde, il rosso fuoco e tanto arancione anche neon, nessuno manca all'appello. La palette cromatica è vastissima e caleidoscopica. Il colore ci invita ad uscire dalla comfort zone dei toni neutri e del nero.

Usiamolo in color block dalla testa ai piedi, abbiniamoli osando tra loro oppure indossiamo solo un pezzo o un accessorio: umore e felicità andranno alle stelle.

Moda a colori: le foto

La notte si accende di colori elettrici. E gli abiti diventano insegne luminose. Eccoti una gallery al neon, tutta da guardare:

1 di 10 - Abito di tessuto scuba e borsa, tutto Dior. Calze Emilio Cavallini. Sandali Carmens.



Servizio di Stéphane Gaudrie - foto di Simon171

Creative partner Simona Pavan

Ha collaborato Noemi Nebuloni. Make up Miriam Langellotti using YSL Beauty the Slim Lipstick. Hairstyle Ana Rodriguez using Inebrya. 2 di 10 - Top in jersey di cotone (175 euro), culottes di maglia (198 euro) e gonna in tela di cotone spalmato (270 euro), tutto Max Mara. Calze Emilio Cavallini.Ballerine Salvatore Ferragamo. Borsa Kuvè. 3 di 10 - Top in cady di lana con maxi godet e collo alto e shorts coordinati, Louis Vuitton. Occhiali da sole Saint Laurent. 4 di 10 - Crop top di cotone (Yamamay, 19,95 euro). Ciclista di nappa stretch, DROMe. Cintura Mango, Orologi Garmin. Calze coprenti @archivioloiacono. Sabot Emanuela Biffoli. 5 di 10 - Giacca tuxedo di crêpe doppiopetto (Marina Rinaldi, 540 euro). Top a reggiseno di tessuto stretch plissettato (Pompea, 25,99 euro). Shorts di cotone spalmato (Jijil, 99 euro). Cintura Hermès. Calzini Emilio Cavallini. Sandali Gru¨nland. 6 di 10 - Giacca over, top e pantaloni coordinati di seta, tutto Versace. Slingback Contè. 7 di 10 - Soprabito a portafoglio di cotone idrorepellente, crop top e gonna a tubo in maglia di seta double face, pochette, tutto Hermès. Ballerine Salvatore Ferragamo. 8 di 10 - Giacca in crêpe di cady con chiusura a lacci, Blumarine. Costume intero monospalla di tessuto tecnico, Eres. Orecchini Angela Caputi Giuggiù. 9 di 10 - Giacca doppiopetto di lana, Paul Smith. Camicia di tencel (VLT’S by Valentinas,

95 euro). Gonna di cotone a vita alta (Molly Bracken, 51 euro). Tracolla di pelle Tod’s. Orecchini Angela Caputi Giuggiù. Sandali Primadonna Collection. 10 di 10 - Camicia di misto cotone con cintura (NaraCamicie, 75 euro). Shorts di nappa, DROMe. Bermuda da ciclista di tessuto misto riciclato (Mango, 15,99 euro). Guanti @archivioloiacono. Orecchini Angela Caputi Giuggiù.Calzini Emilio Cavallini. Mocassini Hermès.

Accessori a tutto colore

di Jessica Ventrella

Basta poco per essere a colori. Se ti manca il coraggio per il rosa totale, il verde assoluto, il turchese integrale, chiedi aiuto a una borsa. O a un paio di sandali. In color block o in tinta unita, un accessorio dai toni forti rende strepitosi anche il bianco o il nero.

Borse per la primavera estate 2022

Stai cercando una borsa che ti metta di buon umore nei prossimi mesi? Qui trovi una selezione di minibag vivacissime:

1 di 8 - Minibag firmata Valentino 2 di 8 - Minibag di Tod's 3 di 8 - Versace 4 di 8 - Minibag trapezoidale, di pelle martellata (Gianni Chiarini, 265 euro). 5 di 8 - Minibag di nylon effetto trapuntato, con tracolla regolabile (Kuvè, 55,90 euro). 6 di 8 - Minibag a mano, di nappa plissé (Biagini, 360 euro). 7 di 8 - Minibag di pelle, squadrata, monomanico, con chiusura logo (Kilesa, 335 euro). 8 di 8 - Zaino di nylon imbottito e intrecciato

(La Carrie, 185 euro).

Scarpe per la primavera estate 2022

Ti piacciono le scarpe tendenza arcobaleno? Ecco quelle che andranno di moda nei prossimi mesi:

1 di 9 - Laura Biagiotti 2 di 9 - Giambattista Valli 3 di 9 - Moschino 4 di 9 - Richard Quinn 5 di 9 - Sandali rossi a doppia fascia lavorata (Tamaris, 59,95 euro). 6 di 9 -

Scarpa stringata di tessuto con platform di gomma (F65, 220 euro). 7 di 9 - Ballerine in pelle di vitello e fiocco di gros grain (Salvatore Ferragamo, 560 euro). 8 di 9 - Friulana di suède con profilo di gros grain (Grünland, 49,90 euro). 9 di 9 - Mules di lycra con tacchetto e punta squadrata (Primadonna Collection, 49,99 euro).

Rosa per tutte

Marina Rinaldi

Il rosa è innegabilmente il colore del momento: spiritoso, ottimista, giovane con quel suo ammiccare al bubble gum pink. Eppure è raffinatissimo. Sta bene a ogni donna. E, incredibile, a ogni età. Provare per credere.

