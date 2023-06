P iccole ma funzionali, dalle forme design o rétro, le borse colorate hanno sfilato sulle passerelle ma anche tra le strade delle città della moda. Comune denominatore? A mano e super chic

Ralph Lauren, Foto Launchmetrics/Spotlight

Colori neutri e white bags restano nell'armadio. Le borse colorate sono le vere protagoniste della primavera/estate 2023. Clutch, pochette, hobo, postina, secchiello, shopper, tote bag, satchel, flap, minibag, ce n'è per tutti i gusti e tutte le esigenze, ma le più nuove sono quelle a mano.

Ermanno Scervino - Foto Launchmetrics/Spotlight

Borse colorate in versione ladylike

Da quelle mini a quelle oversize, con manico singolo o doppio, colorate o pastello, decorate oppure minimal, le borse colorate scelgono una palette che sfuma tra le nuance pastello e quelle più decise fino al neon. La loro personalità è così versatile, che il colore non è un limite ma la forza per dare un twist a qualsiasi look. Se scegli un modello dall'aria rétro e geometrico, la borsa a mano dà subito un tocco raffinato anche se abbinata a un outfit più casual, come un paio di jeans e una camicia di lino o una mini con una polo.

Colorate con dettagli inaspettati

I codici colore generati per le it-bag della primavera/estate sono sorprendenti e divertenti. Glicine, verde acqua, turchese, verde lime, magenta, rosa spiccano nelle collezioni, ma non sono l'unica particolarità delle borse a mano di questa stagione. Loghi e manici ton sur ton, intrecci ingigantiti, texture trapuntate, decori tridimensionali, doppia chiusura in metallo: particolari che trasformano la classica borsetta a mano, in una compagna di stile da indossare in città, ma anche da portare in vacanza. Perché l'estate 2023 comanda color! Scegli il tuo.

Quel gusto retrò che non stanca mai, Daniele Amato (799 euro)

La nuova icon bag si chiama Ella, Zanellato (525 euro)

Perfetta da usare tutti i giorni è disponibile in diversi formati e colori, Lancel (da 525 euro)

Piccola e con manico rigido, Versace

Borsa color lavanda, NaraMilano (euro 138)

Fatta a mano in Italia, De Marquet (399 euro)

Tote bag di canvas logata, Jimmy Choo

Borsa shopper con ricami e manici di bambù, Marina Rinaldi (180 euro)

Una preziosa opera d'arte, Bianchi e Nardi 1946

La fibbia è intercambiabile, Gaja Banchelli, (da 550 euro)

Shopper di tessuto con finiture di pelle, Gianni Chiarini (170 euro)

Il bottone è a calamita super comodo, Gavazzeni ( 350 euro)

Borsa a mano logata rosso corallo, Liu Jo (109 euro)

Mini bag con doppio manico imbottito, Primadonna Collection (39,99 euro)

Mini bag con manico regolabile, Autentica504 (190 euro)

In giallo lime, colore di stagione, Valentino by Mario Valentino (109,90 euro)

Bauletto zippato comodo anche da viaggio, Miriade (49,90 euro)

La borsa a mano vegana, THEMOIRè (385 euro)

Un design impeccabile per una borsa da lavoro super femminile, Studio Tondini