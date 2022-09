5 modi di applicare l’eyeliner che andranno alla grande nei prossimi mesi

T rucco occhi da lasciare senza fiato? Ecco le tendenze beauty che non puoi lasciarti sfuggire durante la stagione appena iniziata, partendo dal re del make up: l'eyeliner

Semplice da applicare (e per chi non lo fosse basta solo un po' di pratica e attenzione) e dall’effetto assicurato. Di cosa parliamo? Ovviamente di uno dei prodotti di make up più utilizzato, perfetto per chi desideri sfoggiare uno sguardo magnetico, sensuale e capace di catalizzare l’attenzione di chiunque lo incroci: l’eyeliner.

Un alleato preziosissimo per rendere i propri occhi i veri protagonisti del vostro beauty look, definendoli e impreziosendoli in mille modi diversi a seconda del proprio stile e di ciò che si vuole trasmettere. Ma come fare per sfoggiare un make up a dir poco unico e sempre originale? Beh, basta seguire le ultime tendenze in fatto di trucco e di eyeliner, giocando con questo fantastico prodotto e sfruttandone al meglio le infinite potenzialità. Ecco, quindi, i trend trucco che andranno di più nei prossimi mesi e da cui lasciarsi ispirare.

Cat eye

Ve ne sarete accorte di certo, ma a spopolare maggiormente sugli occhi delle celeb e delle influencer italiane e non, è il trucco felino. Un cat eye eyeliner che rende lo sguardo un concentrato di bellezza, fascino e mistero, in perfetto stile occhi da gatta. Un make up semplice da realizzare ma che vi donerà un’allure davvero unica e uno charme a cui sarà impossibile resistere.

Per farlo è sufficiente partire uniformando la base del viso, in modo da far risaltare al meglio lo sguardo. Via di correttore, fondotinta e, se si vuole, di ombretto. Sfumandolo nei colori che si preferisce ma senza esagerare. Una volta fatto ecco che arriva il momento dell’eyeliner, che dovrà essere utilizzato sulla rima superiore dell’occhio, partendo dalla parte più interna (il dotto lacrimale) e allungandosi fino alla parte più esterna, quasi alla fine del sopracciglio.

Una volta fatto dovrete disegnare una linea sottile che unisce la parte più esterna della rima inferiore a quella già disegnata per la parte superiore, riempiendo con l’eyeliner il triangolino che si andrà a formare. E il vostro cat eye eyeliner è pronto da sfoggiare.

Thick eyeliner

Altro trend in fatto di make up occhi è il Thick eyeliner. Di cosa si tratta? Molto semplicemente di un trucco che mette in evidenza gli occhi impreziosendoli con uno spesso strato di eyeliner applicato a regola d’arte. Una make davvero originale ed eccezionale se l’obiettivo è quello di regalare un tocco di magnetismo allo sguardo in pochissime mosse di pura bellezza .

Per farlo vi basta lasciare ad altri la parsimonia e abbondare con un bello strato di eyeliner, dopo tutto il segreto del successo di questo make up è proprio l’esagerazione. Poco importa se opterete per una linea netta e ”semplice”, per un trucco grafico o per un double winged eyeliner, la cosa importante è abbondare con la marcatura della linea che traccerete. Per un Thick eyeliner davvero eccezionale.

Bold eyeliner

Sulla stessa lunghezza d’onda, ecco un altro protagonista della stagione appena iniziata, il bold eyeliner. Un make up dai tratti rock e dall’energia marcata. Per un effetto super grintoso e carico di magnetismo. E il motivo sta tutto in come applicherete il vostro eyeliner.

Per realizzarlo, infatti, dopo aver ottenuto una base trucco impeccabile, dovrete passare il vostro eyeliner sulla rima superiore dell’occhio, allungando la classica codina esterna verso le tempie. Poi dovrete tracciare la seconda linea del vostro make up, definendo bene la piega della palpebra, fino a unire le due righe. Una volta fatto dovrete riempire lo spazio creatosi con una bella dose di eyeliner o se preferite con un ombretto del colore che più vi piace, purché sia coprente al punto giusto, per creare un effetto super grintoso e assolutamente rock.

Cut crease eyeliner

Parlando di tendenze a cui prestare attenzione e tutte da copiare, poi, non si può non citare anche il cut crease eyeliner, una tecnica make up che punta a enfatizzare la piega naturale dell’occhio. Un trucco che richiama a quelli degli anni ’60, valorizzando lo sguardo andando a “tagliare” l’occhio e mettendone il risalto la piega della parte superiore.

Come? Utilizzando il vostro eyeliner per tracciare, proprio in quel punto, una linea netta e decisa. Separando la palpebra fissa da quella mobile con un make up davvero eccezionale in grado di mettere in risalto entrambe le zone con un gioco di forme dall’effetto wow assicurato. Per farlo dovrete semplicemente tracciare una riga con il vostro eyeliner (optando per il colore che più preferite) proprio sulla piega che separa le “due palpebre”, ricalcando la naturale piega dell’occhio. E il trucco è fatto. Da qui, poi, tutto ciò che vorrai aggiungere dipende solo da te e dal tuo stile.

A tutta grafica

Infine, sempre di tendenza e che anche per questo autunno-inverno farà da padrone nei make up di tutte/i noi, è l’eyeliner grafico. Certo, qui un po' di manualità, creatività e precisione è d’obbligo. Ma se ne siete provviste (e nel caso non lo foste potete sempre esercitarvi) l’eyeliner grafico è quello che fa per voi.

Grazie alla sua estrema versatilità, infatti, è impossibile non amarlo poiché vi permette di cambiare il vostro make up in mille versioni diverse a seconda di come deciderete di tracciare le linee e del disegno che andrete a creare sull’occhio. Nero, colorato, bold o sottile, con una linea singola o doppia, sulla rima superiore, inferiore o in entrambe. Insomma, l’eyeliner grafico è davvero un trucco che asseconda ogni voglia e ogni gusto, basta solo provare e giocare con la fantasia.

Ottenendo un make up originale e che, oltre a enfatizzare il vostro sguardo, saprà valorizzare ancora di più la vostra personalità e il vostro inconfondibile stile.