N on andare a tentoni, per usare Twitter in modo utile (e intelligente) basta seguire alcune semplici dritte

Un tempo era Facebook a essere il social network per eccellenza, ma oggi questo "scettro" è stato diviso tra varie piattaforme. Una di queste è Twitter, il social della parola, quello in cui puoi racchiudere il tuo mondo in 280 caratteri (sì, prima erano solo 140). Ma siamo certi di sapere come usare Twitter in modo utile?

È vero che, in un primo momento, i social sono nati per puro divertimento e ancora oggi sono tanti gli utenti che lo usano con questo fine. Ma ormai siamo consapevoli del grande potenziale che racchiudono...c'è chi vi ha costruito su un vero e proprio business!

Diamo un'occhiata più da vicino a questa piattaforma e scopriamo insieme come usare Twitter in modo utile (e intelligente).

Scegli con cura chi seguire

Il primo passo per usare Twitter in modo utile è scegliere con cura gli utenti e i profili da seguire. Forse vi sembrerà un consiglio banale, ma in realtà è proprio da questo che dovremmo cominciare, se davvero vogliamo che questo social abbia una qualche utilità.

Ognuno di noi ha degli interessi ben precisi e dovrebbe puntare su questo. Perciò evitate di seguire alla cieca il primo profilo che vi passa sotto al naso, piuttosto selezionate argomenti e utenti affini ai vostri topic d'interesse. In questo modo avrete un duplice vantaggio: da una parte resterete sempre aggiornati su ciò che vi interessa realmente, dall'altra invece creerete pian piano la vostra personalissima "bolla" virtuale.

Comunica ciò che sei

Anche questa probabilmente vi sembrerà la solita frase fatta, ma così non è. Sfogliando Twitter vi renderete conto che molti profili (la maggior parte) sono gestiti a casaccio, non hanno un particolare appeal sugli utenti. Sono anonimi, in una parola.

Per usare Twitter in modo utile, dobbiamo metterci in gioco. Ovviamente con questo non vogliamo dire che dovete necessariamente sbandierare ai quattro venti ogni secondo della vostra esistenza (nessuno vi obbliga a farlo), ma dovete comunque cercare di far sì che il profilo Twitter esprima voi stessi e la vostra personalità.

Potete farlo in mille modi diversi, ma ricordate che l'essenza di Twitter è la parola. Ed è con quei pochi caratteri a disposizione che dovete riuscire a far breccia nel cuore dei potenziali follower.

Coinvolgi gli altri utenti

Non è facile crearsi un proprio spazio su Twitter ed ecco perché è importante saper usare questa piattaforma in modo utile e intelligente. La difficoltà risiede nel fatto che è un social più "impersonale" rispetto ad altri come Facebook e Instagram, che sono più diretti e fanno molto affidamento sulle immagini o i video.

Cose che, ovviamente, potete usare anche su Twitter. Ma a prevalere è sempre e comunque la parola. Ecco perché occorre conoscere bene la lingua, farne un uso arguto e sempre più raffinato. Non vi stiamo dicendo che dovete comporre terzine in rima baciata, semplicemente cercate di non lasciare mai nulla al caso.

Ponderate bene prima di inviare il tweet (che non si può correggere!), focalizzate la vostra idea e cercate sempre un modo per creare empatia con chi vi legge. Se volete catturare l'attenzione degli utenti che non vi conoscono, dovete impegnarvi a coinvolgerli in qualche modo.

Crea e pubblicizza il tuo brand

Un tempo la pubblicità era prerogativa della stampa e della televisione, ma i tempi sono cambiati ormai da un bel pezzo. E i social - Twitter incluso - sono diventati uno strumento essenziale per promuovere idee, progetti e brand. Dove per "brand" ci riferiamo anche a voi!

Ne è un esempio Chiara Ferragni che ha creato la sua fortuna su Instagram: quando in pochi lo usavano per postare le foto dei propri viaggi o del proprio gatto, la Ferragni ha cominciato a costruire la propria immagine che, in poco tempo, è diventata un marchio. Che le ha fruttato anche parecchi soldini.

Ci vuole ingegno, naturalmente. Non basta di certo aprire un profilo social per promuovere la propria azienda o un'idea, bisogna avere un progetto ben preciso, aver chiari i propri obiettivi e anche il tipo di pubblico che si vuole raggiungere.

Lasciati trascinare dalla curiosità

Questo non è soltanto un modo utile per usare Twitter, ma una massima che dovrebbe guidarci in ogni ambito della vita. Essere curiosi significa aprire la mente a mille possibilità, ampliare i propri orizzonti e guardare tutto (anche l'ignoto) senza alcun pregiudizio.

Se volete davvero essere vincenti su Twitter, come su qualsiasi altro social, ponetevi sempre in quest'ordine di idee. C'è un mondo talmente grande e smisurato da scoprire che fermarsi alla prima perplessità sarebbe soltanto controproducente.

Non è un caso se un modo utile e intelligente di usare Twitter è proprio uscire dalla propria comfort zone, seguendo profili nuovi o insoliti per noi, magari qualcosa che non ha a che fare con i nostri interessi specifici. Potreste attingere da essi per "rubare" idee e strategie efficaci ma a cui non avreste mai pensato!