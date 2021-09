C iò che sei passa anche da quello che pubblichi online: ecco allora alcuni trucchetti per rendere più professionali i tuoi profili social.

Non solo LinkedIn, ma anche Facebook, Instagram e Twitter: tutti i social network possono rivelarsi utili nel mondo del lavoro, se si hanno alcune piccole accortezze per rendere il profilo più “appetibile”. Siamo abituate ad utilizzare questi canali quasi unicamente per svago, divertendoci a pubblicare foto che vogliamo ricordare e a condividere momenti buffi con i nostri amici. In realtà, sono anch’essi strumenti utili per la nostra carriera, soprattutto se siamo alla ricerca di un lavoro o se stiamo attendendo da tanto tempo un’agognata promozione. Scopriamo dunque tutti i segreti per rendere più professionali i tuoi profili social.

Fai attenzione alle foto

Il modo in cui interagisci sui social network dice molto di te, ed è per questo che i recruiter più attenti vanno a sbirciare i profili dei vari candidati. In un mondo in cui Facebook e affini hanno catalizzato la nostra attenzione praticamente in ogni ambito, dalla salute all’istruzione, è importante curare il proprio profilo e renderlo più sobrio, così da poter passare indenne anche ad un controllo imprevisto. Il primo dettaglio di cui preoccuparsi è la condivisione di foto “compromettenti”.

Quante volte ti sarà capitato di trascorrere una splendida serata con gli amici e di aver alzato un po’ il gomito, perdendo i freni inibitori? Non c’è assolutamente nulla di male, ma certi momenti dovrebbero rimanere un po’ più riservati: meglio non pubblicare scatti della divertente uscita in compagnia, soprattutto se potrebbero rivelare qualcosa di te che non vorresti mai finisse davanti agli occhi del tuo datore di lavoro.

Anche la foto profilo è molto importante. Niente paesaggi o animali domestici – per quanto siano importanti nella tua vita. Opta per un tuo primo piano in cui sorridi in maniera naturale, evitando quelle in cui sfoggi il tuo ultimo bikini da urlo. Rimani sul professionale, scegliendone una che ti veda vestita proprio come se dovessi andare a lavorare (non c’è bisogno di un tailleur, ma un semplice paio di jeans è più che sufficiente).

Inserisci dettagli sulla tua carriera

Per rendere più professionali i tuoi profili social, ricorda di inserire quanti più dettagli puoi sulla tua carriera. Condividi le tue ultime esperienze lavorative, cerca un modo simpatico per rendere pubbliche alcune delle tue skills più interessanti e cura con attenzione lo spazio dedicato alla biografia. Che si tratti di Facebook o di Instagram, ci sono diverse possibilità per mettersi in mostra agli occhi di chi è alla ricerca di una figura professionale.

Ad esempio, Facebook ha un apposito campo che permette di inserire (e mettere in evidenza) le varie tappe della tua carriera lavorativa, quasi come fosse un vero e proprio curriculum. Su Instagram, invece, è molto importante dedicare tempo alla breve bio che introduce la tua pagina. Si tratta di un biglietto da visita, la prima cosa che chiunque leggerà approdando sul tuo profilo. Se hai un sito personale o un blog in cui parli della tua attività, ricordati di inserire il link anche sui social network.

Scegli con cura i contatti

I social nascono fondamentalmente come mezzo di comunicazione per tenersi in contatto con i propri amici, quindi non dovresti snaturare completamente il tuo profilo per renderlo più professionale. È giusto che tu abbia, tra i tuoi contatti, le persone a cui tieni di più: che siano parenti o vecchi compagni di scuola, non sentirti in dovere di eliminarli solo per avere un aspetto più sobrio sul web. Ma è giusto fare attenzione a chi concedi la tua amicizia.

Meglio scegliere solamente persone che conosci personalmente, evitando perfetti sconosciuti che sono attirati da qualche bella foto o che cercano solamente di aumentare il numero dei propri follower. Puoi invece ampliare la tua rete di conoscenze online in modo proficuo contattando esperti del settore in cui lavori (o in cui vorresti lavorare). Agli occhi di un recruiter, sembrerai così anche tu appartenente a quella particolare cerchia – o quantomeno interessata a farvi parte.

Iscriviti a gruppi o pagine del tuo settore

I social network danno la possibilità di iscriversi ad alcuni gruppi o di seguire pagine che parlano dei nostri principali interessi. Puoi sfruttare questa occasione per renderti ancora più professionale. Cerca tra quelli che trattano argomenti inerenti il tuo settore lavorativo, mostrando così di voler crescere e confrontarti con altri professionisti. Mettersi in gioco è un requisito molto apprezzato nel mondo del lavoro.

Se puoi, partecipa alle varie discussioni che vengono intraprese in questi gruppi, dando il tuo contributo o facendo domande che facciano capire quanto tu sia davvero interessata all’argomento. Ovviamente, ricordati di mantenere sempre un tono adeguato. Cerca di essere educata ed evita conflitti, presta attenzione all’ortografia e alla grammatica e relazionati con gli altri in maniera professionale.

Trova il giusto compromesso

Tutti i consigli di cui abbiamo parlato per rendere più professionali i tuoi profili social non devono però spingerti a trasformare la tua pagina in un curriculum interattivo. È giusto mantenere una parte riservata allo svago, dove poter coltivare le tue amicizie e trascorrere del tempo libero. Per questo motivo è importante trovare un compromesso.

Continua a parlare dei tuoi hobby, interagisci con i tuoi amici e – perché no? – ogni tanto pubblica una foto che ti ricordi i tuoi momenti più belli. Questo ti rende più umana e spontanea agli occhi di un possibile futuro datore di lavoro.