5 modi per valorizzare una stanza davvero enorme (e non farla sembrare vuota)

S e anche la vostra casa ha delle stanze talmente grandi da sembrare sempre vuote non temete. Le soluzioni per renderle più armoniose e confortevoli ci sono. Ecco, allora, ben 5 modi diversi per valorizzare una stanza enorme e creare l'ambiente che avete sempre desiderato.

Prima o poi il momento di arredare la propria casa arriva per tutti. Così come le mille domande che portano alla scelta finale: quale stile seguire, a quale ambiente dare più spazio, quali colori scegliere, ecc. Fino a domande più complicate e per cui si ha bisogno di qualche accorgimento in più. Per esempio, come fare per valorizzare al meglio una stanza grande senza che risulti dispersiva o vuota?

Un problema facilmente risolvibile seguendo qualche semplice accorgimento durante la progettazione dello spazio e la scelta dei complementi d’arredo da inserire. Ovviamente se si sa come fare. Ecco, allora, qualche consiglio per rendere unici anche i vostri ambienti più grandi, donandogli armonia e imparando a valorizzarli in ogni minima sfaccettatura.

Valorizzare una stanza con i tappeti

Il primo modo per dare maggior valore e per “riempire” una stanza molto grande senza appesantirla o snaturarla, è quello di dividere bene gli spazi. Come? Per esempio, utilizzando dei tappeti, magari optando anche per colori e forme diverse, purché sempre armoniose tra loro e con il resto dell’arredamento.

Un elemento di spicco in ogni casa e che, oltre ad abbellire e arredare ogni tipologia di stanza, vi consente di separare (anche se più visivamente che materialmente) ogni ambiente in più spazi o angoli diversi. Diversificandone la funzione e la destinazione d’uso e creando dei mini contesti correlati tra loro ma allo stesso tempo autonomi. Un modo originale ed efficace di riempire e valorizzare una stanza grande evitando il rischio che appaia troppo vuota o dispersiva, ampliandone l’utilizzo.

Attenzione al soffitto

Per chi pensa che il soffitto non faccia parte della stanza o che non abbia così tanto valore ai fini del suo abbellimento e/o allestimento, sappiate che non è così. Anzi, si potrebbe dire che è esattamente il contrario. Soprattutto se lo scopo è quello di valorizzare una stanza di grandi dimensioni e farla sembrare meno vuota. Il soffitto, infatti, sen ben gestito, è un elemento che può davvero cambiare le sorti dei vostri ambienti, creando omogeneità e armonia tra le varie aree.

Come una sorta di trama che non si ferma mai, ma che dona coerenza e continuità a tutto lo spazio, riducendone la grandezza (o meglio la sua percezione) e impreziosendo l’ambiente di decorazioni e motivi eleganti e mai invadenti. Un vero tocco di classe.

Valorizzare una stanza enorme? Donategli movimento

Un altro modo super efficace per valorizzare una stanza dalle dimensioni importanti è quella di creare del movimento giocando con le altezze. Per farlo si può optare per la creazione di piani sfalsati, salendo (o scendendo) di uno o due gradini. O realizzando anche dei controsoffitti. In modo da creare nello stesso ambiente due o tre aree differenti (e questo vale a seconda dello spazio a disposizione), autonome ma sempre collegate a quella dominante.

Per farlo, per esempio, è possibile allestire un piccolo angolo lettura all’interno del soggiorno, un’area relax separata da quella del pranzo, o una zona dispensa a vista all’interno della cucina. Un modo funzionale ed elegante per evitare di avere spazi troppo grandi e inutilizzati e stanze con troppi vuoti.

Decorare le pareti

Per chi ama la semplicità e la praticità non c’è soluzione migliore. Un modo estremamente rapido per valorizzare una stanza grande, infatti, è quello di focalizzarsi sulle pareti, decorandole. Via libera a quadri, fotografie, stampe originali, piante appese, ecc.

Insomma, tutto ciò che vi piace e che vi dona serenità. Oltre poi a essere in grado di diffondere in tutto l’ambiente un’atmosfera di calore e di pienezza capace di distogliere l’attenzione delle dimensioni importanti della vostra stanza. Catalizzandola, invece, sulla bellezza dei vostri complementi d’arredo (e del vostro gusto artistico).

Per valorizzare una stanza importante ci vogliono arredi importanti

In ultimo, ma fondamentale, arrivano gli arredi. Quando la stanza che si vuole valorizzare è molto grande, infatti, la scelta migliore è quella di impreziosirla con un arredamento congruo alle dimensioni o capace di distogliere l’attenzione dal particolare “grandezza”.

Per farlo vi basterà arredare i vostri spazi scegliendo dei complementi d’arredo di dimensioni adeguate, non troppo piccoli rispetto all’area da riempire e che riescano a occuparne una giusta superficie. Preferendo degli arredi ad hoc e donando armonia ed equilibrio alle zone vuote (oltre che a quelle piene). Inutile arredare una stanza grande con un’unica poltrona per poi lamentarsi della sensazione di vuoto no?

In più potete optare anche per la scelta di mobili “importanti”, che creino un contrasto con il resto, magari di design. Perfetti per riempire la stanza senza eccedere ma aumentandone la personalità e il gusto.

Basta davvero poco per valorizzare una stanza grande, eliminando la sensazione di vuoto che si potrebbe creare a causa delle dimensioni con pochi e semplici dettagli originali e super funzionali. Non vi resta che provare, sbizzarrendovi in nuove possibili soluzioni e donare una nuova veste ai vostri ambienti del cuore.