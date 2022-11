Quali sono i monumenti più grandi del mondo (e quando visitarli)

A ltissimi o con superfici incredibilmente ampie: ecco i monumenti più grandi al mondo che vi lasceranno a bocca aperta

Non sempre le dimensioni fanno la bellezza ma in alcuni casi, soprattutto quando si parla di arte certamente riescono a lasciare a bocca aperta. I monumenti più grandi del mondo sono anche tra quelli più visitati e fotografati, in questo articolo vogliamo svelarvi quali sono i più speciali e quando dovreste visitarli.

Il Buddha di Ling Shan

Si trova in Cina il Buddha di Ling Shan ed è senza dubbio una delle opere d’arte più imponenti al mondo; con un’altezza di circa 88 metri raffigura Buddha e si posiziona tra i monti Longshan. Fotografare la statua in bronzo completata nel 1996 richiede un buon obiettivo che possa permettere di stare a sufficiente distanza. Oltre ad essere tra i più grandi al mondo è anche un monumento imponente con un peso di circa 700 tonnellate!

Il Grande Buddha della Thailandia

Misura circa 92 metri il Grande Buddha della Thailandia; la statua raffigurante il Buddha è realizzata in cemento ed è stata poi verniciata d’oro. I lavori per realizzarla sono durati dal ’90 al 2008; ben 18 anni per veder ultimata questo monumento di oltre 90 metri. Questa è una destinazione perfetta per chi vuole viaggiare in solitaria.

Statua della Libertà in USA

Non solo uno dei monumenti più grandi al mondo ma anche uno dei più famosi e fotografati; la statua della libertà con i suoi 93 metri di altezza rappresenta una donna con una torcia ed è da sempre il simbolo della Dichiarazione d’Indipendenza Americana. Non è solo uno dei monumenti più imponenti al mondo ma è anche uno dei più conosciuti; il simbolo è datato 1886 e si può vedere da ben 40 km di distanza.

El Cristo de la Concordia

Si trova in Bolivia ed è una delle statue più grandi al mondo; con una misura di 42 metri è sicuramente il monumento dedicato a Cristo più grande. Le sue dimensioni riescono a superare persino quella imponente di Rio De Janeiro. Si posiziona in cima alla collina di San Pedro ed è uno dei monumenti più visibili del Paese.

Cristo Redentore

A Rio de Janeiro viene posizionato il Cristo Redentore; si tratta di uno dei monumenti religiosi più famosi al mondo. Con un’altezza di 38 metri e un peso di 700 tonnellate, la statua è diventata un vero e proprio simbolo per il Brasile. Posizionata in cima al Carcovado, è meta di turismo religioso e non solo.

Statua di San Carlo

Tra i monumenti più grandi del mondo c’è anche una creazione italiana; si tratta della Statua di San Carlo posizionata ad Arona. Costruita nel 1698, la statua rappresenta appunto San Carlo ed è stata commissionata dal Cardinale Federico Borromeo. Realizzata con lastre di rame riunite, misura circa 23 metri e aggiunta poi al piedistallo in granito raggiunge un’altezza di 35 metri complessivi.

Statua degli imperatori Yan e Huang

Osservando la classifica abbiamo capito che in Cina, le statue di grandi dimensioni vanno per la maggiore. Tra i monumenti XXL più famosi al mondo c’è anche la statua degli imperatori Yan e Huang; la creazione di 106 metri di altezza ha necessitato di 20 anni di lavoro per vederla ultimata. Dal 2007, anno di inaugurazione, la statua è uno dei monumenti più visitati al mondo.

Statua dell’Unità

In India c’è un primato per la statua più alta al mondo: con 182 metri, spicca la Statua dell’Unità. Si tratta di una scultura di dimensioni XXL posizionata sulle colline che circondano il fiume Narmada e da capogiro non è solo l’altezza ma anche il costo di realizzazione pari a 400 milioni di dollari.

Piramide di Cholula

Non parliamo solo di grandezza come altezza ma anche di dimensioni; le piramidi sono senza dubbio tra i monumenti più imponenti e tra le più interessanti e di dimensioni rilevanti c’è la Piramide di Cholula. Con i suoi 4,5 milioni di metri cubi è la più grande piramide mai costruita dall’uomo. Se una volta ospitava un tempio, oggi ospita una chiesa cattolica che ha sovrapposto l’edificio di origine azteca.

Piramide di Cheope

Tra i monumenti più grandi al mondo da visitare c’è anche la Piramide di Cheope; con i suoi 2,58 milioni di metri cubi è nota anche con il soprannome di Grande piramide di Giza. Non è solo la più grande piramide della zona di Giza ma è anche la più antica.

Burj Khalifa, il grattacielo più alto al mondo

Tra i monumenti più grandi del mondo non possiamo non citare un grattacielo; si tratta del Burj Khalifa che con i suoi 828 metri conquista il primato di più alto al mondo. 163 il numero di piani, di cui 2 sotterranei per l’edificio dal design futurista. Oggi è sede di residenze private luxury, uffici ma anche di un hotel lussuoso.

Gateway Arch

In Missouri, e più precisamente a St Louis sorge Gateway Arch, l’iconico arco all’interno del Jeffersion National Expansion Memorial completato nel 1965. Con una dimensione di 192 metri di altezza può essere visto da molto lontano ma non solo; chi sale acquistando un biglietto può avere una vista suggestiva fino a 30 miglia di distanza.