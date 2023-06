U n viaggio in solitaria è proprio quello che ci vuole per rimettere pace fra i pensieri e godersi qualche momento di relax. Ma dove andare? Ecco le mette che ti proponiamo se decidi di viaggiare da sola

Sebbene l'idea di un viaggio da soli possa spaventare, ci sono delle mete e dei luoghi che sembrano creati apposta da madre natura per rimetterci a posto con la coscienza e scendere a patti con il proprio Io interiore. Viaggiare da soli è un’occasione unica, che consente di scoprire se stessi e nuove culture. E poi non si è mai davvero soli: durante questi viaggi, infatti, si incontrano sempre molte persone con cui condividere emozioni ed esperienze. Scopriamo tutti e partiamo all'avventura!

Un campeggio in Slovenia

Una meta un po' fuori dalle righe, fra boschi e foreste, campeggi e laghi cristallini. Quella di una vacanza in Slovenia sembra un'idea proprio borderline, ma in realtà ci sono decine di campeggi perfetti sia per tenda che per camper, dove non è importante partire da soli o in compagnia, l'importante è sentirsi bene con i propri pensieri.

Se l'idea di viaggiare in tenda ti piace, la Slovenia è proprio il Paese che fa per te. All'interno dei campeggi troverai tante attività da fare da sola, passeggiate, giri in bicicletta, qualche ora in canoa nei loro laghi cristallini. Insomma, è una vacanza all'avventura ma anche molto sicura: nei campeggi il controllo e la sicurezza vengono garantiti dai proprietari della struttura e anche quando sembra di essere completamente soli e in balìa degli eventi in realtà si è circondati da persone, coppie e famiglie pronte a darsi una mano.

Andalusia on the road

Se invece ami i viaggi in macchina, il Sud della Spagna è quello che fa per te. Una meta facile, percorsi già fatti e città da visitare almeno una volta nella vita. Perdersi fra i vialetti di Granada, mangiare la vera paella di Siviglia e visitare la straordinaria cittadina di Tarifa, a metà fra Mare Mediterraneo e Oceano Atlantico.

Fra le strade dell'Andalusia i cartelli e i segnali sono molto chiari ed è praticamente impossibile perdersi: niente paura! Può sembrare una meta difficile ma in realtà gli spagnoli del meridione sono persone affabili e generose, sentirsi a casa sarà molto facile. Il nostro consiglio è di visitare Granada, Cordoba, Siviglia, Tarifa, Alicante e Malaga. On the road!

Gita a Oslo

Se invece quello che ami è il clima mite e i paesaggi del Nord, non possiamo che consigliarti la Norvegia e la sua Capitale. Le città scandinave hanno sempre quel tocco di magia che rende le vacanze come una fiaba incantata, Oslo non è da me. Le opportunità e le cose da visitare non finiscono mai, ci si sente sempre cittadini del mondo in Norvegia. Si tratta poi di una meta molto sicura per le donne, dove diritti ed emancipazione sono all'ordine del giorno.

La comodità di questa città è la possibilità di trovare hotel e dormitori puliti e sicuri, dove si può decidere appunto se dormire da soli o dividere la stanza e le spese con altri visitatori della città. Un bel modo di vivere la vacanza in solitario, ma concedersi anche il beneficio del dubbio se si volesse conoscere qualche compagno di viaggio! All'interno di Oslo è immancabile una tappa al Vigeland Sculpture Park, con centinaia di opere in ferro, granito e bronzo che rendono il parco un un'opera d'arte a cielo aperto.

Parigi, mon amour

Sembrerà un controsenso, perché Parigi è la città dell'amore e andrebbe vissuta in coppia, giusto? No! Sbagliato. Parigi è per tutti, e apre le sue porte a chiunque voglia passeggiare nei vicoletti storici, o visitare gli storici monumenti della città. Non c'è niente di più bello che innamorarsi a Parigi, anche di se stessi!

Il nostro consiglio è di partire avendo già scelto dove dormire, e sulla base di questo formulare alcuni itinerari di viaggio da percorrere nella città. Le guide a Parigi non mancano, ma la vera bellezza della città sta nel sedersi a qualche baretto del centro, guardare la vita che scorre e ritrovarsi da soli con i propri pensieri nella immensa e storica Parigi.

Fra i cieli d'Irlanda

Una meta molto ambita è la verdissima Irlanda. Anche qui, una sicurezza per le donne. Fra cieli variopinti e colline erbose ci si sente proprio a contatto con la natura, un tutt'uno fra aria e terra. L'Irlanda è l'ideale per una vacanza naturalistica e ci mette in relazione con realtà molto diverse dalla nostra. Una meta tutta da scoprire!

Dopo aver visitato Dublino, alcuni pullman vi porteranno fra le campagne irlandesi alla scoperta di posti e prodotti tipici. Potrete anche affittare una macchina (se ve la sentite di guidare a sinistra) e visitare alcune scogliere a strapiombo sul mare. Si tratta di un'isola di rara bellezza, dove le immense metropoli non esistono e ci si può cimentare in attività di birdwatching e whale-whatching. Insomma, che fai, non parti?

Viaggiare da sola donna

Per una donna, intraprendere un viaggio in solitaria non è una scelta semplice. I timori e le preoccupazioni sono parecchi, ma seguendo i giusti consigli e qualche precauzione è un’esperienza da provare almeno una volta nella vita. Se vuoi farti un regalo, non rinunciare a questa idea solo perché pensi sia pericoloso. In realtà, ti basterà scegliere per il tuo primo viaggio in solitaria una meta che reputi più sicura di altre e vedrai che poi non ti fermerai più. I pericoli, infatti, sono né più né meno di quelli che incontreresti stando a casa. È pur vero che, in giro da sola, dovrai far conto solo sulle tue forze e sulle tue capacità: ma puoi farcela e se hai bisogno non devi avere timore o vergogna di chiedere aiuto alla popolazione locale del Paese che stai visitando.

Viaggiare da sola dove andare

Se hai sempre viaggiato in compagnia e stai per affrontare il tuo primo viaggio in solitaria, la domanda che ti frulla in testa è una sola: dove andare? L’Italia è certamente una ‘confort zone’: è il tuo Paese, di cui conosci cultura, lingua e storia. È il posto ideale da cui iniziare se i timori per un viaggio in solitaria ti tormentano. Scegli una città d’arte o una località di mare e goditi i tuoi giorni di vacanza da sola. Anche l’Europa offre tantissime mete da visitare ‘alone’: basti pensare alle capitali, come Londra, Berlino, Copenaghen, Amsterdam, Parigi e Barcellona, solo per citarne alcune. Si tratta di grandi città, è vero, ma basta avere le stesse accortezze che si hanno quando si gira per le grandi città italiane, soprattutto sui mezzi pubblici o la sera, rientrando in albergo. Se vuoi andare ancora più lontano, Bali è una meta perfetta per le donne che viaggiano in solitaria.

Viaggiare da soli gruppi organizzati

Vuoi viaggiare senza avere accanto persone che conosci ma non te la senti di partire da sola? Non preoccuparti: esistono diversi siti online dove vengono organizzati viaggi di gruppo con persone che non si conoscono. Alcuni dividono per fasce d’età, altri ancora creano gruppi eterogenei. Se sei single, poi, esistono anche viaggi organizzati allo scopo di far conoscere persone: un’idea originale è quella della crociera per single, con tante destinazioni diverse. Insomma, viaggiare da soli non è da ‘sfigati’: anzi, è un modo per affrontare le proprie paure, cercando di superarle, per conoscersi meglio e per entrare in contatto con culture e persone diverse.