5 motivi per cui la diplomazia è essenziale al lavoro, su più livelli

E ssere diplomatiche al lavoro aiuta a fare carriera: non ci deve essere spazio per l'indecisione o per le troppe chiacchiere. Dobbiamo mettere un punto ove è necessario, come farlo con i nostri consigli

Ci sono dei motivi per cui la diplomazia al lavoro è vitale e non va mai riposta in un cassetto, ma sfoggiata come la più potente delle nostre capacità. Fare carriera non vuol dire sgominare le altre, fare sgambetti ai colleghi o lanciarsi in una corsa folle verso orari improponibili e scadenze strette. No, si fa carriera nel momento in cui si dimostrano degli atteggiamenti positivi, e la diplomazia di certo lo è.

Dalla gentilezza all'estroversione, le persone diplomatiche possono vantare una stabilità emotiva da invidiare. Sebbene sia spesso considerata come una dote innata, ognuna di noi può affinarla e riuscire a raggiungere quello stato mentale che ci fa rimanere concentrate sul lavoro senza dimenticare alcune qualità essenziali, come la gentilezza e la tendenza all'ascolto.

Ti aiuta a trovare la tua stabilità emotiva

Non è un caso se Costa e McRae sono convinti fermamente che la diplomazia sia l’opposto della nevrosi. In effetti, una persona diplomatica non si farà vincere dallo stress o dall'ansia, dal panico del momento. Qualsiasi crisi sarà affrontata nel migliore dei modi per farla rientrare a breve e per non permettere di rovinare il progetto in questione o la carriera.

Saper gestire la calma sul lavoro non è semplice, ed è qualcosa che talvolta impariamo solo con il tempo. A volte, è proprio lo stress che ci aiuta a crescere, quel limite che non dovremmo superare – che è anche conosciuto come burnout – ma verso cui in qualche modo ci spingiamo un po’ tutte. La diplomazia è amica della stabilità emotiva. Non esiste pressione che tenga, perché l’equilibrio interiore è tutto.

Ti rende molto più responsabile agli occhi degli altri

Ci sono due aspetti delle persone diplomatiche sul lavoro che non vanno sottovalutati, ovvero il senso del dovere e la caparbietà nel dimostrare le proprie capacità. La responsabilità è una delle caratteristiche più richieste sul mondo del lavoro, una skill trasversale che non può decisamente mancare. Avere una ferrea autodisciplina non è utile solo per la stabilità emotiva di cui abbiamo parlato.

Pensa alla gestione di un progetto importante: nel momento in cui i colleghi hanno bisogno di te, la tua diplomazia diventa la tua più grande forza. Tra l’altro, è una disciplina che ti aiuta tantissimo a saper negoziare, non solo con il capo, ma anche con il leader del progetto, con i fornitori dell’azienda. C’è qualcosa di meglio di giungere a un accordo comune, cercando di accontentare tutti e di portare a casa un buon risultato?

Ti consente di non dimenticare la gentilezza

Tendenzialmente, le persone diplomatiche tagliano corto e odiano i conflitti. Se c’è una situazione tesa sul lavoro, sono le prime a mettersi in gioco per cercare di risolverla nel più breve tempo possibile. E lo fanno servendosi di una delle armi più potenti di questo mondo: la gentilezza. Perché non è un errore essere gentili sul lavoro: lo sarebbe non esserlo e mostrarsi sempre in guerra.

Tra l’altro, c’è di più: chi è diplomatico, non dimentica quant'è importante sentirsi apprezzati sul lavoro. Pertanto, sarà sempre pronto a dispensare complimenti al momento opportuno, riconoscendo tutti i meriti del caso. Non lo farà, però, solo quando tutto va bene. Lo farà soprattutto nell'attimo in cui una persona sta cedendo. Perché bisogna spingere sull'acceleratore e far sentire agli altri il proprio appoggio.

Ti dà la possibilità di ampliare i tuoi contatti

Il mondo del lavoro è fatto di contatti umani. E sarebbe uno sbaglio imperdonabile mostrarsi in tono di sfida, senza offrire una reale crescita professionale o creare un legame utile per superare insieme le tensioni e le difficoltà sul lavoro. Ciò non significa essere false o indossare una maschera, ma saper sfoggiare trasparenza e schiettezza coi colleghi, e chi è diplomatica lo sa bene.

Considera che la sincerità è un vestito meraviglioso da indossare sul lavoro coi colleghi: essere aperta all'ascolto, mostrarti interessata verso le storie degli altri, non chiuderti in un guscio è il passo che serve per fare carriera e mostrare che hai delle qualità imbattibili. Con la diplomazia, non sbagli un colpo e ti affermi come indispensabile agli occhi del leader.

Ti permette di ricercare più esperienze

Non è affatto facile essere aperte alle esperienze, ma la diplomazia ti stupisce perché sei fondamentalmente brava a mediare. Se sei diplomatica, non ti fai problemi a lanciarti in esperienze che di solito le altre reputando terrificanti. Hai in previsione un viaggio di lavoro? Porta con te quel pizzico di diplomazia che ti ha sempre contraddistinta, e andrà tutto per il verso giusto.

A volte non ci sentiamo all'altezza della situazione perché tendiamo a sviare i discorsi, a non essere sul pezzo perché abbiamo paura. Quest’ultima ci rende molto più introverse, ma chi ha saputo affinare la diplomazia con il tempo, ha capito anche che la chiusura mentale non porta a nulla di buono, se non a un blocco emotivo nella crescita professionale, oltre che personale.