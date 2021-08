S ono compagni di vita e amici fedeli. Sapevi che il tempo trascorso con il tuo cane non è mai troppo e - anzi - dovresti provare a stare più tempo con lui? Scopriamo insieme perché stare insieme al tuo amico a quattro zampe vale più di ogni altra cosa

L'amicizia tra uomo e cane ha radici antichissime. Si parla, addirittura, di un legame iniziato circa 15000 anni fa, quando gli animali si spostavano in branco per affiancare i popoli in viaggio verso l'Asia orientale. Non è quindi così strano che il tempo con il cane sia quello più prezioso che tu possa spendere, soprattutto perché è uno dei tanti modi per consolidare il vostro rapporto e renderlo ancora più speciale.

L'amore del tuo amico a quattro zampe è incondizionato. E non è solo il tuo migliore amico quando si tratta di giocare o di divertirsi. Sa starti vicino quando non stai bene e alla fine di una giornata particolarmente complicata. Ti propone il suo musino umido per farti capire quanto ti ama e anche per chiederti qualche premio in cambio di una scodinzolata vigorosa. Vediamo perché il tempo che passi con lui è più prezioso di quanto tu possa immaginare.

Sa stare in tua compagnia

Che sia sul divano o in auto, il cane è capace di stare al tuo fianco nella maniera più adeguata. La sua presenza è costante, non è mai distratto e - anzi - attira la tua attenzione per chiedere qualche coccola o per delle attenzioni che si merita solo per essere lì con te.

Inoltre, il tuo Fido può consolidare il suo rapporto con te attraverso il tanto tempo trascorso insieme. Il vostro legame si fortifica perché sente che gli stai prestando maggiore attenzione. Sei la sua persona preferita e dipende completamente da te. Aspettati di trovarlo in ogni stanza della casa o almeno in quelle in cui sente la tua presenza. Questo è il suo modo per farti capire che sei la persona più importante della sua vita.

Trasmette entusiasmo

La vita di un cane non è mai piatta e ha la naturale tendenza a rendere interessante anche quella altrui, soprattutto quella della sua padrona. Il suo entusiasmo è contagioso e non è mosso da niente di particolarmente accattivante.

Potrebbe essere sufficiente aprire la porta del frigorifero o fare un movimento divertente per scatenare la sua gioia. La sua coda inizierà a muoversi all'impazzata ma potrebbe anche esibirsi in salti rocamboleschi, solo per farti ridere. Con il tuo cane, è vietato annoiarsi.

Questa caratteristica è un valore che va mantenuto e coltivato per tutta la sua vita. Ripagalo con tutte le attenzioni che merita (e anche con qualche piccolo premio). Ti accorgerai che vale la pena stare con lui. Le mail, il cellulare e qualche scroll di troppo possono aspettare.

Ti mantiene attiva

Raggiungere l'obiettivo dei 10000 passi al giorno, al fianco del tuo Fido, diventa un gioco da ragazzi. Il tuo amico a quattro zampe ti costringe a muoverti anche quando il richiamo del divano si fa particolarmente forte. E non solo per portarlo fuori o andare al parco a divertirsi.

Inoltre, è anche un perfetto compagno per lo sport. Non solo per passeggiate ma anche yoga, danza e bicicletta. Quando si tratta di muovere le zampe, il cane non si tira mai indietro. Ti accompagna nelle tue attività ed è felice di starti vicino, anche quando preferirebbe sonnecchiare beato su una comoda poltrona.

Ti fa ridere

Ridere fa bene al cuore e, questo, il tuo cane lo sa bene. Non occorre che stia giocando con il suo gioco preferito. Il suo essere divertente si manifesta in ogni modo e in ogni momento della giornata, spesso anche in modo buffo.

Ti è mai capitato che rovesciasse la ciotola del cibo? Bene. Dopo un po' di rimproveri iniziali, non puoi di certo resistere al suo sguardo che chiede perdono, strappandoti anche un sorriso.

La sua natura giocosa sarebbe in grado di conquistare anche i cuori più duri. In più, è un vero talento nel giocare a nascondino e riportare tutto quello che vuoi che sia sistemato ai tuoi piedi. Il tempo vola e questo suo essere così simpatico attira anche altre persone, favorendo nuove conoscenze e amicizie.

Ti supporta emotivamente

Il cane sa perfettamente quando è il momento per dedicarsi ai giochi e quale, invece, quello per essere seri. Si accorge immediatamente del tuo umore e sa starti vicino anche quando hai avuto una giornata storta e non hai proprio nessuna voglia di divertirti.

Accarezzare il tuo cane rappresenta anche una ventata di benessere, grazie al rilascio dell'ossitocina (l'ormone dell'amore) che si irradia nel tuo corpo e ti fa stare meglio immediatamente. Il tempo che passi con lui è inestimabile perché non è mai scontato. Ti sta vicino nei momenti di gioco, nello sport e nelle giornate no.

Ti aiuta a controllare le emozioni perché sa calmarti quando sei agitata e sa tirarti su quando sei giù di morale. Il suo prendere parte alla tua vita è disinteressato. Ogni suo gesto è mosso dall'amore (a meno che non si tratti del suo cibo preferito: allora un po' di opportunismo non guasta!).