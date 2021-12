È il periodo dell’anno in cui la voglia di stare insieme diventa più forte che mai. E può diventare anche l’ispirazione perfetta per i doni natalizi!

Sempre magica, l’atmosfera natalizia. Si avverte qualcosa di speciale, lo spirito è diverso dal solito, ci si sente più vicini alle persone care. Ma bisogna fare i conti con l’eterno dilemma dei regali. Sei a caccia di idee originali? Il connubio food&drink è una carta sicura, anzi vincente. Pensaci: innanzi tutto, mangiare è uno dei piaceri della vita. Se poi c’è anche qualcosa da sorseggiare, che “coccoli” ulteriormente il palato, meglio ancora. I migliori brand del settore, inoltre, per Natale mettono in campo proposte ad hoc, caratterizzate da un’alta qualità e da packaging davvero accattivanti. Perché l’occhio vuole sempre la sua parte. Per completare l’opera, punta sui giochi da fare tutti insieme: saranno più che graditi, vedrai. In altre parole, la convivialità e la condivisione, irrinunciabili in questo periodo dell’anno, possono diventare l’ispirazione perfetta per i tuoi doni.

Per le serate tutti insieme

Il periodo di Natale è l’occasione perfetta per organizzare divertenti serate in compagnia. E il tuo regalo potrebbe diventare parte integrante del menu. Pensiamo in primis al classico panettone o pandoro: le farciture ormai virano verso l’infinito, alle opzioni tradizionali si affiancano decine di altri gusti, sempre più innovativi. Diventa facilissimo, così, trovare una versione che metta tutti d’accordo. Molto apprezzate sono inoltre le confezioni contenenti anche una bottiglia di spumante o di liquore, così il brindisi è servito. Un’infallibile alternativa? Una ricca scatola di cioccolatini, of course. Però ti vogliamo dare un’idea ancora più originale, un po’ insolita: puoi scegliere dono che non c’entri nulla col dessert. Sì, è un modo per sorprendere tutti ed evitare “doppioni”. Esempi? Pasta della migliore qualità, un raffinato condimento, un mix di salumi e formaggi. Il tutto accompagnato da un buon vino.

Panettoni e pandori solidali

Se vuoi alzare il tiro, per Natale regala un panettone solidale, sinonimo di bontà in tutti i sensi. Diversi marchi, per esempio, hanno deciso di destinare parte del ricavato delle vendite dei panettoni a progetti di sviluppo e assistenza umanitaria; altri sostengono la ricerca su malattie rare, oppure gli interventi a favore delle vittime di guerre, o ancora iniziative green finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente. L’elenco delle buone cause è lungo e variegato. L’idea di diventarne parte attiva semplicemente acquistando un panettone, che a sua volta sarà un dono per una persona cara, merita un bel 10 e lode.

Per un break natalizio

Passare ore a chiacchierare con le amiche, scambiando confidenze e facendosi anche delle gran risate: cosa c’è di più bello? Allora, una magnifica idea regalo può essere un set di infusi invernali, gustosi e profumati, da sorseggiare fumanti. Se completi il tuo dono con una confezione di mieli dai gusti diversi, l’effetto sorpresa è garantito. Non solo. Pensando a un infuso caldo, è inevitabile immaginare anche qualche biscotto da sgranocchiare. Procedi: puoi scegliere una confezione natalizia – quelle in latta, dall’impronta retrò, sono perfette – oppure scommettere sulla creatività. Non è difficile trovare in commercio kit per preparare e decorare i biscotti hand made, magari coinvolgendo anche i piccoli di casa e dando forma a tanti personaggi diversi. La soddisfazione sarà doppia, vedrai. E per l’amica che è sempre di corsa, che spesso dimentica perfino di pranzare, ecco una dritta a dir poco insolita: le limited edition di zuppe, insalate e minestroni a tema natalizio. Da mettere però in frigo, non sotto l’Albero!

1 di 11 - Infusi Winter Collection POMPADOUR

2 di 11 - Kit The Taste of Christmas CAMEO

… E poi arriva il momento di giocare

Le lunghe sessioni di gioco sono un altro must del periodo natalizio. E proprio questo spirito goliardico è un’onda da cavalcare per chi desidera fare regali diversi dal solito. Il mazzo di carte è obbligatorio, non si discute. Ma ci sono altre opzioni da considerare, tutte garanzia di un divertimento assoluto. I giochi da tavolo, tanto per cominciare: sfide coinvolgenti che fanno volare il tempo e permettono di calarsi nelle più svariate identità,. Per mettersi ulteriormente alla prova, perché non cimentarsi tutti insieme con circuiti di biglie interattivi o appassionanti puzzle, coinvolgendo anche i più piccoli? E a proposito di bambini, i giochi sono sempre i regali più ambiti, sinonimo di felicità pura. C’è l’imbarazzo della scelta, dai kit per dipingere (che tentano anche gli adulti, ammettiamolo) alle slot car passando per i costumi ispirati ai loro beniamini. A Natale puoi!

1 di 6 - Monopoly - Niente è come sembra HASBRO

