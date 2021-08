U na settimana di 160 eventi fra musica, cultura, spettacolo, sport...e tanta voglia di tornare finalmente a sorridere.

L’estate 2021 si tinge di “rosa” in Romagna…ma questa volta per una settimana! E tu sei pronta a lasciarti conquistare dalla Notte Rosa? Sì, perché uno degli eventi più attesi si trasforma in un vero e proprio appuntamento (imperdibile!) fatto di 160 eventi. È tutto quello che ci vuole in un momento come questo. Anzi, è un modo per ripartire proprio dalla cultura e puntare su questa ma finanche sul turismo, nel rispetto delle norme previste con controlli contingentati, controlli in entrata e rispetto del distanziamento.

“Finalmente un sorriso”, quindi, per ritornare alla vita di sempre quando non c’era il Covid-19 e potevi lasciarti trasportare alle atmosfere spensierate dell’estate. Ed è proprio questo il claim della “Notte Rosa” che si svolgerà dal 26 luglio al 1° agosto tingendo la Romagna del colore più dolce. La Costa e l’entroterra diventeranno i palcoscenici naturali sui quali si distribuiranno gli eventi, con grandi nomi della musica e della cultura e poi tanti appuntamenti dedicati a tutta la famiglia.

“Abbiamo bisogno di un sorriso e di una musica leggerissima. Abbiamo bisogno di stare insieme in sicurezza, in quegli spazi grandi e ‘open’ come il nostro cuore e la nostra voglia di tornare alla vita”, ci spiega Andrea Gnassi, presidente di VisitRomagna. E aggiunge: “La notte rosa 2021 non è una scommessa. Semmai la certezza che la vita si riorganizza in maniera diversa per continuare con gli affetti, l’amicizia, il divertimento che ci consentono di guardare con fiducia al futuro”.

Avanti dunque alla musica, la vera protagonista di questa estate romagnola, e non solo. Anche la danza, la cultura, lo sport…Sono tanti anche i protagonisti illustri di questa settimana, Enzo Iacchetti, Sottotono, Vittorio Sgarbi, Dario Vergassola, Pupi Avati, Morgan, Giusy Ferreri, Diodato, Bugo – solo per citarne alcuni.

Di rosa si tingeranno anche i monumenti e gli edifici, e poi l’immancabile spettacolo di fuochi d’artificio a mezzanotte lungo tutta la Riviera Romagnola. Anche i motori si tingeranno di questo colore. Sì, perché tra il 29 luglio e il 1° agosto il Misano World Circuit ospiterà la Women’s European Cup, il primo Campionato Europeo Femminile su moto di 300 cc di cilindrata, con sessioni di prova e gara in notturna. Per l’occasione la giovane e velocissima pilota spagnola Maria Herrera indosserà un casco personalizzato Notte Rosa che andrà al vincitore di una lotteria ad estrazione che si terrà sabato sera ed il cui ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca per le cure del tumore al seno.