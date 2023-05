Italia Loves Romagna, tutte le star al concerto-evento per gli alluvionati

I big della musica italiana il 24 giugno a Reggio Emilia per Italia Loves Romagna, il concerto benefico per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione

I big della musica italiana insieme per la Romagna. È questo lo spirito che anima "Italia Loves Romagna", il concerto-evento in programma il 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione.

I 15 big sul palco del Campovolo

Sul palco saliranno Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. Segno che la musica e i suoi protagonisti possono fare cose importanti, come creare ancora una volta un evento in cui sarà la forza dell'unione degli artisti e del pubblico a essere fondamentale, per un momento di solidarietà e aiuto concreto.

Insieme per beneficenza

La musica italiana si unisce nuovamente per raccogliere fondi a sostegno della Romagna e dei suoi abitanti. Lo fa 11 anni dopo "Italia Loves Emilia", il concerto realizzato nel 2012 per sostenere la regione devastata dal sisma. Allora 14 big della musica italiana si riunirono a Campovolo: da Biagio Antonacci a Ligabue, oltre a Baglioni, Elisa, Ferro, Giorgia, Jovanotti, Litfiba, Mannoia, Zucchero, Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Giorgia.

L'invito del sottosegretario alla Cultura

Il primo evento di raccolta fondi che il mondo della musica, con il supporto del ministero della Cultura, realizzerà a favore delle popolazioni alluvionate, è stato annunciato dal sottosegretario Gianmarco Mazzi. "Due gli obiettivi - ha affermato Mazzi -: raccogliere più fondi possibili e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell'estate 2023 in Romagna, per portare vita e aiutare quello splendido territorio a risollevarsi".

Dove acquistare i biglietti per Italia Loves Romagna

I biglietti per "Italia loves Romagna" saranno disponibili in prevendita dalle ore 11 di martedì 30 maggio sui circuiti Vivaticket, TicketOne e Ticketmaster.

Ad agosto il Live Charity Concert

"Italia Loves Romagna" non sarà l'unico evento di solidarietà. Anche i sindaci e presidenti della Provincia di Ravenna, del nuovo circondario Imolese, il sindaco della Città metropolitana di Bologna, e i presidenti delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini hanno lanciato un appello, a cui ha subito aderito Laura Pausini, per mettere in scena un grande evento di raccolta fondi per le popolazioni colpite dall'alluvione.

Pausini: "La mia Romagna chiama. Io ci sono"

Si chiamerà Music Valley-Romagna Mia, Live Charity Concert e si terrà il 5 agosto all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, nell'ambito della ricorrenza dei suoi 70 anni. Immediata l'adesione di Pausini sui social: "La mia Romagna chiama. Io ci sono. Vi aspetto", ha scritto l'artista, che ha postato in questi giorni link per aderire alle raccolte fondi: "Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia. Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente".

Adesione via social anche per Samuele Bersani, mentre Cristina D'Avena scrive: "Come potrei non esserci". Chissà se ci sarà Gianna Nannini che ha postato un video in cui canta Romagna mia "con il cuore in Romagna".