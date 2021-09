È vero che esistono dei nuovi segni zodiacali (e che il nostro potrebbe essere sbagliato)?

P reparati a rivedere quello in cui hai creduto da quando sei nata. Ebbene sì, secondo la Nasa non solo esisterebbe un 13° segno zodiacale, ma quello al quale ti sei sempre riferita potrebbe essere sbagliato. Vediamo insieme quali sono le novità che potrebbero riguardarti

I nuovi segni zodiacali potrebbero sconvolgere quello in cui hai sempre creduto. Secondo la Nasa, infatti, la posizione delle stelle introdurrebbe un nuovo segno - Ofiuco - sconvolgendo il calendario dello Zodiaco così come l'abbiamo conosciuto fino a oggi. E sì, potresti non essere più una Capricorno ma una Sagittario.

Questa novità, inoltre, potrebbe anche significare una riformulazione degli estremi per il calcolo dell'ascendente, quello che determina il modo in cui ti comporti con le altre persone. Tuttavia, Ofiuco non sarebbe una scoperta della Nasa ma sarebbe stata intercettata addirittura dei Babilonesi, che però avevano deciso di non inserirla in calendario poiché rispondente alla loro divisione del cosmo basata su numeri pari. Vediamo insieme come potrebbe cambiare lo Zodiaco se il tredicesimo segno venisse introdotto.

Ofiuco e i nuovi segni zodiacali che sconvolgono tutto

Un uomo barbuto che tiene in mano un grosso serpente. Così è rappresentato Ofiuco, colui che dà il nome alla costellazione scoperta dai Babilonesi e inserita nella loro concezione del cosmo, che hanno tenuto per loro stessi e codificato con la loro numerazione fatta di numeri pari. A scoprire il vaso di Pandora ci ha pensato la Nasa, che ci ha sconvolte parlando di un 13° segno zodiacale.

Ofiuco corrisponderebbe alle nate tra il 30 novembre e il 18 dicembre, andando a intercettare le "vecchie" Sagittario e facendo slittare l'intero calendario. Con questa curiosa novità, potrebbe cambiare tutto. Compreso il calcolo dell'ascendente che ci racconta qualcosa in più in merito alla nostra personalità e al modo in cui ci rapportiamo alle altre persone.

Astronomia, non astrologia

Calma, l'esistenza di Ofiuco non comporta lo sconvolgimento totale del tuo oroscopo. Lo studio della Nasa, infatti, non avrebbe niente a che vedere con un eventuale rivoluzione del calendario. L'inserimento di Ofiuco tra i nuovi segni zodiacali viene riproposta ciclicamente dal 2016, anno in cui è avvenuta la scoperta della costellazione tenuta nascosta dai Babilonesi.

I conti astronomici hanno infatti messo in evidenza come i calcoli sulle costellazioni fossero errati, facendo emergere la concezione di un oroscopo a 12 segni poi rivelatasi approssimativa. Ofiuco o Serpentario, il famigerato tredicesimo, non corrisponderebbe ad alcun segno zodiacale ma solo di un puro calcolo, che non ha niente a che fare con il calendario dell'oroscopo.

Le caratteristiche delle potenziali Ofiuco

Come sai, ogni segno zodiacale ha le sue caratteristiche precise. La posizione delle stelle al momento della tua nascita determinano il cuore della tua personalità e, questo discorso, potrebbe valere anche per le Ofiuco. Queste potrebbero infatti assorbire parte delle particolarità dello Scorpione e del Sagittario.

Se sei una potenziale Ofiuco, quindi, sei una persona introversa ma anche molto altruista. Sai prenderti cura degli altri e ami rispettare l'ambiente. Le Ofiuco sarebbero degli ottimi medici, professione che è richiamata anche dal serpente che identifica anche la costellazione. Questo è infatti l'animale che è presente sul bastone di Asclepio, simbolo greco della medicina.

Secondo altre correnti di pensiero, sembrerebbe che la raffigurazione del Serpentario corrisponda a un uomo egiziano realmente esistito, Imhotep, che ha fondato la medicina, poi tramandata in Grecia.

Perché Ofiuco non può essere un segno zodiacale

Il motivo per il quale Ofiuco non può essere inserito nell'oroscopo è molto semplice e si riferisce al modo di dividere l'ellittica solare in 12 sezioni utilizzato nell'antichità. Non sarebbe, quindi, una suddivisione in costellazioni. In più, il transito del Sole nella costellazione del Serpentario durerebbe solo 19 giorni, un periodo che non corrisponde a quello degli altri segni.

Ofiuco non è stato mai preso in considerazione dagli astrologi e, probabilmente, non sarà inserito nell'oroscopo tradizionale. Le previsioni a cui fai riferimento sono ancora perfettamente valide e non devi temere, ma se non sai trattenere la curiosità, allora scopriamo come cambierebbero i segni se fosse aggiunto anche il Serpentario. Se poi fosse aggiunto come costellazione ufficiale, si dovrebbe tenere conto anche della precessione, che indica il cambiamento dell'inclinazione dell'asse terrestre che varia ogni 26000 anni.

Come cambierebbe l'oroscopo con Ofiuco

Nel caso in cui Ofiuco (o Serpentario) fosse introdotto nell'oroscopo - nonostante quest'ipotesi sia molto remota - il calendario cambierebbe nel modo che segue, sconvolgendo tutti i segni per come li conosciamo da sempre.

L'Ariete cadrebbe dal diciannove aprile al 14 maggio;

Il Toro dal quindici maggio al ventuno giugno;

I Gemelli tra il ventidue giugno e il venti luglio;

Il Cancro dal ventuno luglio e dieci del mese successivo;

Il Leone dall'undici agosto al sedici settembre;

La Vergine dal diciassette settembre al trentuno ottobre;

La Bilancia dal primo al tredici novembre;

Lo Scorpione dal quattordici al ventinove novembre;

L'Ofiuco dal 30 novembre al 18 dicembre;

Il Sagittario dal diciannove dicembre al venti gennaio;

Il Capricorno dal ventuno gennaio al sedici febbraio;

L'Acquario dal diciassette febbraio al dodici marzo;

I Pesci dal tredici marzo al diciotto aprile.