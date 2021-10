E venti online: come creare sinergie e far funzionare il team di lavoro

Rapporti con i colleghi distesi e senza stress, nessuna perdita di tempo, e raggiungimento degli obiettivi davanti allo schermo di un pc. Tutto questo è possibile organizzando lavoro ed eventi online avendo un team unito. Si tratta di pure performance management, che aiutano a sviluppare determinate competenze trasversali dei dipendenti, e a creare una squadra di lavoro sempre più coesa.

Un'azienda, oggi più che mai visti i cambiamenti provocati necessariamente dalla pandemia, è portata ad organizzare un evento online per diverse ragioni. Non solo per rispondere a norme anti contagio, con spazi, luoghi e distanze sociali, ma anche in un'ottica di pura strategia. Le ragioni, infatti, possono essere sia la crescita rapida dell’azienda come la crisi del mercato. Oppure mettere in sinergia dipendenti con skills e culture diverse in caso di fusione o acquisizione. In queste circostanze possono insorgere problemi di incomunicabilità che vanno gestiti per tempo, per il benessere del team che dovrà collaborare unito.

Motivazione e Consapevolezza

Motivare le persone è una delle ragioni per le quali vengono organizzati eventi online avendo un team unito. Senza dubbio, l'evento, la call o una presentazione, sono dei momenti sociali in cui i dipendenti, anche se non varcano la porta dell’azienda, sono i protagonisti che avranno comunque il compito di portare a termine progetti e raggiungere obiettivi. Tutti i membri della squadra di lavoro devono essere motivati e far parte di una azienda viva, attiva, che pensa a loro e alle loro esigenze (famigliari, sociali, lavorative in genere).

Creare consapevolezza per i dipendenti significa, in primis, avere coscienza di ciò che l'azienda rappresenta, della sua mission, dei suoi obiettivi futuri. L’evento online è un’occasione preziosa per il team che avrà ben chiari i potenziali del posto per il quale lavora, aumentando così la motivazione e l’autostima di ogni membro del team.

Creare sinergie nel team

Creare sinergie consente di sviluppare le capacità di lavorare in team e può rivelarsi utile per ogni organizzazione, perché la predisposizione al fare rete non è una capacità innata di ognuno di noi: il lavoro in team può essere facilitato dalla creazione di un ambiente relazionale e lavorativo che funziona perché positivo.

Il team potrà essere solido ed coeso quando ci si incoraggia a vicenda. Un evento online è una sorta di allenamento alla collaborazione a distanza per creare le condizioni per il lavoro di squadra e motivare i membri del team a lavorare in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi.

Ruoli e Clima positivo

Per rendere il team più coeso, anche durante gli eventi online, devono essere chiari gli obiettivi per tutta la squadra. I ruoli distinti basati su capacità e skills diversi. Le attività del gruppo devono progredire con una piena collaborazione e lavoro di squadra. Così facendo si promuove la cultura di un gruppo di lavoro o delle aziende. Un altro elemento centrale è la comunicazione efficace e diretta che crea gruppo tra i membri del team nell'ottica della condivisione delle informazioni.

Quando si organizza e si tiene un evento online è funzionale che ciascun membro del team si senta parte attiva del programma e degli interventi. Deve essere incoraggiato a dare un contributo, a dire la propria, a proporre soluzioni e prospettive personali. Un senso di partecipazione che cementificherà la coesione della squadra. Se l'evento online si svolge su un terreno non scivoloso, in un clima rilassato e positivo, si creerà naturalmente un’attitudine proficua nelle relazioni interpersonali.

Meno distrazioni e meno stress nel gruppo

Un evento online ha evidenti vantaggi, logistici e pratici che si ripercuotono positivamente sul rendimento individuale e sulla collaborazione tra colleghi. Ci sono meno distrazioni, meno perdite di tempo (dovute spesso ai trasferimenti e ai trasporti) e maggiore concentrazione sul lavoro. Gli eventi online, inoltre, rispetto ai medesimi di persona, tendono a svolgersi in tempi più ristretti, lasciando quindi maggior libertà durante il resto della giornata ai membri del team, che potranno anche coltivare insieme passioni e sport oltre il lavoro.

La chiacchiera e lo svago, tuttavia, sono da considerare anche durante gli eventi online. Prima e dopo i lavori, infatti, ci si può intrattenere con i colleghi o alcuni di essi, a parlare. Questo rafforzerà maggiormente lo spirito di coesione.

La libertà che offre il poter organizzare e partecipare ad eventi online, da parte dei membri di un team, è oggettivamente impagabile. Se è vero che viene meno la comunicazione non verbale, l'empatia con i colleghi, l' avere molto più tempo per se stessi e per la famiglia riduce di gran lunga lo stress e favorisce la performance. Si diventa più produttivi e propensi a fare gruppo, in questo modo.

Con i colleghi, come in azienda

Gli eventi online, last but not least, devono essere organizzati per funzionare: si dovrà stabilire un orario comodo per tutto il team, definire un ordine del giorno preciso, e una durata (cercando di non superare la durata di 90 minuti, oltre i quali si potrebbe perdere la concentrazione). Anche le pause caffè vanno considerare: un rito che consente di socializzare con il collega, anche se solo virtualmente.