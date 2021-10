P er ottenere un buon lavoro con poca esperienza non basta inviare quintali di curriculum online. Non abbatterti, anche se difficile non è una missione impossibile!

Che tu sia alla prima ricerca o, al contrario, una persona che ha deciso di cambiare vita e ripartire da zero, ottenere un buon lavoro con poca esperienza non è un'impresa semplice, né così scontata. A dirla tutta spesso è un bel problema.

Non è raro leggere annunci che sono letteralmente dei paradossi: aziende che cercano figure giovani e neolaureate, ma con alle spalle un bel gruzzoletto di anni di esperienza. Ed è lì che, specialmente se sei agli inizi, ti senti sopraffare da un unico pensiero: non ce la farò mai.

Tra settori che si estinguono in un batter di ciglio, la tecnologia che avanza e un mondo che corre sempre più veloce, rischi di restare indietro. Ma c'è una buona notizia: ottenere un buon lavoro con poca esperienza non è un'impresa impossibile. Qui ti diamo qualche consiglio utilissimo in tal senso.

Occupati della tua formazione

Per dirlo in modo semplice, se vuoi ottenere un buon lavoro con poca esperienza devi prima di tutto studiare! E non parliamo della formazione "tradizionale", vale a dire quella accademica (sacrosanta, ma spesso poco funzionale).

Devi rimpolpare il tuo curriculum vitae, implementando tutte le conoscenze tecniche e inerenti al lavoro che avresti intenzione di accaparrarti e scegliendo, quindi, corsi professionali e workshop specifici. Qualche certificazione in più non guasta mai!

Non sottovalutare l'importanza dei tirocini

Lavorare gratis non piace a nessuno e del resto non è neanche accettabile (oltre che legale). Perciò non sentirti in difetto se qualche volta istintivamente ti tiri indietro di fronte alla possibilità di cimentarti in tirocini e praticantato, che il più delle volte prevedono proprio un monte di ore lavorative in azienda ma senza alcuna retribuzione.

Il problema è proprio questo: sottovalutare l'importanza di questo tipo di esperienze, che nel gergo tecnico si chiamano "work experiences", non è del tutto corretto. Specialmente se alla fine di un percorso di formazione, un tirocinio ti dà la possibilità di toccare con mano l'ambito di lavoro in cui vorresti fare strada e con progetti reali, non soltanto con la teoria.

Valorizza le tue skills

Formazione e pratica sono essenziali, costituiscono il tuo punto di partenza e un ottimo modo per arricchire il tuo curriculum. Ma hai mai pensato che guardare dentro di te e capire quali sono realmente i tuoi punti di forza potrebbe essere un ulteriore freccia al tuo arco?

Prendi carta e penna (letteralmente) e inizia a stilare una lista delle tue skills. Abilità, pregi, doti personali come la capacità di motivare le persone, essere multitasking, saper parlare in pubblico.

In parole povere cerca di individuare tutto ciò che hai coltivato con l'esperienza personale, non solo lavorativa, e che potrebbe esserti utile nell'ambito lavorativo a cui stai cercando di approcciarti. Potrebbe sorprenderti come perfino i tratti della personalità possano essere una chiave per ottenere un buon lavoro pur avendo poca esperienza.

Amplia la tua rete di contatti

Trascorrere intere giornate a leggere annunci online e inviare curriculum vitae - che tra l'altro spesso neanche vengono letti - non è un buon modo per ottenere un lavoro se sei alle prime armi e con poca esperienza. Considera che le aziende sono letteralmente sommerse di e-mail e chiamate e non possono dare conto e ragione proprio a tutti. Allora cosa puoi fare?

Prendi il caro, vecchio "passaparola" e sfruttalo per il tuo scopo. Parla con amici, conoscenti, parenti e con chiunque potrebbe essere un potenziale anello di congiunzione con l'ambiente lavorativo di tuo interesse. Un'occupazione temporanea è prima di tutto un modo per fare esperienza e ampliare il tuo curriculum, ma diventa anche occasione per coltivare la tua personale "rete" di contatti.

Iscriviti a Linkedin

Ammettilo, quanto tempo trascorri tra Facebook, Instagram e tutti i social del mondo per guardare video di gattini o seguire le tue influencer preferite? Ebbene, dovresti prendere parte di questo tempo e sfruttarlo in modo diverso, concentrandoti sulle potenzialità di uno strumento come il web.

Non occorrono imprese mirabolanti né che tu sia un genio dell'informatica, comincia piuttosto ad aprire un profilo su Linkedin, sistemando per bene il tuo curriculum e indicando tutte le tue skills. Per ottenere un buon lavoro questo social si conferma un ottimo strumento, perché ti mette in mostra direttamente davanti agli occhi delle aziende in cerca di personale.

Sfrutta il potere del web

Social a parte, le potenzialità del web quando sei alla ricerca di un lavoro (soprattutto se con poca esperienza) non finiscono mica qui. Questo mondo virtuale e senza confini ti consente di metterti in contatto direttamente con gli esperti del settore, di entrare a far parte di gruppi professionali di una certa importanza.

Pensa a blog, siti specializzati, forum e anche gli stessi profili social: tutti sono il campo perfetto per conoscere gli esperti, confrontarti con loro o con chi come te si interessa a quel determinato ambito lavorativo, imparare cose nuove (e utili) e - perché no - inciampare in qualche ghiotta occasione lavorativa.