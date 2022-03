P rodotto in un paradiso naturale e secondo tecniche antiche, ha un sapore inimitabile e regala un'intensa esperienza sensoriale. Edizione limitata.

Grande novità in casa Nespresso: è arrivato il caffè Papua New Guinea. Un’edizione limitata che arricchisce la gamma Master Origins; uno Specialty Coffee di qualità superiore che nasce nel remoto entroterra montuoso degli altipiani occidentali della Papua Nuova Guinea.

Chicchi di Arabica eccezionali, resi tali sia dal territorio in questione, un vero e proprio paradiso naturale, sia dalla sapienza dei coltivatori locali, che continuano a utilizzare antiche tecniche di lavorazione.

Una coltivazione naturale

Papua New Guinea, nuovo e pregiato caffè della gamma Master Origins di Nespresso, viene coltivato da piccole aziende agricole nella valle Waghi, la cui altitudine è compresa fra i 1.400 e i 2.200 metri sul livello del mare. L’ambiente e il clima aiutano i chicchi a mantenere più a lungo la loro dolcezza, che ricorda il miele, ma molto conta anche la metodologia produttiva, totalmente naturale. Dopo il processo di fermentazione, che dura due giorni, i chicchi vengono lavati e lasciati asciugare al sole.

Quindi si procede con la tostatura per mezzo della torrefazione separata, con un tempo mediamente breve e una bassa temperatura. La maggior parte del caffè viene cioè torrefatta durante la prima tostatura, che perciò risulta chiara, mentre per una quantità minore si procede con una seconda tostatura, scura, che aggiunge intensità e dona una nota più decisa.

Il sapore

Papua New Guinea, disponibile per Original e per un periodo limitato, sprigiona in tazza note fruttate, che risaltano anche grazie a un’acidità decisa e un corpo vellutato. Un caffè per veri intenditori, per chi desidera il massimo.

Può essere degustato come espresso (40 ml) o lungo (110 ml), è disponibile presso le Boutique Nespresso ma anche reperibile tramite app e online sul sito www.nespresso.com, fino a esaurimento scorte.

La certificazione Q Coffee

A rendere il caffè Master Origins Papua New Guinea di Nespresso ancora più pregiato è la certificazione Q Coffee, rilasciata dagli esperti classificatori del Coffee Quality Institute.

Per l’esattezza viene classificato come Specialty Coffee, ovvero un caffè che dimostra una qualità superiore, dalla piantagione alla torrefazione.