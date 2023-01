Passione jeans, anche i vip non possono farne a meno

A ccessorio intramontabile nel guardaroba di ogni donna: anche le star lo amano

Senza di loro non puoi stare. Li indossi per andare al lavoro, così casual e dinamica, ma non ci rinunci neppure nelle occasioni più speciali, magari abbinati a incantevoli tacchi a spillo. Storia antica e fascino eterno, è il connubio perfetto che assicura ai jeans un successo senza tempo: anche le celebrities non possono farne a meno. Le vip in jeans sfoggiano outfit casual o eleganti e sono di ispirazione per tutte noi...

Vip in jeans: il successo della vita alta

Anche se i modelli a vita media e bassa rischiano di rubare il primato di jeans più cool, non potete dire addio ai pantaloni a vita alta. Sono un cult degli anni Novanta, ma anche oggi sono davvero imprescindibili nel guardaroba di noi donne. Per quelle più mature è un attesissimo ritorno alle origini, per le millennials una conquista vintage a cui non è possibile rinunciare. Se eri in trepidante attesa di rispolverare i tuoi vecchi pantaloni a vita alta, eccoti accontentata. Finalmente le maniglie dell’amore non sono più in vista e con la pancia coperta sei davvero a tuo agio. Ora non ti resta che scegliere tra le sue diverse forme: sei del team "zampa di elefante" o preferisci il cropped flare jeans?

Chi fa della comodità un cavallo di battaglia, può optare anche per i jeans mom fit, eleganti e cool al contempo. Si tratta di un modello a vita alta che si abbina bene a sneakers, ballerine, stivali flat o stivaletti con un piccolo tacco, oltre che con i tacchi tradizionali (che meglio si addicono a una camicetta sbottonata). Sono perfetti per andare in ufficio o concedersi una gita fuori porta.

Lo sa bene la supermodella statunitense Bella Hadid, che con i suoi jeans a vita alta dà vita a un look basic da sfoggiare tutti i giorni. Al pantalone, infatti, abbina una canottiera bianca e una borsa in pelle nera.

Li sfoggia con finezza e disinvoltura anche l'attrice americana Kirsten Dunst, che al jeans a vita alta - impreziosito dai bottoni in vista - abbina un'elegante camicia bianca con ricami in pizzo.

In tendenza i jeans skinny e a gamba dritta

Con il suo gusto basic e grintoso, il jeans resta l'amico fedele degli outfit quotidiani. Se vuoi sempre essere alla moda, non rinunciare ai jeans skinny e a gamba dritta. Nelle passerelle non manca mai: si tratta di un modello che sa essere sportivo e sensuale al contempo. Quindi, perché farne a meno? È lo stile giusto per dare un tocco più grintoso anche agli outfit più semplici. Se vuoi cambiare leggermente il tuo stile, è sufficiente scegliere jeggings con orli svasati ed extra lunghi, l'ideale per silhouette slanciate.

Un'altra vip che non può fare a meno dei jeans stretti è Meghan Markle, chiacchieratissima moglie del principe Harry. Con il suo modello skinny, la duchessa di Sussex dà vita a un outfit elegante. Al pantalone, infatti, abbina blazer e tacco a spillo.

Jeans dal gusto retrò: il look delle supermodelle

Non possono mancare i jeans flared e a zampa, che con il loro fascino vintage e il gusto un po' retrò sono diventati irrinunciabili. Ecco, tienili stretti anche per il nuovo anno. Quel tocco anni Novanta e Duemila è pronto a influenzare le passerelle di tutto il mondo.

L'oversize è di tendenza e nel tuo guardaroba non deve mancare, anche quando si parla di jeans. Per essere alla moda ti basterà indossare pantaloni larghi, meglio ancora se larghissimi. Nell'era della sostenibilità, l'effetto used è sempre ben accetto. Promossi i jeans a zampa con lavaggi e strappi.

Sceglie i pantaloni a zampa persino Cindy Crawford, che sfoggia con successo un look casual e sportivo. Il segreto? Al suo jeans abbina una giacca e una t-shirt nere, in pendant con borsa e scarpe.

Opta per un look dinamico anche Naomi Watts. L'attrice, infatti, passeggia con il suo cane indossando jeans a zampa, sneakers e camicetta a pois. Il tocco di classe? Gli occhiali da sole da vera diva, che ben si conciliano al fascino retrò del suo pantalone.

I puddle jeans

Larghi ed extra lunghi, sfiorano terra e sono perfetti per chi ama osare. Gusto avventuriero e dinamico, il jeans "pozzanghera" - altresì chiamato "puddle jeans" - è una nuova moda (e i vip non ci rinunciano). Con il suo tocco anni Novanta, è l'ideale per chi ha animo coraggioso e spirito dinamico. Non solo sneaker, stivali e zeppe: anche con le scarpe a punta creano un abbinamento perfetto. Per farli risaltare, bisogna puntare su silhouette a vita alta, che diano un effetto di pancia piatta e gambe chilometriche.

E allora da chi prendere spunto se non da Chiara Ferragni? La famosa fashion blogger indossa jeans "pozzanghera" abbinati a un mini top che ne richiama il colore. A impreziosire l'outfit ci pensano gli accessori.

Perché scegliere i jeans modello cargo e con tasconi

Di ispirazione militare, i jeans modello cargo tornano di moda. Piacciono per la loro fantasia ampia e morbida e per le tasche XL. Da sfoggiare con disinvoltura, sono l'opzione giusta sia per le donne alte sia per quelle più basse. Si addicono bene in caso di vita alta e orlo stretto, da indossare con top e stivali, ma anche con maglioni o body attillati.

Anche i jeans cargo sono imprescindibili nel guardaroba dei vip. Se vuoi scoprire come abbinarli, segui l'esempio delle Kardashian: ai pantaloni cargo, le due sorelle aggiungono tacchi a punta, mini t-shirt e top nero, che dà vita a un sensuale gioco di vedo e non vedo.

Jeans patchwork, la moda firmata Chiara Ferragni

Davanti a jeans chiari e scuri sei perennemente indecisa? Con la nuova moda del momento non sarà più un problema, anzi. Potrai averli entrambi in un solo pantalone. Com'è possibile? Si tratta dei jeans patchwork o bicolor, perfetti per chi desidera puntare su un effetto slanciante. Abbandona il tradizionale jeans e punta su sfumature diverse per dare vita a un outfit originale e sorprendente. Il jeans patchwork è il tripudio della creatività: il modo giusto per dare nuova vita a un vecchio paio di jeans.

E se li indossa persino Chiara Ferragni, perché dovresti rinunciarci? È elegantissima con la camicia bianca e il gilet.

L'eterna bellezza dei jeans

Sei jeans addicted? Allora saprai benissimo che di loro non ci si stanca mai. Lo sanno le nostre mamme, testimoni della rivoluzionaria tendenza denim che ha dettato mode e cambiato gli stili di un'epoca ancora conformista e tradizionalista. Lo sappiamo anche noi, che in ogni stagione non resistiamo alla tentazione di un nuovo paio di jeans, sempre casual e alla moda. Anno dopo anno, siamo pronte a seguire i trend del momento, per restare costantemente aggiornate e al passo con i tempi. Nel nostro armadio c'è l'imbarazzo della scelta, eppure li accogliamo sempre con piacere. I jeans sono un investimento sicuro, facili da abbinare a seconda dell'occasione. Sono comodi e mai fuori contesto. Puoi indossarli dal mattino alla sera, sentendoti sempre a tuo agio e in perfetta sintonia con il tuo corpo. Puoi usarli per andare al lavoro, a scuola o in università, ma anche per sbrigare tutti gli altri impegni. E chi ti impedisce di indossarli per una cena romantica o in qualche altra occasione speciale? Insomma, dei "blue jeans" è impossibile fare a meno.

Non passano mai di moda, ma si modernizzano e diventano sempre più affascinanti. Si abbinano perfettamente a ogni nostro capo, dando vita a look sempre nuovi. Puoi indossarli per essere sportiva e trendy, ma anche per esaltare la tua femminilità, in un mix perfetto di eleganza e comodità. Ed ecco allora che lo stesso paio di blue jeans può essere rivoluzionato se cambi gli accessori e le scarpe.

Dritti, leggermente svasati, extra larghi, con trame combinate e fantasie diverse: c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Ci sono modelli più ricercati e sofisticati, ma anche quelli dal gusto minimal ed essenziale, senza dimenticare quelli più provocanti e trasgressivi. Allora esci dalla tua zona comfort e impara a osare. Chi lo dice che quel jeans mai indossato non sia perfetto per te?