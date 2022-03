Di cosa hai più paura? Te lo dice il tuo segno zodiacale

O gni essere umano ha le sue paure, più o meno fondate, con cui con il tempo impara a convivere. Benché sia difficile, se non impossibile, identificare tutte le nostre paure, il nostro segno zodiacale può rivelarci cosa ci terrorizza di più

Le paure da cui spesso siamo attanagliate possono compromettere in modo rilevante la qualità della nostra vita. Possono indurci a non cogliere delle occasioni importanti o anche ad allontanarci dagli altri. La paura, quindi, gioca un ruolo essenziale nelle nostre esistenze. Benché le paure che abbiamo siano molto legate al tipo di vita che conduciamo e a ciò che abbiamo sperimentato, le stelle possono darci una mano nel decifrare le ragioni delle nostre azioni. Per sapere quali sono le nostre paure più grandi può esserci utile il nostro segno zodiacale.

Conoscendo meglio le nostre paure e acquisendone maggiore consapevolezza, infatti, potremo avere più controllo sulla nostra vita e potremo trovare la forza necessaria per affrontarle e superarle una volta per tutte. Ecco la paura più grande di ogni segno zodiacale!

Ariete: la paura di non riuscire a realizzarsi

La paura più grande per l'Ariete è la possibilità di veder infranti i propri sogni e le proprie ambizioni.

Le persone nate sotto il segno dell'Ariete sono solitamente molti forti, abituati ad affrontare ogni difficoltà in totale indipendenza. La realizzazione personale è fondamentale per loro e un possibile fallimento (professionale o personale) li getterebbe nel terrore più totale.

Il loro orgoglio impedisce loro di mostrare qualsiasi segno di debolezza e, per questo, sono spesso nervosi e temono di venire considerati deboli.

Toro: la paura delle insicurezze

La più grande paura per i nati sotto il segno del Toro è la possibilità di ritrovarsi all'improvviso senza più sicurezze, sia dal punto di vista personale che lavorativo.

Queste persone tendono spesso a mostrarsi forti davanti alle altre persone, tanto da indurre tutti a credere che non abbiano paura di niente. In realtà, il loro senso costante di insicurezza li rende molto fragili. Per questo, nonostante amino profondamente la vita tranquilla, sono portati a dare il massimo in situazioni di stress (come esami o particolari difficoltà) per fare in modo di ristabilire l'equilibrio iniziale.

Gemelli: la paura della solitudine

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno il costante bisogno di sentirsi protetti e rassicurati dalla presenza qualcuno. Trovarsi improvvisamente da soli e nel silenzio più totale è la loro paura più grande perché temono di affrontare in solitudine il loro Io più profondo.

Hanno sempre bisogno, quindi, di trovare qualcosa di nuovo da fare, per tenere la mente occupata e non pensare al vuoto e alla solitudine.

Cancro: la paura del tradimento

La paura più grande dei nati sotto il segno del Cancro è essere traditi. La loro profonda insicurezza li porta spesso a non fidarsi di nessuno e a pensare che tutti tramino alle loro spalle.

Questo loro timore infondato li porta spesso a comportarsi in modo aggressivo verso le persone a loro care, con il pericolo di allontanarle definitivamente.

Leone: la paura di passare in secondo piano

Il Leone ha una grande paura di perdere la propria autorità e la propria importanza nell'ambiente in cui vive. Sentirsi al centro dell'attenzione è, per loro, vitale.

Spesso con gli altri si dimostrano forti e decisi, ma si tratta in realtà di una maschera che indossano per dimostrare a tutti il loro status di "capo branco". In loro è infatti sempre presente la paura di essere scalzati da qualcun altro.

Vergine: la paura di non essere all'altezza

La più grande paura dei nati sotto il segno della Vergine è sentirsi inadeguati e incapaci di far fronte alle varie situazioni professionali e familiari. La loro profonda insicurezza li spinge a pensare che tutti siano in grado di fare le cose meglio di loro. Questo li porta a credere di non essere mai abbastanza.

Il loro timore è che la gente si accorga della loro inefficienza e li emargini. Proprio per via di questa loro caratteristica, tendono a legarsi a persone che giudicano molto superiori a loro, in modo da beneficiare della loro aura protettiva.

Bilancia: la paura di vedere infranti i propri sogni

I nati sotto il segno della Bilancia hanno il terrore di venire etichettati come 'falliti' e di non riuscire a raggiungere i propri obiettivi che, di solito, sono molto ambiziosi.

Essendo dei sognatori, hanno sempre bisogni di qualcuno che li tenga con i piedi ben piantati a terra e che si dimostri per loro una guida.

Scorpione: la paura di non essere apprezzati

Lo Scorpione sente la costante necessità di piacere agli altri. Per i nati sotto questo segno, essere scartati o venire considerati come 'non abbastanza' può essere davvero frustrante.

Essendo grandi amanti della bellezza e del sesso, cercano spesso di compiacere gli altri in modo da guadagnarsi la loro approvazione e il loro rispetto.

Sagittario: paura di non essere abbastanza

La paura più grande per un Sagittario è l'essere sminuito. Per questo gli appartenenti a questo segno tendono spesso a confrontarsi con gli altri, sottolineando i loro punti deboli per affermare il loro maggiore successo.

La possibilità di venire rifiutati li spinge, talvolta, a compiere scelte estreme per distinguersi dagli altri, delle quali poi si pentono.

Capricorno: la paura di fallire

Per il Capricorno, la paura più grande è fallire e non veder realizzati i propri sogni. I Capricorno sono infatti generalmente persone molto laboriose e stakanoviste e per loro l'ambizione e il raggiungimento degli obiettivi sono fondamentali per raggiungere la felicità.

La paura di commettere errori spesso li blocca e, in questo modo, si precludono la possibilità di crescere a livello personale.

Acquario: la paura della mediocrità

La paura più grande per un Acquario è essere considerato parte della massa, indistinguibile dagli altri.

Questo timore lo porta spesso a voler catturare l'attenzione degli altri, adottando comportamenti eccentrici o vestendosi in modo particolare. Fa di tutto, in pratica, per non essere considerato comune o banale.

Pesci: la paura di restare soli

Come i Gemelli, i Pesci hanno paura della solitudine. Questo li spinge spesso a circondarsi di persone anche poco piacevoli solo per evitare di dover convivere con se stessi.

Solitamente queste persone riempiono la loro giornata di hobby, lavoro e incontri con amici perché temono fortemente la negatività dei loro pensieri. Il loro desiderio più grande è quello di trovare la persona giusta con cu condividere tutto della vita e che possa, in qualche modo, supportarli nelle loro insicurezze.