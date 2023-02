Pelle scura e olivastra, scopri il make up perfetto

G uance, ciglia e labbra: ecco i segreti di un make up perfetto per valorizzare la black beauty e la pelle olivastra

Parola d’orine: black power. Olivastra, caffè, ebano o mogano: il make up perfetto per la pelle scura esiste ed è l’ideale per esaltarne lo splendore, donandole un tocco di lucentezza in più. Scopri il maquillage ad hoc per la tua pelle.

Pelle scura, scopri il make up perfetto per le sfumature olivastre

L'incarnato chiaro da nordica prevede delle accortezze ben diverse. Se invece sfoggi sfumature da mediterranea o una pelle cioccolato, poni l'accento su ciglia, guance e labbra.

Per la pelle olivastra scegli nuances a base fredda. Cura la base del tuo viso, optando per i fondotinta rosati. Sono perfetti per contrastare il colore olivastro della tua pelle. Per un tono più sensuale, valorizza anche le labbra: persino le celebrities fanno di tutto per rimpolparle. Ma in caso di pelle olivastra, quali colori scegliere? I rossetti con le sfumature del fucsia, dei rosa e quelli con pigmento blu sono l'ideale.

Passo dopo passo, come truccarsi? Primo step: attenzione al fondotinta. Opta per le gradazioni rosate e applicalo con cura per donare alla tua pelle un effetto setoso. Un tocco di fluid sheer è perfetto sulla parte alta degli zigomi. Poi passa al blush rosato, che dona alle tue guance un tono aggraziato, raffinato e morbido. Per valorizzare il tuo incarnato, inoltre, impossibile rinunciare a uno sguardo audace. Come realizzarlo? Punta sulle ciglia superiori, applicando la matita nera dall'angolo interno dell'occhio verso quello esterno. Non rinunciare all'ombretto: scegli il nero, il blu notte, il grigio o il color prugna. La ciliegina sulla torta? Naturalmente il mascara, perfetto per uno sguardo intenso e irresistibile.

Alcune accortezze, inoltre, si rivelano un utile consiglio per non incappare in errori sgraditi. Tienilo bene a mente: il fondotinta dorato non si addice alla tua pelle olivastra. Al contrario, rischia di non valorizzarla a sufficienza. Lo stesso vale per gli ombretti dal pigmento giallo. Evita quindi colori come senape, marrone o verde oliva. La regola è da applicare anche quando si parla di rossetti: se predominano le gradazioni arancioni, stai sbagliando.

Il trucco giusto per una black beauty

Anche le black beauty vogliono valorizzare il proprio incarnato con il giusto trucco. Destreggiarsi tra ombretti, matite e fondotinta, tuttavia, spesso è un'ardua impresa. La tua pelle ebano è meravigliosa e il make up giusto ti aiuterà a esaltarne la bellezza. Per nascondere pori, impurità o macchie, il fondotinta si rivela essenziale. Attenzione però: sceglilo con attenzione. Per valorizzare la tua pelle devi applicare la nuance giusta. Il teint rischia di ingrigirsi se opti per sfumature troppo chiare. Come rimediare? Potresti aggiungere al fondotinta un po' di correttore dal pigmento giallo (tendente al senape) o rossiccio. Per irradiare di luce il tuo viso, puoi creare punti luce su zigoli, angolo interno degli occhi o sul ponte alto del naso. In caso di pelle oleosa, opta per le formule in polvere. Il blush troppo chiaro, inoltre, rischia di passare inosservato sulle pelli scure. Meglio quelli dai toni più accesi: pensa al color mattone o al fucsia, ma è perfetto anche il rosso intenso o borgogna.

Curata la base, si passa all'occhio. Quali ombretti scegliere? Anche in tal caso, le gradazioni forti sono un successo. Sulla pelle dark, infatti, non risultano mai troppo aggressive o teatrali. Per un make up più raffinato e sofisticato, sono perfette le nuance marroni o prugna, fino al rame, al bronzo e alle sfumature argentate. Per la sera, invece, il nero è sempre azzeccato. Uno smokey eyes regala uno sguardo seducente anche alle donne con la pelle più scura. Se applichi il kajal dentro e fuori, sarà un successo. Infine, naturalmente, tanto mascara.

Se, al contrario, preferisci un make up acceso, vivace e originale, punta su colori quasi fluo. Fucsia, verde acido o blu elettrico si addicono bene al tuo incarnato scuro. Ma attenzione a non esagerare: evita un effetto troppo arzigogolato e limitati a un tratto di eye liner.

In caso di labbra carnose, texture glossate le renderebbero eccessivamente voluminose. In alternativa quindi, scegli texture cremose. Alla black beauty si addicono nuance mattone, castagna, marrone o bordeaux, fino al viola intenso. Per chi vuole osare, ammesso anche il rossetto nero.