5 pezzi di design che non dovrebbero mancare nella tua casa

U nici, caratteristici, intramontabili. Capaci di cambiare l'atmosfera di qualunque stanza donandogli un tocco di originale esclusività. Ecco quali sono i pezzi di design che non dovrebbero mancare nella tua casa. Provare per credere!

Quando si parla di arredamento e in particolare di stili d’arredo, si entra in un mondo infinito fatto di forme, colori, tessuti, ecc. Un ventaglio di possibilità talmente ampio che, spesso, invece che agevolare può arrivare a confondere. Ecco, allora che risulta quanto mai opportuno partire dalle basi e da quegli oggetti o pezzi di design che mai e poi mai dovrebbero mancare nella vostra casa. A prescindere dallo stile che gli vogliate dare.

Degli intramontabili. Oggetti che oltre a essere complementi d’arredo sono in grado di donare carattere e personalità a ogni ambiente. Con una nota di fascino, esclusività e ricercatezza che solo dei dettagli unici e curati possono regalare. Ecco, quindi, quali sono i pezzi di design che non possono assolutamente mancare per rendere la vostra casa un concentrato di bellezza e di stile.

La poltrona di design

Che si tratti della famosissima “sedia sacco” di Zanotta, dell’elegante chaise longue di Le Corbusier o di una qualunque altra poltrona dal carattere e dallo stile unico, la cosa importante è avere nel proprio salotto/ studio ecc., una seduta capace di attirare lo sguardo di chi entra in casa vostra. Ma che allo stesso tempo sia comoda, funzionale e perfetta per accogliervi dopo una giornata all’insegna della frenesia per regalarvi il tanto desiderato e meritato momento di relax che aspettavate.

Un pezzo di design che non può assolutamente mancare nella vostra casa, capace di dare quel tocco in più all’ambiente, staccando dal resto, ma garantendo allo spazio un mood armonioso e mai banale. Per intrattenere i vostri ospiti o voi stessi, nel massimo del comfort e della singolarità ricercata del vostro arredamento.

Capace di creare un’atmosfera unica all’ambiente, perfetta in ogni contesto e personalizzabile a seconda dello stile d’arredo scelto, la lampada da terra è un must e un pezzo di design che non può davvero mancare in una casa. Un oggetto unico, sia per forma che per dimensioni. Iconica come lil famoso “Arco di Flos” di Achille e Pier Giacomo Castiglioni, perfetta in ogni stanza della casa, o come la lampada “Costanza” progettata da Paolo Rizzato nell’86 e sempre profondamente attuale.

Un complemento d’arredo elegante, discreto e che, è il caso di dirlo, è in grado di donare una luce diversa a ogni ambiente, con semplicità e raffinatezza. Da scegliere secondo i propri gusti, in linea con l’arredamento principale o come elemento di stacco, per creare un’atmosfera ineguagliabile e vestire la vostra casa di una caratteristica unicità.

Lo specchio “importante”

Che lo si voglia posizionare all’ingresso, come dettaglio di benvenuto, in camera, in bagno o in un corridoio poco importa, Tra i pezzi di design che non possono davvero mancare nella vostra casa un posto d’onore è occupato dagli specchi e in particolare da uno specchio. Purché sia importante e dal design originale, d’impatto.

Lungo o corto, grande o piccolo, rettangolare o rotondo, da appoggiare a terra o da appendere sul muro o sopra il caminetto, con o senza cornice. Glamour o dal sapore antico. La scelta è solo vostra, la regola solo una: stupire e donare luce e un tocco unico alla casa e all’ambiente in cui deciderete di posizionarlo. Un dettaglio di stile che saprà impreziosire la vostra casa con un tocco di semplicità dal sicuro effetto.

Mai senza libreria

Lineare e minimaliste o dalla forma più particolare, tecnologica, come la celebre “Kartell Bookworm” disegnata da Ron Arad. La libreria è uno dei pezzi di design più utile in assoluto. Capace di trasformare totalmente un ambiente e di regalargli un aspetto sempre nuovo.

Un complemento d’arredo versatile, che oltre alla sua classica funzione di luogo per eccellenza in cui riporre i propri libri, può essere usata anche per appoggiare soprammobili, foto, piante, perfino abiti e oggetti tipici della cucina, a modi credenza. Ma sempre donando carattere e valorizzando l’ambiente. Cambiandone il look ma senza alterare l’animo e il mood del vostro arredamento.

Pezzi di design e arte

Può essere un quadro di un artista famoso o emergente, una stampa celebre, ceramiche iconiche e particolari come quelle della designer italiana Elena Salmistrato, vasi da terra o da tavolo dallo stile e dal fascino inimitabile.

Tutti elementi che mixano il design all’arte. Pezzi unici, più o meno funzionali, ma sempre di gran carattere. Complementi d’arredo che staccano da tutto il resto impreziosendone l’effetto e lo stile. Un chiaro segno di ricercatezza e di gusto che mette in luce un’estrema bellezza estetica e che dona valore a ogni singolo oggetto e stanza. Così come solo l’arte sa fare.

Bastano solo un tocco di creatività, di fantasia e i pezzi di design giusti per trasformare la vostra casa in un mix perfetto di eleganza, comfort ed esclusività. Ma sempre all’interno di ambienti accoglienti e che vi somiglino. In ogni singolo angolo o complemento d’arredo.