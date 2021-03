M entre le tendenze del design portano le altre stanza verso il minimal, il bagno torna ad essere protagonista con uno stile più elegante e vistoso.

Quando si arreda casa si ha la tendenza di dimenticarsi del bagno ma in realtà è una stanza che può donare enorme benessere poiché è qui che la mattina ci si prepara e ci si trucca ma è anche un luogo perfetto per ricreare un momento relax in vasca da bagno. Ecco quindi 10 trucchi per rendere il tuo bagno elegante.

Se la tendenza del design porta tutte le stanze verso il minimalismo il bagno torna ad essere opulento e a strizzare l’occhio ad elementi vintage: grande ritorno della vasca da bagno con i piedini ma anche di lampadari importanti per illuminare e dare un tocco di originalità.

Che tu abbia la possibilità di ristrutturare con un budget importante o che tu abbia solo il desiderio di rinnovare ti sveliamo alcuni trucchi per riuscire a rendere il bagno elegante e lussuoso.

Armadietti di design

Se hai la possibilità presta molto attenzione agli armadietti cercando di prediligerli di design. Chi ha la fortuna di poter scegliere un bagno personalizzato potrà addirittura realizzare progetti unici cercando di sfruttare al massimo lo spazio disponibile ma installando anche armadietti in linea con il leit motiv della stanza.

Tra i tratti di forza degli armadietti c’è proprio quello di nascondere e quindi dare ordine ad una determinata stanza, lasciando però che le cose più utili siano a portata di mano, semplicemente aprendo un’antina.

Piastrelle curate ed eleganti

Cambiare le piastrelle è forse uno degli interventi più costosi e rivoluzionari per un bagno ma in realtà può fare davvero la differenza. Se non vuoi imbarcarti in un’impegnativa ristrutturazione puoi optare per delle soluzioni più rapide e meno costose; tra queste ci sono gli adesivi da applicare o vernici apposite con cui colorare o decorare le piastrelle già esistenti.

Raddoppia il lavandino

Tra gli elementi che rendono più lussuoso il bagno c’è il doppio lavandino; la possibilità ovviamente dipende strettamente dallo spazio a disposizione ma è una scelta vincente soprattutto per chi convive o è sposato potendo dividere il bagno la mattina.

In caso tu non possa installare un doppio lavello però tieni presente che attualmente i bagni più eleganti scelgono di utilizzare una finestra come fonte diretta di luce e prediligono vasche di design appoggiate su eleganti piani di legno.

Dì addio alla luce gialla

Se desideri un bagno elegante devi prestare molta attenzione all’aspetto dell’illuminazione: oltre a sfruttare la luce naturale puoi fare di più, eliminando la luce calda in favore di quella fredda o naturale.

Per prima cosa installa una applique o plafoniera per poter illuminare totalmente l’ambiente, poi sfrutta i lati dello specchio per aggiungere altra luce in punti specifici a seconda delle tue esigenze.

Mai più senza specchio

Un bagno senza specchio è come un cielo senza stelle. Troppo poetico? Forse, ma la verità è che nessuna donna può davvero pensare ad un bagno senza uno specchio protagonista. Le tendenze design più recenti alternano proposte con o senza cornice ma tutte sono accomunate dalle grandi dimensioni dello specchio.

Stupisci tutti con un mobile pensato per un’altra stanza

Il design è una forma d’arte e come tale deve stupire. Tra le tendenze per rendere un bagno elegante c’è l’utilizzo di un mobile pensato per un’altra stanza; un esempio potrebbe essere una panca o un mobile free standing dal tocco vintage o particolare per attirare l’attenzione e lasciare il segno.

Non tralasciare i tessili

Sembra un elemento poco importante ma il tessile può fare la differenza in ogni stanza, anche nel bagno. Le tende per esempio devono essere sufficientemente coprenti da garantire la privacy ma tra gli accessori in tessuto protagonisti ci sono gli asciugamani e gli accappatoi che possono essere messi in bella mostra arrotolati se scelti nei toni giusti.

La rubinetteria fa la differenza

Un tocco di particolarità può essere dato dalla rubinetteria che può essere sostituita senza dover rivoluzionare tutto il bagno; solitamente di default ci sono rubinetti cromati lucidi ma in realtà si può spaziare anche su modelli opachi o in tonalità di tendenza come l’oro, il rame, l’ottone o il ferro brunito.

Scegli un tema

Come per ogni stanza anche il bagno ha bisogno di un tema che può seguire un colore, un elemento oppure una tendenza che arriva direttamente dal mondo del design.

Fondamentale per ottenere un aspetto elegante di un bagno è quello di armonizzare creando un fil rouge che collega ogni elemento, compresi quelli che solitamente trascuriamo come le maniglie che possono essere sostituite senza spendere una fortuna.

Gli accessori per rinnovare il tuo bagno

Se desideri rinnovare il bagno dandogli un tocco elegante senza spendere una fortuna puoi partire dagli accessori: tra i primi da prendere in esame ci sono i tappeti che devono essere funzionali quanto esteticamente curati e morbidi.

Altrettanto interessanti sono i portasciugamani che possono essere sostituiti ad esempio da una scaletta di design; infine puoi utilizzare alcuni espositori per tenere in bella mostra trucchi o profumi di uso quotidiano.