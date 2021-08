P er profumare l’ambiente di casa non serve usare deodoranti chimici. Scegli una pianta profumata e rendi l'ambiente gradevole e rilassante.

Insieme al loro fascino estetico, le piante profumate da interno offrono una miriade di vantaggi se utilizzate come parte integrante dell’arredamento.

Lo stile urban Jungle, che prevede l'inserimento, in appartamento, di tante piante da interno, ha preso ormai piede anche nel nostro paese e spopola sulle bacheche di Pinterest o nei profili, dedicati all'arredamento, di Instagram.

Così, anche in appartamenti molto piccoli, si cerca di ricavare qualche spazio o nicchia, usando tavolini, mensole e i ripieni più alti delle librerie, per ospitare delle piante sempreverdi che regalano all’ambiente subito un'atmosfera di relax e benessere, un luogo dove tornare e rifugiarsi dopo una giornata stressante.

Oltre all’aspetto decorativo però, studi scientifici hanno dimostrato gli effetti benefici delle piante sulla salute umana poiché sono effettivamente in grado di purificare l'aria che respiriamo, migliorare il nostro umore e concentrazione e persino regalarci un riposo notturno migliore dal punto di qualitativo.

Tra le tante piante disponibili da interni, ce ne sono alcune, oltre alle classiche piante aromatiche, che hanno un profumo intenso e molto gradevole in grado di migliorare ulteriormente i nostri sensi e regalarci un benessere naturale.

Abbiamo selezionato cinque piante profumate da interno, che vivono cioè benissimo anche dentro casa, tra le quali puoi scegliere.

Gardenia augusta

Rinomato, per essere uno dei fiori più profumati in circolazione, la gardenia è una pianta d'appartamento adorabile ma difficile da curare e quindi non molto adatta ai principianti.

Le sue foglie verdi lucide mettono in risalto i fiori bianchi singoli o doppi che emanano un profumo intenso e floreale. In primavera e in estate è il momento giusto per fertilizzare la pianta con un prodotto specifico formulato per piante acidofile.

Assicurati di proteggere questa pianta dalle correnti d'aria calde e fredde, sistema il vaso della gardenia fiorita sempre in un luogo luminoso, vicino a una finestra, ma lontano dai raggi diretti. Inoltre anche l'innaffiatura, va eseguita dosando l'acqua altrimenti le foglie tenderanno a ingiallire.

Agrumi

Tutte le piante di agrumi, hanno un profumo intenso e fresco: limone, arancio, pompelmo, citrus. Non c’è niente di più piacevole di rientrare a casa e trovare questo profumo fruttato inondare tutto l'appartamento.

Anche se gli alberi da frutta sono piante da esterno, le piante di agrumi, sono frequentemente usate come piante ornamentali d'appartamento perché sono sorprendentemente facili da coltivare, a condizione che abbiano abbastanza luce e siano protette da correnti d’aria.

Se sei paziente e avrai cura della tua pianta, potresti persino goderti la frutta proprio dal tuo alberello domestico. Se però coltivi agrumi partendo dal seme, le tue piante potrebbero impiegare molti anni per fiorire e non potrai beneficiare presto del profumo caratteristico di questa pianta. La soluzione migliore è acquistare una varietà destinata agli interni.

Geranio odoroso

Come suggerisce il suo nome, il geranio odoroso ha un fogliame intensamente profumato in base alla varietà che decidi di acquistare e c'è veramente l'imbarazzo della scelta: si va dal profumo di menta e mela a quello di arancia, limone, fragola, resina e rosa. È una pianta di tipo erbaceo perenne, non presenta fioriture abbondanti come le altre varietà ma le foglie sono molto decorative. I fiori hanno un colore che varia dal bianco al bordeaux passando per sfumature di lilla.

I gerani odorosi sono facili da curare, anche in questo caso, è importante mantenere la pianta in una posizione favorevole perché riceva molta luce, ad esempio davanti una finestra luminosa, soleggiata ma fresca.

Eucalipto

Anche se potrebbe sembrare strano, anche l’Eucalipto è una pianta d'appartamento se esposta in una zona luminosa. Scegli la variante gunnii, particolarmente adatta alla coltivazione in vaso, nota come eucalipto del sidro: le sue foglie sono a forma di cuore di colore grigio-blu, con un'aroma caratteristica quando vengono strofinate. I fiori sono piccoli e simili a grossi piumini, nelle tonalità del bianco, del rosa o del giallo, a seconda della varietà scelta. Ha bisogno di un po' di cura, è soprattutto importante assicurarsi di potare l'eucalipto per mantenerlo pieno e cespuglioso.

L'eucalipto necessità di un luogo luminoso e soleggiato protetto da correnti d'aria calde e fredde e inoltre necessario mantenere il terreno uniformemente umido per permettere alla pianta di crescere rigogliosa e mantenersi verde.

Begonia Tea Rose

Tra le piante profumate da interno non possiamo non menzionare una tipologia di Begonie. Sono piante bellissime, perenni che possono essere coltivate in giardino, ma anche in vaso per interni. Non è difficile da curare, la pianta richiede un'esposizione a media luce.

Anche se la maggior parte delle begonie non sono profumate, esiste una variante, la "Tea Rose". I suoi fiori a grappoli hanno un intenso profumo di rosa e le foglie verdi lucenti rendono questa pianta, ottima per arredare e profumare l’ambiente senza l'utilizzo di deodoranti chimici.

Innaffia e concima regolarmente la begonia in primavera e in estate per garantire una crescita costante di fiori.