Quali sono i pouf di design più iconici in assoluto?

D i velluto, bamboo, recuperati dal rigattiere o pezzi iconici di design. Il pouf arreda ed è un complemento organizer ideale per tutti gli stili

Non chiamatelo semplicemente poggiapiedi: il pouf è un elemento di arredo in grado di dare un tocco di design all'intero ambiente. Di dimensioni diverse, da piccolo accanto al divano del salotto, a quelli maxi e rotondi in tessuto colorato o in pattern cool. Lavorato a crochet, in vimini, in velluto, in plexy, contenitore o a seduta. Si può optare per un modello discreto oppure osare: ecco i pouf di design più iconici in assoluto.

Come sceglierlo? Tenendo conto dello stile della casa, dai colori degli ambienti e dalla voglia del momento. Una regola dettata dalla tendenza del momento: non sceglierlo in pendant con il divano, se hai intenzione di posizionarlo in salotto. Con il pouf potrai così creare un bel contrasto e vivacizzare l'ambiente, e cambiare l'aspetto della stanza anche cambiando un singolo elemento.

Tavolino o pouf? Se lo spazio è ampio puoi scegliere entrambi, ma se i metri quadrati scarseggiano opta per il pouf che può avere entrambe le funzioni. In questo caso sarebbe ovviamente più indicato un materiale non troppo morbido e semplice da pulire, come l’ecopelle o il vimini, sul quale si possano appoggiare, ad esempio, piccoli vassoi con bicchieri o tazze, riviste e libri.

Pouf d'autore

Sono diversi i pouf di designer arci noti con cui arredare casa senza particolari ricerche. Il più noto è sicuramente quello di Kartell, lo Sparkle Table e il pouf contenitore Sparkle Stool di Tokujiin Yoshioka. Gli elementi di questa collezione sono apprezzati da chi ama lo stile minimal e iper moderno. Il gioco di luci del materiale plastico e il motivo plissettato riflettono ombre particolari. I colori disponibili sono cristallo, incolore, ambra, fumè, giallo e verde salvia. Un modello estremamente versatile perché può essere accostato ai divani di qualsiasi stile -pelle, velluto, tessuto- ma anche in stanza da letto, come comodino super lucente.

Tra i pouf di design più iconici c'è senza dubbio il modello contenitore Pebbles del designer Marcel Wanders, realizzato per Magis. Una sorta di cubo dagli angoli smussati, realizzato in ABS apribile a metà. E poi ancora il pouf sgabello firmato da Philippe Starck per XO, noto per essere trasformabile: si può posizionare ovunque, è contenitore, super colorato e vivace.

A sacco per ogni stile

Tra i pouf di design più iconici a non passare davvero mai di moda, c'è quello a sacco che, dopo cinquant’anni dall’esordio, resta un elemento d’arredo amato e utilizzato per vivacizzare diversi ambienti di casa. Comodo, avvolgente, una coccola. Pratico e funzionale, si sposta facilmente ed è disponibile in tanti tessuti, fantasie e sampe, così da trovare quello che meglio si adatta allo stile di casa. Unica pecca: è un pouf poltrona, ma non può essere utilizzato come tavolino!

Raffinato in velluto

Ha spopolato negli ultimi due anni: base cromata in metallo, argentata, dorata, color rame oppure ottone, e rivestimento in morbido velluto. Tondo, di piccole o medie dimensioni, il pouf in velluto è pratico ed elegante. Un tocco di stile raffinato per ambienti classy, ma anche contemporanei. Il must have? In velluto color pavone con base dorata. La forma arrotondata e l'imbottitura assicurano stabilità e comfort, così da poterlo usare sia per appoggiare le gambe che per sedersi.

Tocco di colore in una stanza minimal

Semplici, in tessuto oppure in pelle, purché colorati. I soliti neri, bianchi e grigi sono orami passati. Vogliamo dire banali? Diciamolo. I pouf di tendenza sono vitaminici, allegri. Via libera al giallo canarino, al senape con l'azzurro, al rosa confetto con l'arancione, al verde petrolio con il viola.

A valigia è retrò

Originali e dal gusto vagamente retrò, sono gli sgabelli pouf contenitore a valigetta bauletto. Se lo stile vintage è quello che più vi rappresenta anche negli arredi di casa, questo è il modello adatto a voi. Una valigia dalla chiusura classica, imbottita, sorretta da quattro gambe. La valigia si apre come un bagaglio che può contenere di tutto, dagli accessori alla biancheria, piuttosto che libri, riviste. Perfetto ai piedi del letto, ma anche per arredare il salotto o all'ingresso.

Comodo se contenitore

Ci sono complementi d'arredo pratici in casa, non solo per cambiare aspetto alla casa, senza spendere una cifra esagerata. I pouf contenitore sono quelli più versatili: non ingombrano, sono esteticamente gradevoli, si possono posizionare ovunque, sia nella zona giorno che nella zona notte, e sono funzionali.

Ce ne sono di tantissimi modelli. Scegli quello più adatto al tuo appartamento: in plexyglass, legno, tessuto, vimini. Purché abbia il coperchio che lo trasforma in pratico mini baule in cui sistemare diversi oggetti. Perfetto anche per la cameretta dei bambini.

Di maglia è di super tendenza

Di maglia, crochet, di lana o cotone, sono pouf di design più iconici di questo periodo. Indicati in ambienti allegri e colorati, ma anche in spazi in cui predominano tinte naturali per un tocco raffinato. Il pouf lavorato a maglia si adatta benissimo a qualsiasi zona, sia notte che giorno. Realizzato a mano in cotone intrecciato, è comodo e resistente, anche per sedersi, e regalerà da subito al salotto una calda atmosfera.

Con la cassa bluetooth integrata

Per gli amanti dell'high tech, ci sono i pouf con casse integrate. Funzionano spesso con qualsiasi tipo di device Bluetooth come iPhone, iPad, iPhone Touch, Dispositivi Android ecc.